https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/son-sigara-grubuna-da-zam-geldi-1082555351.html
Son sigara grubuna da zam geldi
Son sigara grubuna da zam geldi
Sputnik Türkiye
Son olarak Imperial Tobacco'ya da zam geldi. Böylece grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T19:09+0300
2024-04-07T19:09+0300
2024-04-07T19:09+0300
ekonomi
sigara
zam
philip morris sa
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Philip Morris sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından son olarak Imperial Tobacco'ya da zam geldi. Böylece grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar son olarak Imperial Tobacco grubuna 7 TL zam geldiğini açıkladı.Böylelikle Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 54 lira oldu.Philip Morris, JTI, TT ve BAT sigara gruplarına zam gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/hafta-ici-zam-gelmisti-sigaraya-bu-kez-indirim-geldi-1082523045.html
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sigara, zam, philip morris sa
sigara, zam, philip morris sa
Son sigara grubuna da zam geldi
Son olarak Imperial Tobacco'ya da zam geldi. Böylece grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi
Philip Morris sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından son olarak Imperial Tobacco'ya da zam geldi. Böylece grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar son olarak Imperial Tobacco grubuna 7 TL zam geldiğini açıkladı.
Böylelikle Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 54 lira oldu.
Philip Morris, JTI, TT ve BAT sigara gruplarına zam gelmişti.