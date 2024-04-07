https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/son-sigara-grubuna-da-zam-geldi-1082555351.html

Son sigara grubuna da zam geldi

Son sigara grubuna da zam geldi

Sputnik Türkiye

Son olarak Imperial Tobacco'ya da zam geldi. Böylece grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T19:09+0300

2024-04-07T19:09+0300

2024-04-07T19:09+0300

ekonomi

sigara

zam

philip morris sa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/09/1073343316_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_14293271dd47d52c104cceb2320694ca.jpg

Philip Morris sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından son olarak Imperial Tobacco'ya da zam geldi. Böylece grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar son olarak Imperial Tobacco grubuna 7 TL zam geldiğini açıkladı.Böylelikle Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 54 lira oldu.Philip Morris, JTI, TT ve BAT sigara gruplarına zam gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/hafta-ici-zam-gelmisti-sigaraya-bu-kez-indirim-geldi-1082523045.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sigara, zam, philip morris sa