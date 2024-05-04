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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/ayda-10-bin-euro-kazanan-yapay-zeka-modeli-unlulerden-bile-mesaj-aliyor-1083482724.html
Ayda 10 bin euro kazanan yapay zeka modeli: 'Ünlülerden bile mesaj alıyor'
Ayda 10 bin euro kazanan yapay zeka modeli: 'Ünlülerden bile mesaj alıyor'
Sputnik Türkiye
Tasarımcısı ve bir ajansının kurucusu olan Ruben Cruz tarafından hayata geçirilen 25 yaşındaki pembe saçlı Aitana isimli yapan zeka modeli ayda 10 bin euroya... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T17:41+0300
2024-05-04T17:41+0300
dünya
yapay zeka
model
influencer
tasarım
grafik tasarım
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Yapay zeka tarafından hayata geçirilen ve İspanya'da bir ilk olan Aitana'nın tasarımcısı ve The Clueless ajansının kurucusu Cruz, çok fazla müşterisi olmadığı için zor bir dönemden geçtiği sırada böyle bir fikrin aklına geldiğini aktardı.Cruz yaptığı açıklamada, "Nasıl çalıştığımızı analiz etmeye başladık ve birçok projenin kontrolümüz dışındaki sorunlar nedeniyle askıya alındığını veya iptal edildiğini fark ettik. Çoğu zaman bu durum tasarımdan değil, girişimci ya da modelin hatasından kaynaklanıyordu" dedi. Bu yüzden kendilerine başvuran markalara model olarak kullanmak üzere kendi influencer'larını oluşturmaya karar veren Cruz, Barselona yaşayan, 25 yaşında, pembe saçlı, coşkulu ve fiziksel görünümü mükemmele yakın bir kadın olan Aitana'yı ortaya çıkardı.Cruz açıklamasında bu sanal modelin ayda 10 bin euroya kadar kazanabildiğini ancak ortalama 3 bin euro kazandığını dile getirdi.Cruz, "Bunu daha iyi bir yaşam sürebilmek ve egoları olan, çılgınlıkları olan ya da sadece poz vererek çok para kazanmak isteyen diğer insanlara bağımlı olmamak için yaptık" dedi.'Sosyal ağlarda ünlülerden bile mesaj alıyor'Reklam başına bin eurodan fazla kazanan Aitana, yakın zamanda bir spor takviyesi şirketi olan firmanın da yüzü olmuştu. Cruz, pek çok muhtelif mecrada da hizmet verdiklerini dile getirdi.Aitana'nın yalnızca birkaç ay içinde Instagram'da 121 binden fazla takipçi kazanmayı başardığını ve fotoğraflarının binlerce kez görüntülenip etkileşim aldığını belirtildi. Cruz açıklamasında Aitana'nın gerçek bir insan olmadığının farkında olmayan ünlülerden dahi özel mesajlar aldığını dile getirdi.Tanınmış Latin Amerikalı bir aktörün Aitana ile tanışmak için kendisine mesaj attığınız ifade eden Cruz, bu aktörün yaklaşık 5 milyon takipçisi olduğunu da sözlerine ekledi.'Bir hikaye anlatmak zorundaydık'Ajans ekibi her hafta Aitana'nın hayatını planlamak üzere toplantı yapıyor. Hafta boyunca ne yapacağına, hangi yerleri ziyaret edeceğine ve onu tanımak isteyen takipçilerini beslemek için hangi fotoğrafların yükleneceğine karar veriyor.Bir ajans çalışanı Aitana'nın sosyal medya çizgisine ilişkin, "İlk ayda insanların görüntüleri değil hayatları takip ettiğini fark ettik. Canlı olmadığı için ona biraz gerçeklik katmamız gerekiyordu ki insanlar onunla bir şekilde ilişki kurabilsinler. Bir hikaye anlatmak zorundaydık" dedi.Fitness tutkunu, kararlı ve karmaşık bir karaktere sahip olarak oluşturulan Aitana, kendisini dışa dönük ve sevecen olarak tanımlıyor.Cruz yaptığı açıklamada ayrıca, "Aitana üzerinde çok düşünüldü. Onu toplumun en çok sevdiği şeylere dayanarak yarattık. Son yıllarda trend olan zevkler, hobiler ve nişler üzerine düşündük" cümlelerini dile getirdi.Aitana'nın çok başarılı bir proje olduğunu belirten tasarımcıları, 'biraz daha utangaç' olan Maia adında ikinci bir sanal model geliştirdiklerini dile getirdi.'Maliyet tasarrufu söz konusu'Ajansın kendi kişiselleştirilmiş modellerini isteyen markalardan gelen taleplerle yoğun bir şekilde ilgilendiği belirtildi.Cruz, "Gerçek bir kişi olmayan ve marka değerlerini temsil eden bir imaja sahip olmak istiyorlar, böylece birini kovmak zorunda kaldıklarında veya artık ona güvenemediklerinde süreklilik sorunu yaşamayacaklar" dedi.Maliyet tasarrufu da söz konusu olduğunun altını çizen ajasın çalışanları, eskiden gerçek influencer'larla çalıştıklarını belirterek onların ne kadar kazandıklarını fark fark ettiklerinde bunu 'anormal' bulduklarını belirttiler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/eski-sevgiliyi-silen-yapay-zeka-uretildi-1083397608.html
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yapay zeka, model, influencer, tasarım, grafik tasarım
yapay zeka, model, influencer, tasarım, grafik tasarım

Ayda 10 bin euro kazanan yapay zeka modeli: 'Ünlülerden bile mesaj alıyor'

17:41 04.05.2024
© AFP 2023 / PAU BARRENAYapay Zeka modeli
Yapay Zeka modeli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
© AFP 2023 / PAU BARRENA
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Tasarımcısı ve bir ajansının kurucusu olan Ruben Cruz tarafından hayata geçirilen 25 yaşındaki pembe saçlı Aitana isimli yapan zeka modeli ayda 10 bin euroya kadar para kazanıyor.
Yapay zeka tarafından hayata geçirilen ve İspanya'da bir ilk olan Aitana'nın tasarımcısı ve The Clueless ajansının kurucusu Cruz, çok fazla müşterisi olmadığı için zor bir dönemden geçtiği sırada böyle bir fikrin aklına geldiğini aktardı.
Cruz yaptığı açıklamada, "Nasıl çalıştığımızı analiz etmeye başladık ve birçok projenin kontrolümüz dışındaki sorunlar nedeniyle askıya alındığını veya iptal edildiğini fark ettik. Çoğu zaman bu durum tasarımdan değil, girişimci ya da modelin hatasından kaynaklanıyordu" dedi.
Bu yüzden kendilerine başvuran markalara model olarak kullanmak üzere kendi influencer'larını oluşturmaya karar veren Cruz, Barselona yaşayan, 25 yaşında, pembe saçlı, coşkulu ve fiziksel görünümü mükemmele yakın bir kadın olan Aitana'yı ortaya çıkardı.
Cruz açıklamasında bu sanal modelin ayda 10 bin euroya kadar kazanabildiğini ancak ortalama 3 bin euro kazandığını dile getirdi.
Cruz, "Bunu daha iyi bir yaşam sürebilmek ve egoları olan, çılgınlıkları olan ya da sadece poz vererek çok para kazanmak isteyen diğer insanlara bağımlı olmamak için yaptık" dedi.

'Sosyal ağlarda ünlülerden bile mesaj alıyor'

Reklam başına bin eurodan fazla kazanan Aitana, yakın zamanda bir spor takviyesi şirketi olan firmanın da yüzü olmuştu. Cruz, pek çok muhtelif mecrada da hizmet verdiklerini dile getirdi.
Aitana'nın yalnızca birkaç ay içinde Instagram'da 121 binden fazla takipçi kazanmayı başardığını ve fotoğraflarının binlerce kez görüntülenip etkileşim aldığını belirtildi. Cruz açıklamasında Aitana'nın gerçek bir insan olmadığının farkında olmayan ünlülerden dahi özel mesajlar aldığını dile getirdi.
Tanınmış Latin Amerikalı bir aktörün Aitana ile tanışmak için kendisine mesaj attığınız ifade eden Cruz, bu aktörün yaklaşık 5 milyon takipçisi olduğunu da sözlerine ekledi.

'Bir hikaye anlatmak zorundaydık'

Ajans ekibi her hafta Aitana'nın hayatını planlamak üzere toplantı yapıyor. Hafta boyunca ne yapacağına, hangi yerleri ziyaret edeceğine ve onu tanımak isteyen takipçilerini beslemek için hangi fotoğrafların yükleneceğine karar veriyor.
Bir ajans çalışanı Aitana'nın sosyal medya çizgisine ilişkin, "İlk ayda insanların görüntüleri değil hayatları takip ettiğini fark ettik. Canlı olmadığı için ona biraz gerçeklik katmamız gerekiyordu ki insanlar onunla bir şekilde ilişki kurabilsinler. Bir hikaye anlatmak zorundaydık" dedi.
Fitness tutkunu, kararlı ve karmaşık bir karaktere sahip olarak oluşturulan Aitana, kendisini dışa dönük ve sevecen olarak tanımlıyor.
Cruz yaptığı açıklamada ayrıca, "Aitana üzerinde çok düşünüldü. Onu toplumun en çok sevdiği şeylere dayanarak yarattık. Son yıllarda trend olan zevkler, hobiler ve nişler üzerine düşündük" cümlelerini dile getirdi.
Aitana'nın çok başarılı bir proje olduğunu belirten tasarımcıları, 'biraz daha utangaç' olan Maia adında ikinci bir sanal model geliştirdiklerini dile getirdi.

'Maliyet tasarrufu söz konusu'

Ajansın kendi kişiselleştirilmiş modellerini isteyen markalardan gelen taleplerle yoğun bir şekilde ilgilendiği belirtildi.
Cruz, "Gerçek bir kişi olmayan ve marka değerlerini temsil eden bir imaja sahip olmak istiyorlar, böylece birini kovmak zorunda kaldıklarında veya artık ona güvenemediklerinde süreklilik sorunu yaşamayacaklar" dedi.
Maliyet tasarrufu da söz konusu olduğunun altını çizen ajasın çalışanları, eskiden gerçek influencer'larla çalıştıklarını belirterek onların ne kadar kazandıklarını fark fark ettiklerinde bunu 'anormal' bulduklarını belirttiler.
Eski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
YAŞAM
Eski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi
2 Mayıs, 11:31
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