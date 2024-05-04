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Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü kutlandı
Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü kutlandı
Sputnik Türkiye
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin 796. yıl dönümü dolayısıyla organize edilen Teşrif-i Konya... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
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фото, konya büyükşehir belediyesi, fotoğraf, mevlana, solotürk, solotürk, türk yıldızları, uçuş
фото, konya büyükşehir belediyesi, fotoğraf, mevlana, solotürk, solotürk, türk yıldızları, uçuş

Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü kutlandı

02:50 04.05.2024
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin 796. yıl dönümü dolayısıyla organize edilen Teşrif-i Konya etkinlikleri düzenlendi. Yıl dönümünde temsili karşılama töreninde Türk Yıldızları ve Solo Türk gösteri uçuşu yaptı.
© AA / Serhat Çetinkaya

Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesinin Konya&#x27;ya gelişinin 796. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı. - Sputnik Türkiye
1/14
© AA / Serhat Çetinkaya

Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

© AA / Serhat Çetinkaya

Konya Büyükşehir Belediyesi'nce Mevlana Meydanı'nda düzenlenen "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında, Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi&#x27;nce Mevlana Meydanı&#x27;nda düzenlenen &quot;Teşrif-i Mevlana&quot; etkinlikleri kapsamında, Mevlana ve ailesinin Konya&#x27;ya gelişi temsili olarak canlandırıldı. - Sputnik Türkiye
2/14
© AA / Serhat Çetinkaya

Konya Büyükşehir Belediyesi'nce Mevlana Meydanı'nda düzenlenen "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında, Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı.

© AA / Serhat Çetinkaya

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Sema Ayin-i Şerifi ve "Gülbank" duası yapılarak devam etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Sema Ayin-i Şerifi ve &quot;Gülbank&quot; duası yapılarak devam etti. - Sputnik Türkiye
3/14
© AA / Serhat Çetinkaya

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Sema Ayin-i Şerifi ve "Gülbank" duası yapılarak devam etti.

© AA / Serhat Çetinkaya

Ardından, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan SOLOTÜRK ve TürkYıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Ardından, Türk Hava Kuvvetleri&#x27;nin akrobasi timi olan SOLOTÜRK ve TürkYıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
4/14
© AA / Serhat Çetinkaya

Ardından, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan SOLOTÜRK ve TürkYıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

© AA / Serhat Çetinkaya

Konya semalarında düzenlenen uçak gösterilerinde pilotlar, Mevlana Müzesi ve tarihi Selimiye Camii üzerinden akrobatik uçuşlar yaptı.

Konya semalarında düzenlenen uçak gösterilerinde pilotlar, Mevlana Müzesi ve tarihi Selimiye Camii üzerinden akrobatik uçuşlar yaptı. - Sputnik Türkiye
5/14
© AA / Serhat Çetinkaya

Konya semalarında düzenlenen uçak gösterilerinde pilotlar, Mevlana Müzesi ve tarihi Selimiye Camii üzerinden akrobatik uçuşlar yaptı.

© AA / Serhat Çetinkaya

Jetlerin gösterisini izlemek için meydanı dolduran kalabalık, bu anları heyecan ve ilgiyle takip ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Jetlerin gösterisini izlemek için meydanı dolduran kalabalık, bu anları heyecan ve ilgiyle takip ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. - Sputnik Türkiye
6/14
© AA / Serhat Çetinkaya

Jetlerin gösterisini izlemek için meydanı dolduran kalabalık, bu anları heyecan ve ilgiyle takip ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

© İHA / İBRAHİM YETKİN-AW196294

Temsili karşılama oyununda Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişleri ve Sultan Alaaddin Keykubat tarafından karşılanışı canlandırıldı.

Temsili karşılama oyununda Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişleri ve Sultan Alaaddin Keykubat tarafından karşılanışı canlandırıldı. - Sputnik Türkiye
7/14
© İHA / İBRAHİM YETKİN-AW196294

Temsili karşılama oyununda Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişleri ve Sultan Alaaddin Keykubat tarafından karşılanışı canlandırıldı.

© AA / Serhat Çetinkaya

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde 3 gün boyunca devam edecek etkinliklerde, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30’da Urfa İlahileri Konseri ve 5 Mayıs Pazar günü yine aynı saatte Balkan İlahileri Konseri gerçekleştirilecek. Ayrıca

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde 3 gün boyunca devam edecek etkinliklerde, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30’da Urfa İlahileri Konseri ve 5 Mayıs Pazar günü yine aynı saatte Balkan İlahileri Konseri gerçekleştirilecek. Ayrıca - Sputnik Türkiye
8/14
© AA / Serhat Çetinkaya

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde 3 gün boyunca devam edecek etkinliklerde, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30’da Urfa İlahileri Konseri ve 5 Mayıs Pazar günü yine aynı saatte Balkan İlahileri Konseri gerçekleştirilecek. Ayrıca

© AA / Serhat Çetinkaya

Ayrıca hazırlanan “Teşrif-i Mevlana Hat Sergisi” de etkinlik süresince ziyaret edilebilecek.

Ayrıca hazırlanan “Teşrif-i Mevlana Hat Sergisi” de etkinlik süresince ziyaret edilebilecek. - Sputnik Türkiye
9/14
© AA / Serhat Çetinkaya

Ayrıca hazırlanan “Teşrif-i Mevlana Hat Sergisi” de etkinlik süresince ziyaret edilebilecek.

© AA / Serhat ÇetinkayaMevlana'nın Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü kutlandı: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı
Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü kutlandı: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı - Sputnik Türkiye
10/14
© AA / Serhat Çetinkaya
Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü kutlandı: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı
© İHA / İBRAHİM YETKİN-AW196294

Gösteri uçuşları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile izlendi.

Gösteri uçuşları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile izlendi. - Sputnik Türkiye
11/14
© İHA / İBRAHİM YETKİN-AW196294

Gösteri uçuşları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile izlendi.

© İHA / İBRAHİM YETKİN-AW196294

Batı dünyasında "Anadolulu" anlamına gelen "Rumi" olarak anılan Mevlana, 30 Eylül 1207'de günümüzde Afganistan'ın kuzeyindeki Belh şehrinde dünyaya geldi. Asıl ismi Celaleddin Muhammed olan büyük düşünürün annesi Mümine Hatun, babası "Sultanü'l-ulema" yani "Alimler Sultanı" diye tanınan Bahaeddin Veled, kız kardeşi Fatıma Hatun, ağabeyi de Alaaddin Muhammed'dir.

Batı dünyasında &quot;Anadolulu&quot; anlamına gelen &quot;Rumi&quot; olarak anılan Mevlana, 30 Eylül 1207&#x27;de günümüzde Afganistan&#x27;ın kuzeyindeki Belh şehrinde dünyaya geldi. Asıl ismi Celaleddin Muhammed olan büyük düşünürün annesi Mümine Hatun, babası &quot;Sultanü&#x27;l-ulema&quot; yani &quot;Alimler Sultanı&quot; diye tanınan Bahaeddin Veled, kız kardeşi Fatıma Hatun, ağabeyi de Alaaddin Muhammed&#x27;dir. - Sputnik Türkiye
12/14
© İHA / İBRAHİM YETKİN-AW196294

Batı dünyasında "Anadolulu" anlamına gelen "Rumi" olarak anılan Mevlana, 30 Eylül 1207'de günümüzde Afganistan'ın kuzeyindeki Belh şehrinde dünyaya geldi. Asıl ismi Celaleddin Muhammed olan büyük düşünürün annesi Mümine Hatun, babası "Sultanü'l-ulema" yani "Alimler Sultanı" diye tanınan Bahaeddin Veled, kız kardeşi Fatıma Hatun, ağabeyi de Alaaddin Muhammed'dir.

© İHA / İBRAHİM YETKİN-AW196294

Hazreti Mevlana, Horasan'ın büyük alimlerinden olan Bahaeddin Veled ve ailesiyle, dönemin siyasi olayları ve yaklaşan Moğol istilası nedeniyle Belh'ten ayrıldı ve Konya'da son bulacak yolculuğuna başladı.

Hazreti Mevlana, Horasan&#x27;ın büyük alimlerinden olan Bahaeddin Veled ve ailesiyle, dönemin siyasi olayları ve yaklaşan Moğol istilası nedeniyle Belh&#x27;ten ayrıldı ve Konya&#x27;da son bulacak yolculuğuna başladı. - Sputnik Türkiye
13/14
© İHA / İBRAHİM YETKİN-AW196294

Hazreti Mevlana, Horasan'ın büyük alimlerinden olan Bahaeddin Veled ve ailesiyle, dönemin siyasi olayları ve yaklaşan Moğol istilası nedeniyle Belh'ten ayrıldı ve Konya'da son bulacak yolculuğuna başladı.

© AA / Serhat Çetinkaya

Mevlana, Konya'dan önce Mekke, Medine, Şam, Erzincan, Anadolu'nun muhtelif şehirleri ve son olarak da Karaman'da bir süre yaşadı.

Mevlana, Konya&#x27;dan önce Mekke, Medine, Şam, Erzincan, Anadolu&#x27;nun muhtelif şehirleri ve son olarak da Karaman&#x27;da bir süre yaşadı. - Sputnik Türkiye
14/14
© AA / Serhat Çetinkaya

Mevlana, Konya'dan önce Mekke, Medine, Şam, Erzincan, Anadolu'nun muhtelif şehirleri ve son olarak da Karaman'da bir süre yaşadı.

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