Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü kutlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin 796. yıl dönümü dolayısıyla organize edilen Teşrif-i Konya etkinlikleri düzenlendi. Yıl dönümünde temsili karşılama töreninde Türk Yıldızları ve Solo Türk gösteri uçuşu yaptı.