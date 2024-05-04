Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü kutlandı

Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.
Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nce Mevlana Meydanı'nda düzenlenen "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında, Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nce Mevlana Meydanı'nda düzenlenen "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında, Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Sema Ayin-i Şerifi ve "Gülbank" duası yapılarak devam etti.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Sema Ayin-i Şerifi ve "Gülbank" duası yapılarak devam etti.
Ardından, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan SOLOTÜRK ve TürkYıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Ardından, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan SOLOTÜRK ve TürkYıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Konya semalarında düzenlenen uçak gösterilerinde pilotlar, Mevlana Müzesi ve tarihi Selimiye Camii üzerinden akrobatik uçuşlar yaptı.
Konya semalarında düzenlenen uçak gösterilerinde pilotlar, Mevlana Müzesi ve tarihi Selimiye Camii üzerinden akrobatik uçuşlar yaptı.
Jetlerin gösterisini izlemek için meydanı dolduran kalabalık, bu anları heyecan ve ilgiyle takip ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Jetlerin gösterisini izlemek için meydanı dolduran kalabalık, bu anları heyecan ve ilgiyle takip ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Temsili karşılama oyununda Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişleri ve Sultan Alaaddin Keykubat tarafından karşılanışı canlandırıldı.
Temsili karşılama oyununda Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişleri ve Sultan Alaaddin Keykubat tarafından karşılanışı canlandırıldı.
Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde 3 gün boyunca devam edecek etkinliklerde, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30’da Urfa İlahileri Konseri ve 5 Mayıs Pazar günü yine aynı saatte Balkan İlahileri Konseri gerçekleştirilecek. Ayrıca
Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde 3 gün boyunca devam edecek etkinliklerde, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30’da Urfa İlahileri Konseri ve 5 Mayıs Pazar günü yine aynı saatte Balkan İlahileri Konseri gerçekleştirilecek. Ayrıca
Ayrıca hazırlanan “Teşrif-i Mevlana Hat Sergisi” de etkinlik süresince ziyaret edilebilecek.
Ayrıca hazırlanan “Teşrif-i Mevlana Hat Sergisi” de etkinlik süresince ziyaret edilebilecek.
Gösteri uçuşları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile izlendi.
Gösteri uçuşları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile izlendi.
Batı dünyasında "Anadolulu" anlamına gelen "Rumi" olarak anılan Mevlana, 30 Eylül 1207'de günümüzde Afganistan'ın kuzeyindeki Belh şehrinde dünyaya geldi. Asıl ismi Celaleddin Muhammed olan büyük düşünürün annesi Mümine Hatun, babası "Sultanü'l-ulema" yani "Alimler Sultanı" diye tanınan Bahaeddin Veled, kız kardeşi Fatıma Hatun, ağabeyi de Alaaddin Muhammed'dir.
Batı dünyasında "Anadolulu" anlamına gelen "Rumi" olarak anılan Mevlana, 30 Eylül 1207'de günümüzde Afganistan'ın kuzeyindeki Belh şehrinde dünyaya geldi. Asıl ismi Celaleddin Muhammed olan büyük düşünürün annesi Mümine Hatun, babası "Sultanü'l-ulema" yani "Alimler Sultanı" diye tanınan Bahaeddin Veled, kız kardeşi Fatıma Hatun, ağabeyi de Alaaddin Muhammed'dir.
Hazreti Mevlana, Horasan'ın büyük alimlerinden olan Bahaeddin Veled ve ailesiyle, dönemin siyasi olayları ve yaklaşan Moğol istilası nedeniyle Belh'ten ayrıldı ve Konya'da son bulacak yolculuğuna başladı.
Hazreti Mevlana, Horasan'ın büyük alimlerinden olan Bahaeddin Veled ve ailesiyle, dönemin siyasi olayları ve yaklaşan Moğol istilası nedeniyle Belh'ten ayrıldı ve Konya'da son bulacak yolculuğuna başladı.
Mevlana, Konya'dan önce Mekke, Medine, Şam, Erzincan, Anadolu'nun muhtelif şehirleri ve son olarak da Karaman'da bir süre yaşadı.
Mevlana, Konya'dan önce Mekke, Medine, Şam, Erzincan, Anadolu'nun muhtelif şehirleri ve son olarak da Karaman'da bir süre yaşadı.