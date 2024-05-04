https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/1-mayis-gosterilerinde-gozaltina-alinan-52-supheliye-tutuklama-talebi-1083484266.html

1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 52 şüpheliye tutuklama talebi

1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 52 şüpheliye tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıda bulundukları için gözaltına alınan 65 şüphelinin savcılıktaki işlemleri... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T19:13+0300

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türkiye

1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

1 mayıs işçi bayramı

istanbul

gözaltı

tutuklama

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheliden 52’si, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şüphelilerden 52’si 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'kamu görevlisine direnmek' suçlarından tutuklama talebiyle, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/icisleri-bakani-yerlikayadan-1-mayis-etkinliklerine-iliskin-aciklama-1083378244.html

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1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, istanbul, gözaltı, tutuklama