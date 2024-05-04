https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/1-mayis-gosterilerinde-gozaltina-alinan-52-supheliye-tutuklama-talebi-1083484266.html
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 52 şüpheliye tutuklama talebi
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 52 şüpheliye tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıda bulundukları için gözaltına alınan 65 şüphelinin savcılıktaki işlemleri... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T19:13+0300
2024-05-04T19:13+0300
2024-05-04T19:13+0300
türkiye
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs işçi bayramı
istanbul
gözaltı
tutuklama
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083372918_0:85:3029:1789_1920x0_80_0_0_68ab4e9980c388136409a588d742516e.jpg
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheliden 52’si, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şüphelilerden 52’si 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'kamu görevlisine direnmek' suçlarından tutuklama talebiyle, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/icisleri-bakani-yerlikayadan-1-mayis-etkinliklerine-iliskin-aciklama-1083378244.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083372918_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_3f07f885df807cbbcb19e1127986f716.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, istanbul, gözaltı, tutuklama
1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, istanbul, gözaltı, tutuklama
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 52 şüpheliye tutuklama talebi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıda bulundukları için gözaltına alınan 65 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandığı belirtilirken 82 kişinin tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği duyuruldu.
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheliden 52’si, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 52’si 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'kamu görevlisine direnmek' suçlarından tutuklama talebiyle, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.