https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/yanlis-tedavi-uygulayan-dis-hekimi-ile-hasta-150-fidan-bagisi-sartiyla-uzlasti-1083456423.html
Yanlış tedavi uygulayan diş hekimi ile hasta 150 fidan bağışı şartıyla uzlaştı
Yanlış tedavi uygulayan diş hekimi ile hasta 150 fidan bağışı şartıyla uzlaştı
Sputnik Türkiye
Bayburt'ta bir kişi, diş hekiminin yanlış tedavi uygulamasıyla ilgili şikayetinden TEMA Vakfına 150 fidan bağışlaması şartıyla vazgeçti. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T19:32+0300
2024-05-03T19:32+0300
2024-05-03T19:36+0300
türkiye
diş hekimi
bayburt
fidan
tema vakfı
uzlaştırma bürosu
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Bayburt'ta yaşayan H.O, tedavi olmak için gittiği özel klinikte yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla diş hekimi B.S.G'den şikayetçi oldu.Bunun üzerine B.S.G. hakkında "taksirle bir kişinin yaralamasına neden olma" suçundan soruşturma başlatıldı.Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.Bunun üzerine H.O, B.S.G'nin TEMA Vakfı'na 150 fidan bağışında bulunmasını istedi.Teklifi kabul eden B.S.G, vakfın hesabına gerekli bağışı yaparak ceza almaktan kurtuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220605/dunya-cevre-gunu-dolayisiyla-salda-golu-kenarina-300-fidan-dikildi-1057010548.html
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diş hekimi, bayburt, fidan, tema vakfı, uzlaştırma bürosu
diş hekimi, bayburt, fidan, tema vakfı, uzlaştırma bürosu
Yanlış tedavi uygulayan diş hekimi ile hasta 150 fidan bağışı şartıyla uzlaştı
19:32 03.05.2024 (güncellendi: 19:36 03.05.2024)
Bayburt'ta bir kişi, diş hekiminin yanlış tedavi uygulamasıyla ilgili şikayetinden TEMA Vakfına 150 fidan bağışlaması şartıyla vazgeçti.
Bayburt'ta yaşayan H.O, tedavi olmak için gittiği özel klinikte yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla diş hekimi B.S.G'den şikayetçi oldu.
Bunun üzerine B.S.G. hakkında "taksirle bir kişinin yaralamasına neden olma" suçundan soruşturma başlatıldı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.
Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.
Bunun üzerine H.O, B.S.G'nin TEMA Vakfı'na 150 fidan bağışında bulunmasını istedi.
Teklifi kabul eden B.S.G, vakfın hesabına gerekli bağışı yaparak ceza almaktan kurtuldu.