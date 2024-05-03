https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/yanlis-tedavi-uygulayan-dis-hekimi-ile-hasta-150-fidan-bagisi-sartiyla-uzlasti-1083456423.html

Yanlış tedavi uygulayan diş hekimi ile hasta 150 fidan bağışı şartıyla uzlaştı

Yanlış tedavi uygulayan diş hekimi ile hasta 150 fidan bağışı şartıyla uzlaştı

Sputnik Türkiye

Bayburt'ta bir kişi, diş hekiminin yanlış tedavi uygulamasıyla ilgili şikayetinden TEMA Vakfına 150 fidan bağışlaması şartıyla vazgeçti. 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T19:32+0300

2024-05-03T19:32+0300

2024-05-03T19:36+0300

türkiye

diş hekimi

bayburt

fidan

tema vakfı

uzlaştırma bürosu

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Bayburt'ta yaşayan H.O, tedavi olmak için gittiği özel klinikte yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla diş hekimi B.S.G'den şikayetçi oldu.Bunun üzerine B.S.G. hakkında "taksirle bir kişinin yaralamasına neden olma" suçundan soruşturma başlatıldı.Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.Bunun üzerine H.O, B.S.G'nin TEMA Vakfı'na 150 fidan bağışında bulunmasını istedi.Teklifi kabul eden B.S.G, vakfın hesabına gerekli bağışı yaparak ceza almaktan kurtuldu.

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diş hekimi, bayburt, fidan, tema vakfı, uzlaştırma bürosu