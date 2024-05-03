TGB 19 Mayıs'ta 'ABD-İsrail’e vatanını böldürme, milli devlete sahip çık' sloganıyla yürüyecek

“Bugün kafamızı kaldırıp baktığımızda Yunanistan kıyılarında Türkiye'yi tehdit eden Amerikan üslerini görüyoruz. Suriye'nin kuzeyinde silahlarını Türkiye'ye çevirmiş, terör örgütlerini ve Amerikan üslerini görüyoruz. Kuzeyimizde savaşı görüyoruz. Güneyimizde Filistin direniyor. Kuzeyimizde Rusya, Atlantik'le savaşıyor. Böyle bir ortamda Türkiye'ye yönelik tehdit her geçen gün büyümektedir. İçeride bölücülük ve gericilik güç kazanmaktadır. Emperyalizm destekli bölücülüğe ve ABD güdümlü tarikatçılığa karşı gençliğin sözünü söyleme zamanıdır. Terör partisini kapatmayarak onları meclise sokanlar belediyeler verenler ve Türkiye'yi önümüzdeki süreçte büy& uuml;k hesaplaşmaların ve kargaşaların içerisine sürükleyenler, NATO'ya teslim olanlar, Türksüz anayasa tartışmalarını açanlar, İncirlik'e ve Kürecik'e el süremeyenler, bu utancı Türkiye'nin üzerinden temizleyemeyenler, Amerika'yla uyumlu ve tavizkar politikaları izleyenler, bölücülerle kol kola girenler, hepinize Türk Gençliği olarak mesajımız nettir.”