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TGB 19 Mayıs'ta 'ABD-İsrail’e vatanını böldürme, milli devlete sahip çık' sloganıyla yürüyecek
TGB 19 Mayıs'ta 'ABD-İsrail’e vatanını böldürme, milli devlete sahip çık' sloganıyla yürüyecek
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Türkiye Gençlik Birliği 19 Mayıs’ta Ankara’da “19 Mayıs’ta “Milli Devlete Sahip Çık” sloganıyla yürüyecek ve yürüyüş Anıtkabir’de noktalanacak. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Gençlik Birliği (TGB), düzenleyecekleri 19 Mayıs yürüyüşünün detaylı programını açıkladı.TGB’liler, 'ABD-İsrail’e Vatanını Böldürme, Milli Devlete Sahip Çık' sloganıyla 81 ilden binlerce öğrencinin katılımıyla Güvenpark’tan Anıtkabir’e yürüyeceklerini ilan etti. TGB’liler, "ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizminin Türkiye’yi bölerek İkinci İsrail sözde Kürdistan kurma hedefine, son yerel seçimden sonra Doğu ve Güneydoğu belediyelerini kazanan DEM/PKK özerklik için zemin hazırlama uğraşına, PKK’nin partisi DEM’in güç kazanma yarışına, bölücülüğe ve gericiliğe, Türksüz anayasa girişimlerine ve ABD destekli tarikatlara, sınırlarımızda ABD eliyle büyütülen tehditlere karşı Türk milletini Milli Devlet mevzisinde birleştirmek için" diyerek harekete geçti.Türkiye Gençlik Birliği (TGB), düzenleyecekleri 19 Mayıs yürüyüşü detaylı programını açıkladı.Türk-İş Konferans Salonu’nda düzenlenen Genişletilmiş Genel Yönetim Kurulu toplantısında basın açıklaması yapan TGB’liler, 19 Mayıs’ta Ankara’da “19 Mayıs’ta “Milli Devlete Sahip Çık” sloganıyla yürüyecek ve yürüyüş Anıtkabir’de noktalanacak. 'Milli devleti koruma mevzisinde direndik'TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ‘Gençliğin söz söyleme zamanı'
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türkiye gençlik birliği (tgb), 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, emperyalizm
türkiye gençlik birliği (tgb), 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, emperyalizm

TGB 19 Mayıs'ta 'ABD-İsrail’e vatanını böldürme, milli devlete sahip çık' sloganıyla yürüyecek

16:09 03.05.2024
© TwitterTürkiye Gençlik Birliği (TGB)
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
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Türkiye Gençlik Birliği 19 Mayıs’ta Ankara’da “19 Mayıs’ta “Milli Devlete Sahip Çık” sloganıyla yürüyecek ve yürüyüş Anıtkabir’de noktalanacak.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), düzenleyecekleri 19 Mayıs yürüyüşünün detaylı programını açıkladı.
TGB’liler, 'ABD-İsrail’e Vatanını Böldürme, Milli Devlete Sahip Çık' sloganıyla 81 ilden binlerce öğrencinin katılımıyla Güvenpark’tan Anıtkabir’e yürüyeceklerini ilan etti.
TGB’liler, "ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizminin Türkiye’yi bölerek İkinci İsrail sözde Kürdistan kurma hedefine, son yerel seçimden sonra Doğu ve Güneydoğu belediyelerini kazanan DEM/PKK özerklik için zemin hazırlama uğraşına, PKK’nin partisi DEM’in güç kazanma yarışına, bölücülüğe ve gericiliğe, Türksüz anayasa girişimlerine ve ABD destekli tarikatlara, sınırlarımızda ABD eliyle büyütülen tehditlere karşı Türk milletini Milli Devlet mevzisinde birleştirmek için" diyerek harekete geçti.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), düzenleyecekleri 19 Mayıs yürüyüşü detaylı programını açıkladı.
Türk-İş Konferans Salonu’nda düzenlenen Genişletilmiş Genel Yönetim Kurulu toplantısında basın açıklaması yapan TGB’liler, 19 Mayıs’ta Ankara’da “19 Mayıs’ta “Milli Devlete Sahip Çık” sloganıyla yürüyecek ve yürüyüş Anıtkabir’de noktalanacak.

'Milli devleti koruma mevzisinde direndik'

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Milli devletimize sahip çıkmak bugün Türk gençliğinin en önemli sorumluluğudur. Milli devletimizi istiklal savaşıyla kurduk ve Türk Devrimi’yle taçlandırdık. Bugüne kadar emperyalizmin her türlü tehdidine ve saldırısına karşı milli devleti koruma mevzisinde direndik. 2000’li yılların başında ‘Milli Devlet Direnir, Milli Ordu Direnir’ dedik. O direniş hem emperyalizmin piyonlarına, hem onların terör örgütlerine, hem darbe girişim karşı milli ordunun ve milletin direnişiyle aslında hayata geçmişti.”

‘Gençliğin söz söyleme zamanı'

“Bugün kafamızı kaldırıp baktığımızda Yunanistan kıyılarında Türkiye'yi tehdit eden Amerikan üslerini görüyoruz. Suriye'nin kuzeyinde silahlarını Türkiye'ye çevirmiş, terör örgütlerini ve Amerikan üslerini görüyoruz. Kuzeyimizde savaşı görüyoruz. Güneyimizde Filistin direniyor. Kuzeyimizde Rusya, Atlantik'le savaşıyor. Böyle bir ortamda Türkiye'ye yönelik tehdit her geçen gün büyümektedir. İçeride bölücülük ve gericilik güç kazanmaktadır. Emperyalizm destekli bölücülüğe ve ABD güdümlü tarikatçılığa karşı gençliğin sözünü söyleme zamanıdır. Terör partisini kapatmayarak onları meclise sokanlar belediyeler verenler ve Türkiye'yi önümüzdeki süreçte büy& uuml;k hesaplaşmaların ve kargaşaların içerisine sürükleyenler, NATO'ya teslim olanlar, Türksüz anayasa tartışmalarını açanlar, İncirlik'e ve Kürecik'e el süremeyenler, bu utancı Türkiye'nin üzerinden temizleyemeyenler, Amerika'yla uyumlu ve tavizkar politikaları izleyenler, bölücülerle kol kola girenler, hepinize Türk Gençliği olarak mesajımız nettir.”
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