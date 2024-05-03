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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/rusya-ortaklarina-isvicredeki-ukrayna-konferansina-katilmama-cagrisi-yapti-1083428118.html
Rusya ortaklarına İsviçre'deki Ukrayna konferansına katılmama çağrısı yaptı
Rusya ortaklarına İsviçre'deki Ukrayna konferansına katılmama çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın ortaklarına, İsviçre'deki Ukrayna konulu konferansa katılmaktan kaçınmaları ve dikkatli olmaları yönünde... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya’nın dünyada çoğunluğu oluşturan ortaklarına, Rusya karşıtı provokasyonlara karşı dikkatli olmaları ve İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna konulu konferansa katılmaktan kaçınmaları çağrısında bulunduğunu söyledi.Zaharova, “Rusya'nın, davet alıp almamasına bakılmaksızın İsviçre’de düzenlenecek ‘zirvelere’ ne ilk ne de sonraki aşamalarda katılmayacağını bir kez daha teyit ediyor ve vurguluyoruz. Ayrıca, dünyada çoğunluğu oluşturan ortaklarımızı, Kiev ve Batı'nın barışı değil, Rusya ile çatışmayı sürdürmeyi amaçlayan Rusya karşıtı provokasyonlarına dahil olmamak için dikkatli olmaya ve bu tür konferanslara katılmaktan kaçınmaları çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.İsviçre’de düzenlenmesi planlanan ‘zirvelerin’ barışçıl bir çözümü amaçlamadığına vurgu yapan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:İsviçre, 15-16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Luzern kentinde düzenlenecek zirveye 160'tan fazla delegasyon davet edildi.
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mariya zaharova, isviçre, barış konferansı, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, batı, nato, neo-nazi, bern

Rusya ortaklarına İsviçre'deki Ukrayna konferansına katılmama çağrısı yaptı

00:36 03.05.2024
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın ortaklarına, İsviçre'deki Ukrayna konulu konferansa katılmaktan kaçınmaları ve dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunduğunu ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya’nın dünyada çoğunluğu oluşturan ortaklarına, Rusya karşıtı provokasyonlara karşı dikkatli olmaları ve İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna konulu konferansa katılmaktan kaçınmaları çağrısında bulunduğunu söyledi.
Zaharova, “Rusya'nın, davet alıp almamasına bakılmaksızın İsviçre’de düzenlenecek ‘zirvelere’ ne ilk ne de sonraki aşamalarda katılmayacağını bir kez daha teyit ediyor ve vurguluyoruz. Ayrıca, dünyada çoğunluğu oluşturan ortaklarımızı, Kiev ve Batı'nın barışı değil, Rusya ile çatışmayı sürdürmeyi amaçlayan Rusya karşıtı provokasyonlarına dahil olmamak için dikkatli olmaya ve bu tür konferanslara katılmaktan kaçınmaları çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
İsviçre’de düzenlenmesi planlanan ‘zirvelerin’ barışçıl bir çözümü amaçlamadığına vurgu yapan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bern gerçekten yeni bir müzakere süreci başlatmak isteseydi, öncelikle kaybedilen tarafsızlığını geri kazanmak için adımlar atardı. İkincisi, ‘zirvenin’ gündemine Ukrayna ordusuna silah tedarikinin sona ermesi, Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahsız statüsünün onaylanması, yeni toprak gerçekliğinin tanınması, NATO genişlemesinin yıkıcı rolü, yaptırım politikasının yasa dışılığı, Kiev rejiminin neo-Nazi niteliği, Kiev’in insan hakları, ulusal azınlıklar ve Rusça konuşan vatandaşların haklarına saygı göstermesi gibi konuları dahil ederdi.”
İsviçre, 15-16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Luzern kentinde düzenlenecek zirveye 160'tan fazla delegasyon davet edildi.
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