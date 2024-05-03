https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/rusya-ortaklarina-isvicredeki-ukrayna-konferansina-katilmama-cagrisi-yapti-1083428118.html
Rusya ortaklarına İsviçre'deki Ukrayna konferansına katılmama çağrısı yaptı
Rusya ortaklarına İsviçre'deki Ukrayna konferansına katılmama çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın ortaklarına, İsviçre'deki Ukrayna konulu konferansa katılmaktan kaçınmaları ve dikkatli olmaları yönünde... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T00:36+0300
2024-05-03T00:36+0300
2024-05-03T00:36+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
isviçre
barış konferansı
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
batı
nato
neo-nazi
bern
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya’nın dünyada çoğunluğu oluşturan ortaklarına, Rusya karşıtı provokasyonlara karşı dikkatli olmaları ve İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna konulu konferansa katılmaktan kaçınmaları çağrısında bulunduğunu söyledi.Zaharova, “Rusya'nın, davet alıp almamasına bakılmaksızın İsviçre’de düzenlenecek ‘zirvelere’ ne ilk ne de sonraki aşamalarda katılmayacağını bir kez daha teyit ediyor ve vurguluyoruz. Ayrıca, dünyada çoğunluğu oluşturan ortaklarımızı, Kiev ve Batı'nın barışı değil, Rusya ile çatışmayı sürdürmeyi amaçlayan Rusya karşıtı provokasyonlarına dahil olmamak için dikkatli olmaya ve bu tür konferanslara katılmaktan kaçınmaları çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.İsviçre’de düzenlenmesi planlanan ‘zirvelerin’ barışçıl bir çözümü amaçlamadığına vurgu yapan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:İsviçre, 15-16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Luzern kentinde düzenlenecek zirveye 160'tan fazla delegasyon davet edildi.
isviçre
ukrayna
batı
bern
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_587f9561c0289ae3db0195efe779f246.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mariya zaharova, isviçre, barış konferansı, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, batı, nato, neo-nazi, bern
mariya zaharova, isviçre, barış konferansı, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, batı, nato, neo-nazi, bern
Rusya ortaklarına İsviçre'deki Ukrayna konferansına katılmama çağrısı yaptı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın ortaklarına, İsviçre'deki Ukrayna konulu konferansa katılmaktan kaçınmaları ve dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunduğunu ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya’nın dünyada çoğunluğu oluşturan ortaklarına, Rusya karşıtı provokasyonlara karşı dikkatli olmaları ve İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna konulu konferansa katılmaktan kaçınmaları çağrısında bulunduğunu söyledi.
Zaharova, “Rusya'nın, davet alıp almamasına bakılmaksızın İsviçre’de düzenlenecek ‘zirvelere’ ne ilk ne de sonraki aşamalarda katılmayacağını bir kez daha teyit ediyor ve vurguluyoruz. Ayrıca, dünyada çoğunluğu oluşturan ortaklarımızı, Kiev ve Batı'nın barışı değil, Rusya ile çatışmayı sürdürmeyi amaçlayan Rusya karşıtı provokasyonlarına dahil olmamak için dikkatli olmaya ve bu tür konferanslara katılmaktan kaçınmaları çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
İsviçre’de düzenlenmesi planlanan ‘zirvelerin’ barışçıl bir çözümü amaçlamadığına vurgu yapan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bern gerçekten yeni bir müzakere süreci başlatmak isteseydi, öncelikle kaybedilen tarafsızlığını geri kazanmak için adımlar atardı. İkincisi, ‘zirvenin’ gündemine Ukrayna ordusuna silah tedarikinin sona ermesi, Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahsız statüsünün onaylanması, yeni toprak gerçekliğinin tanınması, NATO genişlemesinin yıkıcı rolü, yaptırım politikasının yasa dışılığı, Kiev rejiminin neo-Nazi niteliği, Kiev’in insan hakları, ulusal azınlıklar ve Rusça konuşan vatandaşların haklarına saygı göstermesi gibi konuları dahil ederdi.”
İsviçre, 15-16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Luzern kentinde düzenlenecek zirveye 160'tan fazla delegasyon davet edildi.