https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/rusya-ortaklarina-isvicredeki-ukrayna-konferansina-katilmama-cagrisi-yapti-1083428118.html

Rusya ortaklarına İsviçre'deki Ukrayna konferansına katılmama çağrısı yaptı

Rusya ortaklarına İsviçre'deki Ukrayna konferansına katılmama çağrısı yaptı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın ortaklarına, İsviçre'deki Ukrayna konulu konferansa katılmaktan kaçınmaları ve dikkatli olmaları yönünde... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T00:36+0300

2024-05-03T00:36+0300

2024-05-03T00:36+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

isviçre

barış konferansı

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

batı

nato

neo-nazi

bern

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya’nın dünyada çoğunluğu oluşturan ortaklarına, Rusya karşıtı provokasyonlara karşı dikkatli olmaları ve İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna konulu konferansa katılmaktan kaçınmaları çağrısında bulunduğunu söyledi.Zaharova, “Rusya'nın, davet alıp almamasına bakılmaksızın İsviçre’de düzenlenecek ‘zirvelere’ ne ilk ne de sonraki aşamalarda katılmayacağını bir kez daha teyit ediyor ve vurguluyoruz. Ayrıca, dünyada çoğunluğu oluşturan ortaklarımızı, Kiev ve Batı'nın barışı değil, Rusya ile çatışmayı sürdürmeyi amaçlayan Rusya karşıtı provokasyonlarına dahil olmamak için dikkatli olmaya ve bu tür konferanslara katılmaktan kaçınmaları çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.İsviçre’de düzenlenmesi planlanan ‘zirvelerin’ barışçıl bir çözümü amaçlamadığına vurgu yapan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:İsviçre, 15-16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Luzern kentinde düzenlenecek zirveye 160'tan fazla delegasyon davet edildi.

isviçre

ukrayna

batı

bern

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, isviçre, barış konferansı, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, batı, nato, neo-nazi, bern