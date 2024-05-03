https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/rus-s-400-triumf-ve-s-500-prometey-sistemlerinin-amerikan-patriot-ve-thaad-ile-karsilastirilmasi-1083106176.html
Rus S-400 Triumf ve S-500 Prometey sistemlerinin Amerikan Patriot ve THAAD ile karşılaştırılması
Rus S-400 Triumf ve S-500 Prometey sistemlerinin Amerikan Patriot ve THAAD ile karşılaştırılması
Sputnik Türkiye
S-500 hava savunma sistemleri bu yıl Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine dahil edilecek. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T14:54+0300
2024-05-03T14:54+0300
2024-05-03T14:54+0300
multimedya
rusya
s-400 triumf
s-500 prometey
abd
patriot
thaad
rusya savunma bakanlığı
infografik
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2024'te modern silahlarla donatılmaya devam eden Rus ordusunun envanterine S-500 hava savunma sistemlerinin ilk örnekleri, S-400, S-300B4, Buk-M3, Tor-M2U uçaksavar füze sistemleri, yeni nesil radar istasyonlarının dahil edileceği belirtildi. Sputnik, Rus S-500 Prometey ve S-400 Triumf sistemlerini ABD yapımı Patriot ve THAAD ile karşılaştırdı.
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Rus S-400 Triumf ve S-500 Prometey sistemlerinin Amerikan Patriot ve THAAD ile karşılaştırılması
Sputnik Türkiye
Rus S-400 Triumf ve S-500 Prometey sistemlerinin Amerikan Patriot ve THAAD ile karşılaştırılması
2024-05-03T14:54+0300
true
PT1M04S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, s-400 triumf, s-500 prometey, abd, patriot, thaad, rusya savunma bakanlığı, видео, infografik
rusya, s-400 triumf, s-500 prometey, abd, patriot, thaad, rusya savunma bakanlığı, видео, infografik
Rus S-400 Triumf ve S-500 Prometey sistemlerinin Amerikan Patriot ve THAAD ile karşılaştırılması
S-500 hava savunma sistemleri bu yıl Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine dahil edilecek.
2024'te modern silahlarla donatılmaya devam eden Rus ordusunun envanterine S-500 hava savunma sistemlerinin ilk örnekleri, S-400, S-300B4, Buk-M3, Tor-M2U uçaksavar füze sistemleri, yeni nesil radar istasyonlarının dahil edileceği belirtildi.
Sputnik, Rus S-500 Prometey ve S-400 Triumf sistemlerini ABD yapımı Patriot ve THAAD ile karşılaştırdı.