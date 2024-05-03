https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/rus-s-400-triumf-ve-s-500-prometey-sistemlerinin-amerikan-patriot-ve-thaad-ile-karsilastirilmasi-1083106176.html

Rus S-400 Triumf ve S-500 Prometey sistemlerinin Amerikan Patriot ve THAAD ile karşılaştırılması

Rus S-400 Triumf ve S-500 Prometey sistemlerinin Amerikan Patriot ve THAAD ile karşılaştırılması

Sputnik Türkiye

S-500 hava savunma sistemleri bu yıl Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine dahil edilecek. 03.05.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

rusya

s-400 triumf

s-500 prometey

abd

patriot

thaad

rusya savunma bakanlığı

infografik

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2024'te modern silahlarla donatılmaya devam eden Rus ordusunun envanterine S-500 hava savunma sistemlerinin ilk örnekleri, S-400, S-300B4, Buk-M3, Tor-M2U uçaksavar füze sistemleri, yeni nesil radar istasyonlarının dahil edileceği belirtildi. Sputnik, Rus S-500 Prometey ve S-400 Triumf sistemlerini ABD yapımı Patriot ve THAAD ile karşılaştırdı.

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Rus S-400 Triumf ve S-500 Prometey sistemlerinin Amerikan Patriot ve THAAD ile karşılaştırılması Sputnik Türkiye Rus S-400 Triumf ve S-500 Prometey sistemlerinin Amerikan Patriot ve THAAD ile karşılaştırılması 2024-05-03T14:54+0300 true PT1M04S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, s-400 triumf, s-500 prometey, abd, patriot, thaad, rusya savunma bakanlığı, видео, infografik