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Rus S-400 Triumf ve S-500 Prometey sistemlerinin Amerikan Patriot ve THAAD ile karşılaştırılması
Rus S-400 Triumf ve S-500 Prometey sistemlerinin Amerikan Patriot ve THAAD ile karşılaştırılması
Sputnik Türkiye
S-500 hava savunma sistemleri bu yıl Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine dahil edilecek. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
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2024'te modern silahlarla donatılmaya devam eden Rus ordusunun envanterine S-500 hava savunma sistemlerinin ilk örnekleri, S-400, S-300B4, Buk-M3, Tor-M2U uçaksavar füze sistemleri, yeni nesil radar istasyonlarının dahil edileceği belirtildi. Sputnik, Rus S-500 Prometey ve S-400 Triumf sistemlerini ABD yapımı Patriot ve THAAD ile karşılaştırdı.
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Rus S-400 Triumf ve S-500 Prometey sistemlerinin Amerikan Patriot ve THAAD ile karşılaştırılması
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rusya, s-400 triumf, s-500 prometey, abd, patriot, thaad, rusya savunma bakanlığı, видео, infografik
rusya, s-400 triumf, s-500 prometey, abd, patriot, thaad, rusya savunma bakanlığı, видео, infografik

Rus S-400 Triumf ve S-500 Prometey sistemlerinin Amerikan Patriot ve THAAD ile karşılaştırılması

14:54 03.05.2024
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S-500 hava savunma sistemleri bu yıl Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine dahil edilecek.
2024'te modern silahlarla donatılmaya devam eden Rus ordusunun envanterine S-500 hava savunma sistemlerinin ilk örnekleri, S-400, S-300B4, Buk-M3, Tor-M2U uçaksavar füze sistemleri, yeni nesil radar istasyonlarının dahil edileceği belirtildi.
Sputnik, Rus S-500 Prometey ve S-400 Triumf sistemlerini ABD yapımı Patriot ve THAAD ile karşılaştırdı.
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