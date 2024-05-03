Gürcistan'dan Fransa'nın açıklamalarına yanıt: 'Önyargılı değerlendirmeler şiddeti teşvik ediyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin'in bir piyasası yok'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Açlık sınırı asgari ücreti geçti
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Erdoğan, Bülent Arınç’ın kimle görüşmesine izin vermedi?
11:05
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Hüseyin Turan, Radyo Sputnik'te açıkladı: Bir ayağı İngiltere'de olacak
12:05
84 dk
HABER MASASI
İstanbul ve Tekirdağ'da hastanelere operasyon: 14 doktor ve 17 hemşire gözaltına alındı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Erken dönem teknoloji girişimleri ve artırılmış gerçekliğin kozmetik sektöründe kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Parasını uzun süre TL’de tutana madalya vermek gerekir
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ukrayna’da yenemedikleri Rusya’yı, Gürcistan ve Moldova üzerinden sıkıştırmak istiyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Eski İspanyol istihbarat şefi: Batı, Rusya’dan korkuyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
18:30
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Turkcell’in yeni yönetim kurulunda sürpriz isim
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ertan Aksoy: Bu normalleşme sürecinin başlangıcı mı? Bence değil
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi
12:06
84 dk
HABER MASASI
IBAN tuzağına dikkat!
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Savaşlar için yazılmış şarkılar ve hikayeleri
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Entelektüel kişiliğiyle öne çıkan Osmanlı Padişahı
15:47
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
‘Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak istiyor’
17:08
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna istihbaratı: Ruslar her an ele geçirebilir
17:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan itiraf: Rusya, Batı’dan daha etkili
18:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/gurcistandan-fransanin-aciklamalarina-yanit-onyargili-degerlendirmeler-siddeti-tesvik-ediyor-1083449200.html
Gürcistan'dan Fransa'nın açıklamalarına yanıt: 'Önyargılı değerlendirmeler şiddeti teşvik ediyor'
Gürcistan'dan Fransa'nın açıklamalarına yanıt: 'Önyargılı değerlendirmeler şiddeti teşvik ediyor'
Sputnik Türkiye
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı Fransa'nın yaptığı açıklamara verdiği yanıtta önyargılı değerlendirmelerin şiddeti teşvik ettiği belirtilerek söz konusu... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T15:31+0300
2024-05-03T15:31+0300
dünya
gürcistan
gürcistan parlamentosu
yabancı nüfuzun şeffaflığı
fransa
fransa dışişleri bakanlığı
protesto
protesto gösterisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082897548_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_843307f7a218fc8c7c67762fa55c9bf5.jpg
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına karşı düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylarla ilgili açıklamasının objektiflikten yoksun olduğu ve sadece muhalefetle bağlantılı yurtdışından finanse edilen 'şiddet yanlısı grupları' şiddete teşvik ettiği belirtildi.Fransa Dışişleri Bakanlığı 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Gürcistan'daki durumu endişeyle takip ettiğini ve Fransa'nın yabancı etkisine ilişkin yasa tasarısının ikinci okumada kabul edilmesinin ardından protestoculara karşı uygulanan şiddetten üzüntü duyduğunu yazmıştı. Ayrıca Gürcistan'ın halkının istekleri doğrultusunda AB'ye yakınlaşma çabalarını sürdürmesi gerektiğini kaydetmişti.Gürcistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı karşı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:Açıklamada ayrıca Tiflis'in Fransa'nın Gürcistan'daki olayları yakından gözlemlemesini memnuniyetle karşıladığı belirtilerek, “Ancak açıklamanızın objektiflikten yoksun olmasından üzüntü duyuyoruz. Objektif olmayan değerlendirmeler, daha önce de belirtildiği gibi, yabancı finansmanlı şiddet yanlısı gruplar tarafından gerçekleştirilen şiddeti teşvik etmektedir” denildi.Gürcistan Dışişleri Bakanlığı ayrıca Paris'teki gösteri sırasında güvenlik güçlerinin acımasız eylemleri hakkında herhangi bir yorumda bulunmadığını da vurgulayarak, “Ayrıca, Paris'teki kolluk kuvvetleri protestoculara evrensel insan hakları standartlarıyla tamamen uyuşmayan acımasız yöntemlerle karşı koyarken bile Gürcü yetkililerin Fransa hakkında eleştirel açıklamalar yapmaktan kaçındığını hatırlatmak isteriz” cümlelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/gurcistan-basbakani-kobakhidze-2020-2023-yillari-arasinda-abd-destekli-iki-darbe-girisimi-oldu-1083446620.html
gürcistan
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082897548_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baedfd20cb29b408ed559042ad5d5b47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gürcistan, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı, fransa, fransa dışişleri bakanlığı, protesto, protesto gösterisi
gürcistan, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı, fransa, fransa dışişleri bakanlığı, protesto, protesto gösterisi

Gürcistan'dan Fransa'nın açıklamalarına yanıt: 'Önyargılı değerlendirmeler şiddeti teşvik ediyor'

15:31 03.05.2024
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı protestoları
Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AA / Davit Kachkachishvili
Abone ol
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı Fransa'nın yaptığı açıklamara verdiği yanıtta önyargılı değerlendirmelerin şiddeti teşvik ettiği belirtilerek söz konusu açıklamalarının objektiflikten yoksun olduğunun altı çizildi.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına karşı düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylarla ilgili açıklamasının objektiflikten yoksun olduğu ve sadece muhalefetle bağlantılı yurtdışından finanse edilen 'şiddet yanlısı grupları' şiddete teşvik ettiği belirtildi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Gürcistan'daki durumu endişeyle takip ettiğini ve Fransa'nın yabancı etkisine ilişkin yasa tasarısının ikinci okumada kabul edilmesinin ardından protestoculara karşı uygulanan şiddetten üzüntü duyduğunu yazmıştı. Ayrıca Gürcistan'ın halkının istekleri doğrultusunda AB'ye yakınlaşma çabalarını sürdürmesi gerektiğini kaydetmişti.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı karşı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

Gürcistan'da toplanma ve ifade özgürlüğü yüksek standartlarla güvence altına alınmıştır. Bu doğrultuda, dış destekli şiddet yanlısı grupların devlet kurumları ve kolluk kuvvetleri binalarına karşı geniş çaplı şiddet eylemleri gerçekleştirmiş olmalarına rağmen Gürcistan kolluk kuvvetleri birkaç tatsız olay dışında yüksek insan hakları standartlarına göre hareket etmiştir.

Açıklamada ayrıca Tiflis'in Fransa'nın Gürcistan'daki olayları yakından gözlemlemesini memnuniyetle karşıladığı belirtilerek, “Ancak açıklamanızın objektiflikten yoksun olmasından üzüntü duyuyoruz. Objektif olmayan değerlendirmeler, daha önce de belirtildiği gibi, yabancı finansmanlı şiddet yanlısı gruplar tarafından gerçekleştirilen şiddeti teşvik etmektedir” denildi.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı ayrıca Paris'teki gösteri sırasında güvenlik güçlerinin acımasız eylemleri hakkında herhangi bir yorumda bulunmadığını da vurgulayarak, “Ayrıca, Paris'teki kolluk kuvvetleri protestoculara evrensel insan hakları standartlarıyla tamamen uyuşmayan acımasız yöntemlerle karşı koyarken bile Gürcü yetkililerin Fransa hakkında eleştirel açıklamalar yapmaktan kaçındığını hatırlatmak isteriz” cümlelerine yer verildi.
İrakli Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
DÜNYA
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: 2020-2023 yılları arasında ABD destekli iki darbe girişimi oldu
14:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала