https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/gurcistandan-fransanin-aciklamalarina-yanit-onyargili-degerlendirmeler-siddeti-tesvik-ediyor-1083449200.html

Gürcistan'dan Fransa'nın açıklamalarına yanıt: 'Önyargılı değerlendirmeler şiddeti teşvik ediyor'

Gürcistan'dan Fransa'nın açıklamalarına yanıt: 'Önyargılı değerlendirmeler şiddeti teşvik ediyor'

Sputnik Türkiye

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı Fransa'nın yaptığı açıklamara verdiği yanıtta önyargılı değerlendirmelerin şiddeti teşvik ettiği belirtilerek söz konusu... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T15:31+0300

2024-05-03T15:31+0300

2024-05-03T15:31+0300

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fransa dışişleri bakanlığı

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protesto gösterisi

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Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına karşı düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylarla ilgili açıklamasının objektiflikten yoksun olduğu ve sadece muhalefetle bağlantılı yurtdışından finanse edilen 'şiddet yanlısı grupları' şiddete teşvik ettiği belirtildi.Fransa Dışişleri Bakanlığı 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Gürcistan'daki durumu endişeyle takip ettiğini ve Fransa'nın yabancı etkisine ilişkin yasa tasarısının ikinci okumada kabul edilmesinin ardından protestoculara karşı uygulanan şiddetten üzüntü duyduğunu yazmıştı. Ayrıca Gürcistan'ın halkının istekleri doğrultusunda AB'ye yakınlaşma çabalarını sürdürmesi gerektiğini kaydetmişti.Gürcistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı karşı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:Açıklamada ayrıca Tiflis'in Fransa'nın Gürcistan'daki olayları yakından gözlemlemesini memnuniyetle karşıladığı belirtilerek, “Ancak açıklamanızın objektiflikten yoksun olmasından üzüntü duyuyoruz. Objektif olmayan değerlendirmeler, daha önce de belirtildiği gibi, yabancı finansmanlı şiddet yanlısı gruplar tarafından gerçekleştirilen şiddeti teşvik etmektedir” denildi.Gürcistan Dışişleri Bakanlığı ayrıca Paris'teki gösteri sırasında güvenlik güçlerinin acımasız eylemleri hakkında herhangi bir yorumda bulunmadığını da vurgulayarak, “Ayrıca, Paris'teki kolluk kuvvetleri protestoculara evrensel insan hakları standartlarıyla tamamen uyuşmayan acımasız yöntemlerle karşı koyarken bile Gürcü yetkililerin Fransa hakkında eleştirel açıklamalar yapmaktan kaçındığını hatırlatmak isteriz” cümlelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/gurcistan-basbakani-kobakhidze-2020-2023-yillari-arasinda-abd-destekli-iki-darbe-girisimi-oldu-1083446620.html

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gürcistan, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı, fransa, fransa dışişleri bakanlığı, protesto, protesto gösterisi