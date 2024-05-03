https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/chpden-meb-onunde-aciklama-yeni-mufredat-taslagi-ideolojik-saplantinin-yansidigi-bir-metin-1083445390.html

CHP'den MEB önünde açıklama: 'Yeni müfredat taslağı ideolojik saplantının yansıdığı bir metin'

CHP'den MEB önünde açıklama: 'Yeni müfredat taslağı ideolojik saplantının yansıdığı bir metin'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yeni müfredat taslağıyla ilgili, "Bu, eğitim bilimleri çerçevesinde hazırlanmış bir eğitim programı değil, bir dizi... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T15:17+0300

2024-05-03T15:17+0300

2024-05-03T15:17+0300

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milli eğitim bakanlığı (meb)

müfredat

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Özçağdaş, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve bazı milletvekilleri, TBMM'den Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) yürüyerek burada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat taslağıyla ilgili basın açıklaması yaptı.Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 154 bin öğretmen olduğunu belirten Özçağdaş, neredeyse her evde eğitim sürecinin içinde bir yurttaş bulunduğunu ve eğitimin herkesin ortak meselesi olduğunu söyledi.Geçen hafta Bakanlık tarafından kamuoyuna duyurulan taslağın çağ dışı bir eğitim manifestosu niteliği taşıdığını savunan Özçağdaş, "Bu, eğitim bilimleri çerçevesinde hazırlanmış bir eğitim programı değil, bir dizi ideolojik saplantının yansıdığı bilimsel olmayan politik bir metindir. Eğitimin biliminin geldiği nokta ile uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur." diye konuştu.'Çocuklarımızın geleceği çarçur edilmek istenmektedir'Eğitimin Türkiye için bir beka sorunu olduğunu ifade eden Özçağdaş, şunları kaydetti:Özçağdaş, programın bu haliyle Türkiye'nin geleceğine hizmet eden bir eğitim programı değil, dindar ve kindar nesiller yetiştirme hedefinden vazgeçmeyen AK Parti iktidarının çağ dışı eğitim manifestosu olduğunu ileri sürerek, "Cumhuriyet, aktif sorumlu yurttaşlar yetiştirilmesini isterken iktidar itaatkar ve kanaatkar nesiller yetiştirmek istiyor. Bu çağ dışı program taslağı da bunun bir eseri olarak karşımızda duruyor. Anayasanın laiklik ilkesinin düpedüz hedef alındığı bu programı tümden reddediyoruz." ifadesini kullandı."Mağdur olan kesimlerin tamamının taleplerini Cumhurbaşkanıyla paylaşmıştır"Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özçağdaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünkü görüşmesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:"Biz, bu maarif modelini kabul etmiyoruz"CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de bu eğitim modelini reddettiklerini ifade etti.Çocukların ihtiyacının bilimsel, laik ve çağdaş eğitim olduğunu söyleyen Emir, "Biz, bu maarif modelinin ne ismini ne hazırlanış yöntemini ne de içeriğini kabul etmiyoruz. Bu modellerle Türkiye'yi adım adım geriye götürmek, laikliği yok saymak, Mustafa Kemal'i ve devrimlerini unutturmak kimsenin haddi ve hakkı değildir." dedi.Milletvekilleri, açıklamanın ardından Bakanlık önünden ayrıldı.

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chp, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), müfredat, eğitim