https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/bulent-tezcan-hastaneye-kaldirildi-1083440550.html
Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı
Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın zehirlenme sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T14:16+0300
2024-05-03T14:16+0300
2024-05-03T14:16+0300
türkiye
bülent tezcan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
hastane
zehirlenme
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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın gıda zehirlenmesi yaşadığını söyledi.CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:Tezcan'ın sosyal medyadaki en son paylaşımı saat 11.53'te yaptığı Didim Belediyesi'ni ziyareti olduğu açıklandı.
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bülent tezcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hastane, zehirlenme
bülent tezcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hastane, zehirlenme
Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın zehirlenme sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın gıda zehirlenmesi yaşadığını söyledi.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Tezcan'ın sosyal medyadaki en son paylaşımı saat 11.53'te yaptığı Didim Belediyesi'ni ziyareti olduğu açıklandı.