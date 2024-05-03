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Ancelotti, Arda Güler'i resmen açıkladı: Yarınki maçta oynayacak mı?
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Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı
Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın zehirlenme sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T14:16+0300
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bülent tezcan
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın gıda zehirlenmesi yaşadığını söyledi.CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:Tezcan'ın sosyal medyadaki en son paylaşımı saat 11.53'te yaptığı Didim Belediyesi'ni ziyareti olduğu açıklandı.
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bülent tezcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hastane, zehirlenme
bülent tezcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hastane, zehirlenme

Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı

14:16 03.05.2024
© AABülent Tezcan
Bülent Tezcan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AA
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CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın zehirlenme sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın gıda zehirlenmesi yaşadığını söyledi.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Tezcan'ın sosyal medyadaki en son paylaşımı saat 11.53'te yaptığı Didim Belediyesi'ni ziyareti olduğu açıklandı.
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