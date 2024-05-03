https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/bulent-tezcan-hastaneye-kaldirildi-1083440550.html

Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı

Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın zehirlenme sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T14:16+0300

2024-05-03T14:16+0300

2024-05-03T14:16+0300

türkiye

bülent tezcan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

hastane

zehirlenme

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın gıda zehirlenmesi yaşadığını söyledi.CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:Tezcan'ın sosyal medyadaki en son paylaşımı saat 11.53'te yaptığı Didim Belediyesi'ni ziyareti olduğu açıklandı.

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Sputnik Türkiye

bülent tezcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hastane, zehirlenme