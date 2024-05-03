https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/belgorod-bolgesi-ve-kirimda-6-ukrayna-ihasi-engellendi-1083441136.html
Belgorod Bölgesi ve Kırım’da 6 Ukrayna İHA’sı engellendi
Belgorod Bölgesi ve Kırım’da 6 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Belgorod Bölgesi'nde 5 ve Kırım’da 1 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha ettiği belirtildi. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T12:23+0300
2024-05-03T12:23+0300
2024-05-03T12:23+0300
ukrayna krizi
belgorod
kırım
kırım cumhuriyeti
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
iha
insansız hava aracı (iha)
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Ukrayna ordusunun Rusya bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik füze ve İHA saldırıları devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma araçları, Belgorod bölgesinde 5 Ukrayna insansız hava aracını imha etti ve ele geçirdi. Kırım Yarımadası’nda da 1 İHA imha edildi” diye kaydedildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya topraklarındaki hedeflere İHA saldırıları düzenlemeye çalışıyor. Rus hava savunma güçleri bu girişimleri engelliyor.
belgorod
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belgorod, kırım, kırım cumhuriyeti, ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha)
belgorod, kırım, kırım cumhuriyeti, ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha)
Belgorod Bölgesi ve Kırım’da 6 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rus hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Belgorod Bölgesi'nde 5 ve Kırım’da 1 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha ettiği belirtildi.
Ukrayna ordusunun Rusya bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik füze ve İHA saldırıları devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.
Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma araçları, Belgorod bölgesinde 5 Ukrayna insansız hava aracını imha etti ve ele geçirdi. Kırım Yarımadası’nda da 1 İHA imha edildi” diye kaydedildi.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya topraklarındaki hedeflere İHA saldırıları düzenlemeye çalışıyor. Rus hava savunma güçleri bu girişimleri engelliyor.