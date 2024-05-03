https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/belgorod-bolgesi-ve-kirimda-6-ukrayna-ihasi-engellendi-1083441136.html

Belgorod Bölgesi ve Kırım’da 6 Ukrayna İHA’sı engellendi

Belgorod Bölgesi ve Kırım’da 6 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Belgorod Bölgesi'nde 5 ve Kırım’da 1 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha ettiği belirtildi. 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T12:23+0300

2024-05-03T12:23+0300

2024-05-03T12:23+0300

ukrayna krizi

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kırım

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Ukrayna ordusunun Rusya bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik füze ve İHA saldırıları devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma araçları, Belgorod bölgesinde 5 Ukrayna insansız hava aracını imha etti ve ele geçirdi. Kırım Yarımadası’nda da 1 İHA imha edildi” diye kaydedildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya topraklarındaki hedeflere İHA saldırıları düzenlemeye çalışıyor. Rus hava savunma güçleri bu girişimleri engelliyor.

belgorod

kırım cumhuriyeti

ukrayna

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belgorod, kırım, kırım cumhuriyeti, ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha)