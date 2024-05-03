https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/avrupa-birliginden-hindistan-vatandaslarina-vize-kolayligi-1083456290.html
Avrupa Birliği'nden Hindistan vatandaşlarına vize kolaylığı
Avrupa Birliği'nden Hindistan vatandaşlarına vize kolaylığı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği yeni çok girişli vize uygulaması ile Hindistan vatandaşlarının Avrupa'ya seyahat etmelerini kolaylaştırdı. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T19:30+0300
2024-05-03T19:30+0300
2024-05-03T19:30+0300
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Schengen vize kurallarında yapılan bir güncelleme sebebiyle AB'ye sık seyahat edenlere çok girişli seyahat imkanı tanındı.'Kademeli' olarak adlandırılan sistem, son üç yıl içinde iki kez kısa süreli Schengen vizesi kullanmış olan Hindistan vatandaşlarının iki yıllık çok girişli vize başvurusunda bulunabilmelerini sağlayacak.Pasaportlarının yeterli geçerliliğe sahip olması koşuluyla bunu beş yıllık vizenin takip edebileceği ifade edildi. Yeni program ile AB'nin önemli bir ortak gördüğü Hindistan ile ilişkileri güçlendirmeyi ve iki taraf arasında göç politikası konusunda işbirliğini sağlamayı amaçladığı belirtildi.Avrupa Birliği'nin Hindistan Büyükelçisi Herve Delphin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Avrupa'ya seyahat kolaylaştı. AB, Hindistan ile teması arttırma yönünde bir adım daha atıyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231102/avrupa-birliginden-turkiyeye-vize-kolayligi-sozu-1076988471.html
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avrupa birliği, ab, schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, vize, hindistan
avrupa birliği, ab, schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, vize, hindistan
Avrupa Birliği'nden Hindistan vatandaşlarına vize kolaylığı
Avrupa Birliği yeni çok girişli vize uygulaması ile Hindistan vatandaşlarının Avrupa'ya seyahat etmelerini kolaylaştırdı.
Schengen vize kurallarında yapılan bir güncelleme sebebiyle AB'ye sık seyahat edenlere çok girişli seyahat imkanı tanındı.
'Kademeli' olarak adlandırılan sistem, son üç yıl içinde iki kez kısa süreli Schengen vizesi kullanmış olan Hindistan vatandaşlarının iki yıllık çok girişli vize başvurusunda bulunabilmelerini sağlayacak.
Pasaportlarının yeterli geçerliliğe sahip olması koşuluyla bunu beş yıllık vizenin takip edebileceği ifade edildi.
Yeni program ile AB'nin önemli bir ortak gördüğü Hindistan ile ilişkileri güçlendirmeyi ve iki taraf arasında göç politikası konusunda işbirliğini sağlamayı amaçladığı belirtildi.
Avrupa Birliği'nin Hindistan Büyükelçisi Herve Delphin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Avrupa'ya seyahat kolaylaştı. AB, Hindistan ile teması arttırma yönünde bir adım daha atıyor" dedi.