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Acı biber yeme yarışması: 3 dakikada 323 gram yedi
Acı biber yeme yarışması: 3 dakikada 323 gram yedi
Sputnik Türkiye
Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 25.'si düzenlenen Tarım ve Seracılık çerçevesinde düzenlenen acı biber yeme yarışmasında 323 gram acı biberi yiyen Ahmet... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
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Acı biber yeme yarışması: 3 dakikada 323 gram yedi

19:56 03.05.2024 (güncellendi: 20:08 03.05.2024)
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Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 25.'si düzenlenen Tarım ve Seracılık çerçevesinde düzenlenen acı biber yeme yarışmasında 323 gram acı biberi yiyen Ahmet Gürhan birinci oldu. 20 yarışmacının katıldığı 25. Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde düzenlenen yarışmada 3 dakikada 323 gram acı biberi yiyen Gürhan 7 Bin 500 liranın sahibi oldu.
© İHA / Mehmet Çakmak

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 25. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada 21 yarışmacı, 3 dakikada en fazla acı biber yiyebilmek için mücadele etti.

Antalya&#x27;nın Kumluca ilçesindeki 25. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada 21 yarışmacı, 3 dakikada en fazla acı biber yiyebilmek için mücadele etti. - Sputnik Türkiye
1/10
© İHA / Mehmet Çakmak

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 25. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada 21 yarışmacı, 3 dakikada en fazla acı biber yiyebilmek için mücadele etti.

© İHA / Mehmet Çakmak

Cumhuriyet Meydanı'nda hafta başında başlayan festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında düzenlenen "Acı biber yeme" yarışmasına 21 yarışmacı katıldı. Yarışma öncesi, yerel sanatçı İbrahim Abay'ın konseri eşliğinde yarışmacılara, biberlerin acısını azaltmak için domates ve ayran dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı&#x27;nda hafta başında başlayan festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında düzenlenen &quot;Acı biber yeme&quot; yarışmasına 21 yarışmacı katıldı. Yarışma öncesi, yerel sanatçı İbrahim Abay&#x27;ın konseri eşliğinde yarışmacılara, biberlerin acısını azaltmak için domates ve ayran dağıtıldı. - Sputnik Türkiye
2/10
© İHA / Mehmet Çakmak

Cumhuriyet Meydanı'nda hafta başında başlayan festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında düzenlenen "Acı biber yeme" yarışmasına 21 yarışmacı katıldı. Yarışma öncesi, yerel sanatçı İbrahim Abay'ın konseri eşliğinde yarışmacılara, biberlerin acısını azaltmak için domates ve ayran dağıtıldı.

© İHA / RAMAZAN SARIKAYALI-AW196039

Jüri üyeleri tarafından hassas terazilerde tartılan biberler, yarışmacılara verildi.

Jüri üyeleri tarafından hassas terazilerde tartılan biberler, yarışmacılara verildi. - Sputnik Türkiye
3/10
© İHA / RAMAZAN SARIKAYALI-AW196039

Jüri üyeleri tarafından hassas terazilerde tartılan biberler, yarışmacılara verildi.

© İHA / RAMAZAN SARIKAYALI-AW196039

3 dakikada en fazla acı biber yemeğe çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı.

3 dakikada en fazla acı biber yemeğe çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye
4/10
© İHA / RAMAZAN SARIKAYALI-AW196039

3 dakikada en fazla acı biber yemeğe çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı.

© İHA / RAMAZAN SARIKAYALI-AW196039

Yarışmada üç dakikada 323 gram acı biber yiyen Ahmet Gürhan birinci, 310 gram acı biber yiyen Celal Demir ikinci, 306 gram acı biber yiyen Yetkin Tuncer ise üçüncü oldu.

Yarışmada üç dakikada 323 gram acı biber yiyen Ahmet Gürhan birinci, 310 gram acı biber yiyen Celal Demir ikinci, 306 gram acı biber yiyen Yetkin Tuncer ise üçüncü oldu. - Sputnik Türkiye
5/10
© İHA / RAMAZAN SARIKAYALI-AW196039

Yarışmada üç dakikada 323 gram acı biber yiyen Ahmet Gürhan birinci, 310 gram acı biber yiyen Celal Demir ikinci, 306 gram acı biber yiyen Yetkin Tuncer ise üçüncü oldu.

© İHA / RAMAZAN SARIKAYALI-AW196039

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, fuar kapsamında yaklaşık bir haftadır ilçede farklı etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, fuar kapsamında yaklaşık bir haftadır ilçede farklı etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
6/10
© İHA / RAMAZAN SARIKAYALI-AW196039

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, fuar kapsamında yaklaşık bir haftadır ilçede farklı etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

© İHA / RAMAZAN SARIKAYALI-AW196039

Acı biber yeme yarışmasının da fuara renk kattığını ifade eden Erdemir, dereceye giren yarışmacıları tebrik etti.

Acı biber yeme yarışmasının da fuara renk kattığını ifade eden Erdemir, dereceye giren yarışmacıları tebrik etti. - Sputnik Türkiye
7/10
© İHA / RAMAZAN SARIKAYALI-AW196039

Acı biber yeme yarışmasının da fuara renk kattığını ifade eden Erdemir, dereceye giren yarışmacıları tebrik etti.

© İHA / RAMAZAN SARIKAYALI-AW196039

Yarışmanın birincisi Ahmet Gürhan da zor bir yarış geçirdiğini, rakiplerinin de güçlü olduğunu ifade ederek, birinci olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Yarışmanın birincisi Ahmet Gürhan da zor bir yarış geçirdiğini, rakiplerinin de güçlü olduğunu ifade ederek, birinci olduğu için mutlu olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
8/10
© İHA / RAMAZAN SARIKAYALI-AW196039

Yarışmanın birincisi Ahmet Gürhan da zor bir yarış geçirdiğini, rakiplerinin de güçlü olduğunu ifade ederek, birinci olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

© İHA / RAMAZAN SARIKAYALI-AW196039

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirtti. - Sputnik Türkiye
9/10
© İHA / RAMAZAN SARIKAYALI-AW196039

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirtti.

© İHA / RAMAZAN SARIKAYALI-AW196039

Törende Erdemir ve Avcıoğlu, başarılı yarışmacılara madalyalarını ve ödüllerini verdi.

Törende Erdemir ve Avcıoğlu, başarılı yarışmacılara madalyalarını ve ödüllerini verdi. - Sputnik Türkiye
10/10
© İHA / RAMAZAN SARIKAYALI-AW196039

Törende Erdemir ve Avcıoğlu, başarılı yarışmacılara madalyalarını ve ödüllerini verdi.

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