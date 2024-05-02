https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/yargilandigi-davada-kilicdaroglunun-hapsi-istendi-1083400055.html
Yargılandığı davada Kılıçdaroğlu'nun hapsi istendi
Yargılandığı davada Kılıçdaroğlu'nun hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 17-25 Aralık operasyonlarıyla ilgili olarak dönemin bakanlarından Erdoğan Bayraktar'a... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T12:25+0300
2024-05-02T12:25+0300
2024-05-02T13:14+0300
politika
dava
kemal kılıçdaroğlu
hapis
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erdoğan bayraktar
yolsuzluk
yolsuzluk soruşturması
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CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 17-25 Aralık operasyonları nedeniyle hakkında Meclis soruşturması açılan eski bakan Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Kılıçdaroğlu'nun, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı var mı?Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı bulunmuyor.Erdoğan Bayraktar kimdir? Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Türk siyasetinin önemli isimlerinden biridir. 1947 yılında Trabzon'da doğan Bayraktar, iş hayatına inşaat sektöründe başlamış ve zamanla bu alanda önemli projelere imza atmıştır.Siyasi kariyerine 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile girmiştir. AK Parti'nin kurucu üyelerinden olan Bayraktar, 2007 ve 2011 genel seçimlerinde Trabzon milletvekili olarak parlamentoya girmiştir.2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bayraktar, 2011'de yapılan kabine revizyonu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine getirilmiştir. Bu dönemde kentsel dönüşüm projeleri, çevre politikaları ve şehir planlaması gibi konularda önemli adımlar atmıştır.Erdoğan Bayraktar evli ve 5 çocuk babasıdır.Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrasında istifa ettiBayraktar'ın adı, 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrasında gündeme gelmiştir. Operasyonların ardından istifa etmiş ve yaşanan süreçte siyasi arenada önemli tartışmaların merkezinde yer almıştır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/erdogandan-vekillere-sosyal-medya-uyarisi-herkes-makaminin-sorumlulugunun-farkinda-olmali-1083390802.html
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Yargılandığı davada Kılıçdaroğlu'nun hapsi istendi
12:25 02.05.2024 (güncellendi: 13:14 02.05.2024)
Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 17-25 Aralık operasyonlarıyla ilgili olarak dönemin bakanlarından Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada, savcının mütalaası açıklandı. Davada 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 17-25 Aralık operasyonları nedeniyle hakkında Meclis soruşturması açılan eski bakan Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Kılıçdaroğlu'nun, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı var mı?
Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı bulunmuyor.
Erdoğan Bayraktar kimdir?
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Türk siyasetinin önemli isimlerinden biridir. 1947 yılında Trabzon'da doğan Bayraktar, iş hayatına inşaat sektöründe başlamış ve zamanla bu alanda önemli projelere imza atmıştır.
Siyasi kariyerine 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile girmiştir. AK Parti'nin kurucu üyelerinden olan Bayraktar, 2007 ve 2011 genel seçimlerinde Trabzon milletvekili olarak parlamentoya girmiştir.
2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bayraktar, 2011'de yapılan kabine revizyonu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine getirilmiştir. Bu dönemde kentsel dönüşüm projeleri, çevre politikaları ve şehir planlaması gibi konularda önemli adımlar atmıştır.
Erdoğan Bayraktar evli ve 5 çocuk babasıdır.
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrasında istifa etti
Bayraktar'ın adı, 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrasında gündeme gelmiştir. Operasyonların ardından istifa etmiş ve yaşanan süreçte siyasi arenada önemli tartışmaların merkezinde yer almıştır.