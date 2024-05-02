https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/rusya-bolgelerinde-12-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1083389277.html

Rusya bölgelerinde 12 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya bölgelerinde 12 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma güçlerinin ülkenin Bryansk, Kursk, Belgorod, Rostov ve Krasnodar bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 12 uçak tipi insansız hava aracını (İHA)... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T14:04+0300

2024-05-02T14:04+0300

2024-05-02T14:04+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

rusya savunma bakanlığı

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askeri operasyon

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik yeni terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin başarısız olduğunu bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, beşi Bryansk, biri Kursk, biri Belgorod, ikisi Rostov, üçü Krasnodar bölgeleri olmak üzere 12 Ukrayna İHA’sını imha etti ve ele geçirdi” ifadesine yer verildi.Smolensk Valisi: Ukrayna sivil enerji tesisini hedef aldıSmolensk bölgesinin Valisi Vasiliy Anohin, Telegram paylaşımında, “Bugün Smolensk bölgesi bir kez daha Ukrayna İHA’sının saldırısına maruz kaldı. Düşman bölgemizin Roslavl ilçesinde sivil enerji altyapısına zarar verme girişiminde bulundu. Olaydan etkilenen yok” diye yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-guney-harekat-komutanligi-karargahi-vuruldu-1083365993.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, belgorod, hava savunma sistemi, askeri operasyon