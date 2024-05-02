https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/rusya-bolgelerinde-12-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1083389277.html
Rusya bölgelerinde 12 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya bölgelerinde 12 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma güçlerinin ülkenin Bryansk, Kursk, Belgorod, Rostov ve Krasnodar bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 12 uçak tipi insansız hava aracını (İHA)... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T14:04+0300
2024-05-02T14:04+0300
2024-05-02T14:04+0300
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ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
rusya savunma bakanlığı
belgorod
hava savunma sistemi
askeri operasyon
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik yeni terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin başarısız olduğunu bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, beşi Bryansk, biri Kursk, biri Belgorod, ikisi Rostov, üçü Krasnodar bölgeleri olmak üzere 12 Ukrayna İHA’sını imha etti ve ele geçirdi” ifadesine yer verildi.Smolensk Valisi: Ukrayna sivil enerji tesisini hedef aldıSmolensk bölgesinin Valisi Vasiliy Anohin, Telegram paylaşımında, “Bugün Smolensk bölgesi bir kez daha Ukrayna İHA’sının saldırısına maruz kaldı. Düşman bölgemizin Roslavl ilçesinde sivil enerji altyapısına zarar verme girişiminde bulundu. Olaydan etkilenen yok” diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-guney-harekat-komutanligi-karargahi-vuruldu-1083365993.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, belgorod, hava savunma sistemi, askeri operasyon
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, belgorod, hava savunma sistemi, askeri operasyon
Rusya bölgelerinde 12 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rus hava savunma güçlerinin ülkenin Bryansk, Kursk, Belgorod, Rostov ve Krasnodar bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 12 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik yeni terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin başarısız olduğunu bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, beşi Bryansk, biri Kursk, biri Belgorod, ikisi Rostov, üçü Krasnodar bölgeleri olmak üzere 12 Ukrayna İHA’sını imha etti ve ele geçirdi” ifadesine yer verildi.
Smolensk Valisi: Ukrayna sivil enerji tesisini hedef aldı
Smolensk bölgesinin Valisi Vasiliy Anohin, Telegram paylaşımında, “Bugün Smolensk bölgesi bir kez daha Ukrayna İHA’sının saldırısına maruz kaldı. Düşman bölgemizin Roslavl ilçesinde sivil enerji altyapısına zarar verme girişiminde bulundu. Olaydan etkilenen yok” diye yazdı.