https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ukrayna-rusya-silah-uretimi-konusunda-batiya-gore-cok-daha-etkili-hale-geldi-1083405128.html

Ukrayna: Rusya silah üretimi konusunda Batı’ya göre çok daha etkili hale geldi

Ukrayna: Rusya silah üretimi konusunda Batı’ya göre çok daha etkili hale geldi

Sputnik Türkiye

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya’nın son iki yılda ordu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim kapasitelerini artırma konusunda Batı... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T14:26+0300

2024-05-02T14:26+0300

2024-05-02T14:26+0300

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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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savunma

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topçu mühimmat

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Foreign Policy dergisine konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, “Rusya’nın savunma sanayisi üretim kapasitelerini yeniden oluşturma konusunda neler başardığına ve tüm Batı’nın bugüne kadar neler başardığına baktığımda, gerçeklerle yüzleşmeli ve Rusya’nın askeri çabalarında daha etkili olduğunu kabul etmeliyiz. Savaşla geçen son iki yılda Rusya silah üretimi konusunda tüm Batı ittifakından çok daha verimli hale geldi” yorumunda bulundu.Ukrayna’nın Batı’dan ihtiyaç duyduğu miktarda silah alamadığını dile getiren Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: Ukrayna ordusundaki mühimmat kıtlığına da dikkat çeken Kuleba, “Ukraynalı askerler top mermisi eksikliği yüzünden ‘açlık’ çekiyor. Eninde sonunda üzerlerine ateş açılıyor ve mevzileri yok ediliyor” bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/kuleba-rusyanin-ukrayna-mevzilerini-yok-ettigini-itiraf-etti-1082540221.html

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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna, rusya, savunma, mühimmat, topçu mühimmat