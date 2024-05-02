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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ukrayna-rusya-silah-uretimi-konusunda-batiya-gore-cok-daha-etkili-hale-geldi-1083405128.html
Ukrayna: Rusya silah üretimi konusunda Batı’ya göre çok daha etkili hale geldi
Ukrayna: Rusya silah üretimi konusunda Batı’ya göre çok daha etkili hale geldi
Sputnik Türkiye
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya’nın son iki yılda ordu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim kapasitelerini artırma konusunda Batı... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T14:26+0300
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ukrayna krizi
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Foreign Policy dergisine konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, “Rusya’nın savunma sanayisi üretim kapasitelerini yeniden oluşturma konusunda neler başardığına ve tüm Batı’nın bugüne kadar neler başardığına baktığımda, gerçeklerle yüzleşmeli ve Rusya’nın askeri çabalarında daha etkili olduğunu kabul etmeliyiz. Savaşla geçen son iki yılda Rusya silah üretimi konusunda tüm Batı ittifakından çok daha verimli hale geldi” yorumunda bulundu.Ukrayna’nın Batı’dan ihtiyaç duyduğu miktarda silah alamadığını dile getiren Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: Ukrayna ordusundaki mühimmat kıtlığına da dikkat çeken Kuleba, “Ukraynalı askerler top mermisi eksikliği yüzünden ‘açlık’ çekiyor. Eninde sonunda üzerlerine ateş açılıyor ve mevzileri yok ediliyor” bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/kuleba-rusyanin-ukrayna-mevzilerini-yok-ettigini-itiraf-etti-1082540221.html
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna, rusya, savunma, mühimmat, topçu mühimmat
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna, rusya, savunma, mühimmat, topçu mühimmat

Ukrayna: Rusya silah üretimi konusunda Batı’ya göre çok daha etkili hale geldi

14:26 02.05.2024
© AA / Dursun AydemirUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba NATO Stoltenberg
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba NATO Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AA / Dursun Aydemir
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya’nın son iki yılda ordu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim kapasitelerini artırma konusunda Batı ülkelerinden çok daha etkili hale geldiğini belirtti.
Foreign Policy dergisine konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba,Rusya’nın savunma sanayisi üretim kapasitelerini yeniden oluşturma konusunda neler başardığına ve tüm Batı’nın bugüne kadar neler başardığına baktığımda, gerçeklerle yüzleşmeli ve Rusya’nın askeri çabalarında daha etkili olduğunu kabul etmeliyiz. Savaşla geçen son iki yılda Rusya silah üretimi konusunda tüm Batı ittifakından çok daha verimli hale geldi” yorumunda bulundu.
Ukrayna’nın Batı’dan ihtiyaç duyduğu miktarda silah alamadığını dile getiren Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Savaş sırasında gerçekten önemli olan şey sadece sağlanan silahın miktarı ve niteliği değil, aynı zamanda silahın zamanında sağlanmasıdır. Ne yazık ki, tüm çabalara rağmen Ukrayna müttefiklerinin programa yetişemediklerini itiraf etmeliyim. Oysa bazıları gerçekten büyük çaba sarf ediyor.

Ukrayna ordusundaki mühimmat kıtlığına da dikkat çeken Kuleba, “Ukraynalı askerler top mermisi eksikliği yüzünden ‘açlık’ çekiyor. Eninde sonunda üzerlerine ateş açılıyor ve mevzileri yok ediliyor” bilgisini verdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2024
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Kuleba, Rusya’nın Ukrayna mevzilerini düzenli olarak yok ettiğini itiraf etti
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