https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ukrayna-rusya-silah-uretimi-konusunda-batiya-gore-cok-daha-etkili-hale-geldi-1083405128.html
Ukrayna: Rusya silah üretimi konusunda Batı’ya göre çok daha etkili hale geldi
Ukrayna: Rusya silah üretimi konusunda Batı’ya göre çok daha etkili hale geldi
Sputnik Türkiye
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya’nın son iki yılda ordu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim kapasitelerini artırma konusunda Batı... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T14:26+0300
2024-05-02T14:26+0300
2024-05-02T14:26+0300
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Foreign Policy dergisine konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, “Rusya’nın savunma sanayisi üretim kapasitelerini yeniden oluşturma konusunda neler başardığına ve tüm Batı’nın bugüne kadar neler başardığına baktığımda, gerçeklerle yüzleşmeli ve Rusya’nın askeri çabalarında daha etkili olduğunu kabul etmeliyiz. Savaşla geçen son iki yılda Rusya silah üretimi konusunda tüm Batı ittifakından çok daha verimli hale geldi” yorumunda bulundu.Ukrayna’nın Batı’dan ihtiyaç duyduğu miktarda silah alamadığını dile getiren Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: Ukrayna ordusundaki mühimmat kıtlığına da dikkat çeken Kuleba, “Ukraynalı askerler top mermisi eksikliği yüzünden ‘açlık’ çekiyor. Eninde sonunda üzerlerine ateş açılıyor ve mevzileri yok ediliyor” bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/kuleba-rusyanin-ukrayna-mevzilerini-yok-ettigini-itiraf-etti-1082540221.html
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna, rusya, savunma, mühimmat, topçu mühimmat
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna, rusya, savunma, mühimmat, topçu mühimmat
Ukrayna: Rusya silah üretimi konusunda Batı’ya göre çok daha etkili hale geldi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya’nın son iki yılda ordu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim kapasitelerini artırma konusunda Batı ülkelerinden çok daha etkili hale geldiğini belirtti.
Foreign Policy dergisine konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, “Rusya’nın savunma sanayisi üretim kapasitelerini yeniden oluşturma konusunda neler başardığına ve tüm Batı’nın bugüne kadar neler başardığına baktığımda, gerçeklerle yüzleşmeli ve Rusya’nın askeri çabalarında daha etkili olduğunu kabul etmeliyiz. Savaşla geçen son iki yılda Rusya silah üretimi konusunda tüm Batı ittifakından çok daha verimli hale geldi” yorumunda bulundu.
Ukrayna’nın Batı’dan ihtiyaç duyduğu miktarda silah alamadığını dile getiren Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Savaş sırasında gerçekten önemli olan şey sadece sağlanan silahın miktarı ve niteliği değil, aynı zamanda silahın zamanında sağlanmasıdır. Ne yazık ki, tüm çabalara rağmen Ukrayna müttefiklerinin programa yetişemediklerini itiraf etmeliyim. Oysa bazıları gerçekten büyük çaba sarf ediyor.
Ukrayna ordusundaki mühimmat kıtlığına da dikkat çeken Kuleba, “Ukraynalı askerler top mermisi eksikliği yüzünden ‘açlık’ çekiyor. Eninde sonunda üzerlerine ateş açılıyor ve mevzileri yok ediliyor” bilgisini verdi.