https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/kuleba-rusyanin-ukrayna-mevzilerini-yok-ettigini-itiraf-etti-1082540221.html

Kuleba, Rusya’nın Ukrayna mevzilerini düzenli olarak yok ettiğini itiraf etti

Kuleba, Rusya’nın Ukrayna mevzilerini düzenli olarak yok ettiğini itiraf etti

Sputnik Türkiye

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rus ordusunun kullandığı akıllı bombaların düzenli olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait mevzilerini imha ettiğini... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T09:44+0300

2024-04-07T09:44+0300

2024-04-07T09:46+0300

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Financial Times'a konuşan Kuleba, Ukrayna ordusunun rutin olarak mevzilerini yok eden güdümlü füzelerle düzenlenen saldırılarda kitlesel olarak imha edildiğini vurgularken, Rus ordusunun kullandığı güdümlü bombalardan saklanmanın ‘imkansız’ olduğunu belirtti.Bu bombalara karşı koymanın tek yolunun bombardıman uçağını düşürmek olduğunu da sözlerine ekleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev'in havadaki durumu iyileştirebileceği iddia edilen F-16 savaş uçaklarını en erken yaz ortasına kadar teslim alamayacağını söyledi.Ukraynalı yetkililer düzenli olarak Batı'dan Kiev'e hava savunma sistemleri ve füzeler göndermesini talep ederken, özellikle de Patriot karadan havaya füze sistemleri konusunda ısrar ediyor.Kuleba 3 Nisan'da yaptığı açıklamada Batılı ortaklarının cephaneliklerinde 100'den fazla Patriot olmasına rağmen Kiev'e 5-7 adet Patriot füzesi bile tahsis etmediklerini söylemiş, 4 Nisan'da ise NATO'nun kuruluşunun 75. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kutlamayı ‘Patriotlarla ilgili sorularla bozma’ sözü vermişti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin 25 Patriot hava savunma sistemi almak istediğini bildirdi.Rus ordusu, Su-34 avcı-bombardıman uçakları tarafından kullanılabilen planlama ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip füzeler yardımıyla Ukrayna ordusunun komuta merkezleri ve birliklerinin konuşlandığı noktaları imha etmeye devam ediyor.Akıllı bomba da denilen FAB’lar, kanatlara ve mühimmatı hedefe ulaştırma fırsatını veren kontrol sistemine sahip. Bu donatım sayesinde bomba hassas hale geliyor. Halihazırda özel askeri harekat bölgesinde 250, 500 ve 1500 kilogram ağırlığındaki FAB’lar kullanılıyor.Akıllı bomba olarak adlandırılan planlama kabiliyetine sahip güdümlü bombaların düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı verdiği biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240318/rus-su-34ler-m-62-bombalariyla-ukrayna-komuta-merkezini-imha-etti-1081794752.html

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