https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/turkiyenin-farkli-illerinde-ortaya-cikmisti-en-son-istanbulda-goruldu-1083387007.html

Türkiye'nin farklı illerinde ortaya çıkmıştı: En son İstanbul'da görüldü, kimse ne olduğunu bilmiyor

Türkiye'nin farklı illerinde ortaya çıkmıştı: En son İstanbul'da görüldü, kimse ne olduğunu bilmiyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan gizemli cisimler, sosyal medyanın merak konusu haline geldi. Hatay'da bir kişi "Havada 3 cisim gördüm. Adeta... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T06:42+0300

2024-05-02T06:42+0300

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cisim

şüpheli cisim

yaşam

ufo

gizem

sır

açıklama

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Son zamanlarda sosyal medya, Türkiye'nin farklı illerinde gökyüzünde görülen tanımlanamayan cisimleri konuşuyor. Elazığ, Muş, Hatay ve Kocaeli'de görülen cisimler yakından takip ediliyor.Hatay'da gökyüzündeki cisimleri cep telefonu kamerasına kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci, “Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yönlendi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim" dedi.Son olarak gizemli cisim İstanbul semalarında görüldü. Fakat henüz bu cisimlerin ne olduğunu bilen yok.

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Sputnik Türkiye

cisim, şüpheli cisim, ufo, gizem, sır, açıklama