https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/turkiyenin-farkli-illerinde-ortaya-cikmisti-en-son-istanbulda-goruldu-1083387007.html
Türkiye'nin farklı illerinde ortaya çıkmıştı: En son İstanbul'da görüldü, kimse ne olduğunu bilmiyor
Türkiye'nin farklı illerinde ortaya çıkmıştı: En son İstanbul'da görüldü, kimse ne olduğunu bilmiyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan gizemli cisimler, sosyal medyanın merak konusu haline geldi. Hatay'da bir kişi "Havada 3 cisim gördüm. Adeta... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T06:42+0300
2024-05-02T06:42+0300
2024-05-02T06:45+0300
cisim
şüpheli cisim
yaşam
ufo
gizem
sır
açıklama
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Son zamanlarda sosyal medya, Türkiye'nin farklı illerinde gökyüzünde görülen tanımlanamayan cisimleri konuşuyor. Elazığ, Muş, Hatay ve Kocaeli'de görülen cisimler yakından takip ediliyor.Hatay'da gökyüzündeki cisimleri cep telefonu kamerasına kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci, “Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yönlendi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim" dedi.Son olarak gizemli cisim İstanbul semalarında görüldü. Fakat henüz bu cisimlerin ne olduğunu bilen yok.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/james-webb-teleskobunun-cektigi-tarihi-fotograf-dunyanin-ikizi-bulundu-bulutlar-ve-goller-var-1083353170.html
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cisim, şüpheli cisim, ufo, gizem, sır, açıklama
cisim, şüpheli cisim, ufo, gizem, sır, açıklama
Türkiye'nin farklı illerinde ortaya çıkmıştı: En son İstanbul'da görüldü, kimse ne olduğunu bilmiyor
06:42 02.05.2024 (güncellendi: 06:45 02.05.2024)
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan gizemli cisimler, sosyal medyanın merak konusu haline geldi. Hatay'da bir kişi "Havada 3 cisim gördüm. Adeta takım elbise giymiş gibiydiler ve havada süzülüyorlardı" ifadeleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Benzer cisimlerin birçok ilde görülmesinin ardından, son olarak İstanbul'da ortaya çıktı.
Son zamanlarda sosyal medya, Türkiye'nin farklı illerinde gökyüzünde görülen tanımlanamayan cisimleri konuşuyor. Elazığ, Muş, Hatay ve Kocaeli'de görülen cisimler yakından takip ediliyor.
Hatay'da gökyüzündeki cisimleri cep telefonu kamerasına kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci, “Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yönlendi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim" dedi.
Son olarak gizemli cisim İstanbul semalarında görüldü. Fakat henüz bu cisimlerin ne olduğunu bilen yok.