https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/tbmmden-fransa-ulusal-meclisinin-asuriler-ve-keldanilere-iliskin-kararina-kinama-1083413668.html
TBMM'den Fransa Ulusal Meclisi'nin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararına kınama
TBMM'den Fransa Ulusal Meclisi'nin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararına kınama
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararına yönelik tezkere kabul edildi. Söz konusu tezkerede karar kınandı. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T17:44+0300
2024-05-02T17:44+0300
2024-05-02T17:44+0300
türkiye
tbmm
tezkere
kınama
fransa
asuriler
türkiye dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/15/1080974364_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e41dff5d63e2ec9fc276c5727fc2273b.jpg
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresi ile Fransa Ulusal Meclisi'nin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararı kınandı.TBMM'de siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerinin görüşmelerinin ardından 'Fransa Ulusal Meclisinin Kararına Karşı Bildiri' başlıklı tezkere okundu."Fransa Ulusal Meclisi tarafından 29 Nisan 2024'te kabul edilen, hukuki ve tarihi temelden yoksun, önyargılara dayanan Asuri ve Keldaniler'le ilgili kararı esefle ve şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanılan tezkerede, kendi sömürgeci ve kanlı geçmişleriyle gerçek anlamda yüzleşemeyenlerin, Türkiye'ye karşı hasmane bir tutumla gündeme getirdikleri mesnetsiz iddialarının bir karşılığının olmadığı belirtildi.Tezkerede şu cümleler yer aldı:Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararında Osmanlı dönemine dair hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunmasına tepki göstermişti.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir" ifadesi kullanılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/disisleri-bakanligindan-fransanin-asuriler-ve-keldanilerle-ilgili-kararina-tepki-1083285776.html
türkiye
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/15/1080974364_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_5de0d6748835e547f40741201eb4b90d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tbmm, tezkere, kınama, fransa, asuriler, türkiye dışişleri bakanlığı
tbmm, tezkere, kınama, fransa, asuriler, türkiye dışişleri bakanlığı
TBMM'den Fransa Ulusal Meclisi'nin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararına kınama
TBMM Genel Kurulu'nda Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararına yönelik tezkere kabul edildi. Söz konusu tezkerede karar kınandı.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresi ile Fransa Ulusal Meclisi'nin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararı kınandı.
TBMM'de siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerinin görüşmelerinin ardından 'Fransa Ulusal Meclisinin Kararına Karşı Bildiri' başlıklı tezkere okundu.
"Fransa Ulusal Meclisi tarafından 29 Nisan 2024'te kabul edilen, hukuki ve tarihi temelden yoksun, önyargılara dayanan Asuri ve Keldaniler'le ilgili kararı esefle ve şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanılan tezkerede, kendi sömürgeci ve kanlı geçmişleriyle gerçek anlamda yüzleşemeyenlerin, Türkiye'ye karşı hasmane bir tutumla gündeme getirdikleri mesnetsiz iddialarının bir karşılığının olmadığı belirtildi.
Tezkerede şu cümleler yer aldı:
Tarihin siyasi saiklerle tahrif edilmesini en güçlü şekilde reddediyoruz. Parlamentoların, tarihten düşmanlık çıkarmak yerine, ülkeler ve halklar arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmesi, mevcut ve gelecek nesiller için daha barışçıl bir dünya yaratmaya gayret etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Başka ülkelerin tarihi konusunda karar almak, başka ulusları yargılamaya kalkmak, parlamentoların görevi değildir. Parlamentolar, kendilerini tarihçilerin ve yargıçların yerine koyamaz. Bu gerçekleri bir kez daha hatırlatarak, art niyetli haksız ve hukuksuz bu kararı, en güçlü şekilde kınıyor, Fransa Ulusal Meclisi ve diğer mercileri, dostluk ve müttefiklik ruhu ile uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz.
Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararında Osmanlı dönemine dair hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunmasına tepki göstermişti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir" ifadesi kullanılmıştı.