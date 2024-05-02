https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/super-ligde-haftanin-hakemleri-aciklandi-1083400661.html
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T12:44+0300
2024-05-02T12:44+0300
2024-05-02T13:14+0300
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Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyleCUMAAnkaragücü-Alanyaspor: Emre KargınBeşiktaş-Çaykur Rizespor: Ali ŞansalanCUMARTESİİstanbulspor-Adana Demirspor: Abdullah Buğra TaşkınsoyKayserispor-Fatih Karagümrük: Atilla KaraoğlanSamsunspor-Trabzonspor: Abdulkadir BitigenPAZARBaşakşehir-Kasımpaşa: Mert GüzengeGalatasaray-Sivasspor: Arda KardeşlerGaziantep FK-Hatayspor: Halil Umut MelerPAZARTESİAntalyaspor-Pendikspor: Tugay Kaan NumanoğluKonyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/galatasarayda-yeni-baskan-adayi-unal-aysal-ve-abdurrahim-albayrak-detayi-dikkat-cekti-1083388858.html
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son dakika, hakem, trendyol süper lig
son dakika, hakem, trendyol süper lig
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
12:44 02.05.2024 (güncellendi: 13:14 02.05.2024)
Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı.
Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle
Ankaragücü-Alanyaspor: Emre Kargın
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
İstanbulspor-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Kayserispor-Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
Samsunspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
Başakşehir-Kasımpaşa: Mert Güzenge
Galatasaray-Sivasspor: Arda Kardeşler
Gaziantep FK-Hatayspor: Halil Umut Meler
Antalyaspor-Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Konyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek