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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
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Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyleCUMAAnkaragücü-Alanyaspor: Emre KargınBeşiktaş-Çaykur Rizespor: Ali ŞansalanCUMARTESİİstanbulspor-Adana Demirspor: Abdullah Buğra TaşkınsoyKayserispor-Fatih Karagümrük: Atilla KaraoğlanSamsunspor-Trabzonspor: Abdulkadir BitigenPAZARBaşakşehir-Kasımpaşa: Mert GüzengeGalatasaray-Sivasspor: Arda KardeşlerGaziantep FK-Hatayspor: Halil Umut MelerPAZARTESİAntalyaspor-Pendikspor: Tugay Kaan NumanoğluKonyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
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son dakika, hakem, trendyol süper lig
son dakika, hakem, trendyol süper lig

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

12:44 02.05.2024 (güncellendi: 13:14 02.05.2024)
© AAhakem
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AA
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Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı.
Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle
CUMA
Ankaragücü-Alanyaspor: Emre Kargın
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
CUMARTESİ
İstanbulspor-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Kayserispor-Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
Samsunspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
PAZAR
Başakşehir-Kasımpaşa: Mert Güzenge
Galatasaray-Sivasspor: Arda Kardeşler
Gaziantep FK-Hatayspor: Halil Umut Meler
PAZARTESİ
Antalyaspor-Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Konyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
Ünal Aysal - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
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Galatasaray'da yeni başkan adayı: Ünal Aysal ve Abdürrahim Albayrak detayı dikkat çekti
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