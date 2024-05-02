https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/metroda-kadin-yolcuya-tacizde-bulunan-adam-baska-bir-taciz-olayindan-gozaltina-alindi-1083419308.html

Metroda kadın yolcuya tacizde bulunan adam başka bir taciz olayından gözaltına alındı

Metroda kadın yolcuya tacizde bulunan adam başka bir taciz olayından gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Başakşehir'de metroda kadın yolcuya tacizde bulunan 55 yaşındaki adam yakalanarak gözaltına alındı. 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T19:50+0300

2024-05-02T19:50+0300

2024-05-02T19:50+0300

türkiye

cinsel taciz

başakşehir

metro

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan'da 21 yaşındaki Z.B'nin, metroda seyahat ederken karşısında oturan erkek yolcunun müstehcenlik içeren hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.İncelemede, şüphelinin, başka bir metroda darp edildikten sonra hastaneye gittiği belirlendi.Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli 55 yaşındaki M.G. farklı bir taciz olayı sonrası gözaltına alındı.Emniyette iki ayrı cinsel istismar suçundan kaydı olduğu belirlenen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/izmir-cumhuriyet-bassavciligi-hastaya-cinsel-saldirida-bulunan-hemsireye-verilen-cezaya-itiraz-etti-1083279049.html

türkiye

başakşehir

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cinsel taciz, başakşehir, metro