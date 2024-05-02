https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/metroda-kadin-yolcuya-tacizde-bulunan-adam-baska-bir-taciz-olayindan-gozaltina-alindi-1083419308.html
Metroda kadın yolcuya tacizde bulunan adam başka bir taciz olayından gözaltına alındı
Metroda kadın yolcuya tacizde bulunan adam başka bir taciz olayından gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Başakşehir'de metroda kadın yolcuya tacizde bulunan 55 yaşındaki adam yakalanarak gözaltına alındı. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T19:50+0300
2024-05-02T19:50+0300
2024-05-02T19:50+0300
türkiye
cinsel taciz
başakşehir
metro
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan'da 21 yaşındaki Z.B'nin, metroda seyahat ederken karşısında oturan erkek yolcunun müstehcenlik içeren hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.İncelemede, şüphelinin, başka bir metroda darp edildikten sonra hastaneye gittiği belirlendi.Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli 55 yaşındaki M.G. farklı bir taciz olayı sonrası gözaltına alındı.Emniyette iki ayrı cinsel istismar suçundan kaydı olduğu belirlenen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/izmir-cumhuriyet-bassavciligi-hastaya-cinsel-saldirida-bulunan-hemsireye-verilen-cezaya-itiraz-etti-1083279049.html
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cinsel taciz, başakşehir, metro
cinsel taciz, başakşehir, metro
Metroda kadın yolcuya tacizde bulunan adam başka bir taciz olayından gözaltına alındı
İstanbul Başakşehir'de metroda kadın yolcuya tacizde bulunan 55 yaşındaki adam yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan'da 21 yaşındaki Z.B'nin, metroda seyahat ederken karşısında oturan erkek yolcunun müstehcenlik içeren hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.
İncelemede, şüphelinin, başka bir metroda darp edildikten sonra hastaneye gittiği belirlendi.
Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli 55 yaşındaki M.G. farklı bir taciz olayı sonrası gözaltına alındı.
Emniyette iki ayrı cinsel istismar suçundan kaydı olduğu belirlenen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.