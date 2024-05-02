https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/secimi-kazandi-ikameti-2-gun-eksik-olunca-muhtarliktan-oldu-1083407292.html

Seçimi kazandı: İkameti 2 gün eksik olunca muhtarlıktan oldu

Seçimi kazandı: İkameti 2 gün eksik olunca muhtarlıktan oldu

Sputnik Türkiye

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde seçimi kazanan mahalle muhtarının 6 aylık ikamet şartı 2 gün eksik olunca Yüksek Seçim Kurulu (YSK) itiraz üzerine mazbatayı en... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T15:25+0300

2024-05-02T15:25+0300

2024-05-02T15:25+0300

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31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Şiran ilçesine bağlı Karaca Mahallesinde muhtar adayı Lokman Şahin, avukatı aracılığıyla seçimi kazanan aday Volkan Yeniçeri’nin adaylık için seçimden önce en az 6 aydan beri mahallede oturma şartını sağlamadığını ileri sürerek Yüksek Seçim Kurulu'na "Tam kanunsuzluk" durumunun mevcut olduğunu ileri sürerek itiraz etti.Konuyu değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu ise seçim sonuçlarına göre en çok oy alarak seçimi kazanan Volkan Yeniçeri'nin 6 aylık ikamet şartını sağlamadığından Şahin’in itirazını kabul ederek Volkan Yeniçeri'nin mazbatasının iptal ederek seçimde en çok ikinci oyu muhtar adayı olan Lokman Şahin’e mazbatanın verilmesine karar verdi.Konuya ilişkin soruları cevaplayan Şahin’in avukatı Emre Balki, 2927 Sayılı Seçim Kanunu'na göre muhtar seçilebilmek için kanunda seçim tarihinden en az 6 aydan beri o mahalle veya köyde oturmak şartının mevcut olduğunu, seçimi kazanan adayın bu şartı 2 gün ile ihlal ettiğini ve bu sebeplerle seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini söyledi.YSK'nın 2927 sayılı yasanın 31. maddesine göre itirazlarını kabul ettiğini kaydeden Balki, seçimde en çok oyu alan ikinci aday olan müvekkili Lokman Şahin'in mahallenin yeni muhtarı olmasına karar verildiğini ifade etti.Benzer bir durum 2009 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Gümüşhane'nin Merkeze bağlı Dörtkonak köyünde meydana gelmiş, muhtarlık seçimin kazanan adayın ikamet şartını taşımadığından bahisle yapılan itiraz sonucunda 273 geçerli oyun kullanıldığı seçimde 1 oy alan Hüsnü Oğur muhtar olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/babasiyla-ayni-ismi-tasidigi-icin-muhtarligi-dusurulmustu-ysk-karari-iptal-etti-1082947685.html

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