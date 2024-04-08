https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ingiliz-basini-ruslar-ukraynada-birkac-patriot-sistemini-imha-etti-1082576375.html
İngiliz basını: Ruslar, Ukrayna’da birkaç Patriot sistemini imha etti
İngiliz basını: Ruslar, Ukrayna’da birkaç Patriot sistemini imha etti
Sputnik Türkiye
Londra merkezli Economist dergisi, Rus ordusunun Ukrayna’da Batı’nın verdiği birkaç Patriot hava savunma sistemini imha ettiğini yazdı. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T17:28+0300
2024-04-08T17:28+0300
2024-04-08T17:28+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
patriot
mim-104 patriot
hava savunma sistemi
batı
askeri yardım
vladimir zelenskiy
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Economist dergisinin yazısında, “Rusya, Batı’nın sağladığı Patriot hava savunma sistemlerinden bazılarını imha etti” ifadesine yer verildi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak, Alman Bild gazetesine açıklamasında, Rus ordusunun ilerlemeye devam ettiğini, Ukrayna ordusunun buna karşı koyamadığını itiraf ederek öte yandan savaşın dondurulması fikrini reddetmişti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, Ukrayna ordusunun stratejik savunmaya geçmesinin Batı’dan silah yardımının kesilmesinden kaynaklandığını dile getirmişti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, CBS News televizyonuna açıklamasında, ordusunun Rusya’nın büyük taarruzuna hazır olmadığını, Ukrayna ordusunun elinde neredeyse hiç top kalmadığını açıklamıştı.CIA Direktörü William Burns, Ukrayna’nın ABD’den ek yardım almaması durumunda bir yıl içinde Moskova’nın şartlarını kabul ederek barış görüşmelerine başlamak zorunda kalacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/podolyaktan-kieve-muhimmat-vermeyen-batiya-sitem-matematikle-sorunlari-var-1082157011.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, patriot, mim-104 patriot, hava savunma sistemi, batı, askeri yardım, vladimir zelenskiy
ukrayna, ukrayna ordusu, patriot, mim-104 patriot, hava savunma sistemi, batı, askeri yardım, vladimir zelenskiy
İngiliz basını: Ruslar, Ukrayna’da birkaç Patriot sistemini imha etti
Londra merkezli Economist dergisi, Rus ordusunun Ukrayna’da Batı’nın verdiği birkaç Patriot hava savunma sistemini imha ettiğini yazdı.
Economist dergisinin yazısında, “Rusya, Batı’nın sağladığı Patriot hava savunma sistemlerinden bazılarını imha etti” ifadesine yer verildi.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak, Alman Bild gazetesine açıklamasında, Rus ordusunun ilerlemeye devam ettiğini, Ukrayna ordusunun buna karşı koyamadığını itiraf ederek öte yandan savaşın dondurulması fikrini reddetmişti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, Ukrayna ordusunun stratejik savunmaya geçmesinin Batı’dan silah yardımının kesilmesinden kaynaklandığını dile getirmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, CBS News televizyonuna açıklamasında, ordusunun Rusya’nın büyük taarruzuna hazır olmadığını, Ukrayna ordusunun elinde neredeyse hiç top kalmadığını açıklamıştı.
CIA Direktörü William Burns, Ukrayna’nın ABD’den ek yardım almaması durumunda bir yıl içinde Moskova’nın şartlarını kabul ederek barış görüşmelerine başlamak zorunda kalacağını söylemişti.