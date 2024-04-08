https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ingiliz-basini-ruslar-ukraynada-birkac-patriot-sistemini-imha-etti-1082576375.html

İngiliz basını: Ruslar, Ukrayna’da birkaç Patriot sistemini imha etti

İngiliz basını: Ruslar, Ukrayna’da birkaç Patriot sistemini imha etti

Sputnik Türkiye

Londra merkezli Economist dergisi, Rus ordusunun Ukrayna’da Batı’nın verdiği birkaç Patriot hava savunma sistemini imha ettiğini yazdı. 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T17:28+0300

2024-04-08T17:28+0300

2024-04-08T17:28+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

patriot

mim-104 patriot

hava savunma sistemi

batı

askeri yardım

vladimir zelenskiy

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Economist dergisinin yazısında, “Rusya, Batı’nın sağladığı Patriot hava savunma sistemlerinden bazılarını imha etti” ifadesine yer verildi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak, Alman Bild gazetesine açıklamasında, Rus ordusunun ilerlemeye devam ettiğini, Ukrayna ordusunun buna karşı koyamadığını itiraf ederek öte yandan savaşın dondurulması fikrini reddetmişti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, Ukrayna ordusunun stratejik savunmaya geçmesinin Batı’dan silah yardımının kesilmesinden kaynaklandığını dile getirmişti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, CBS News televizyonuna açıklamasında, ordusunun Rusya’nın büyük taarruzuna hazır olmadığını, Ukrayna ordusunun elinde neredeyse hiç top kalmadığını açıklamıştı.CIA Direktörü William Burns, Ukrayna’nın ABD’den ek yardım almaması durumunda bir yıl içinde Moskova’nın şartlarını kabul ederek barış görüşmelerine başlamak zorunda kalacağını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/podolyaktan-kieve-muhimmat-vermeyen-batiya-sitem-matematikle-sorunlari-var-1082157011.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, patriot, mim-104 patriot, hava savunma sistemi, batı, askeri yardım, vladimir zelenskiy