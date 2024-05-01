https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-guney-harekat-komutanligi-karargahi-vuruldu-1083365993.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın ‘Güney’ Harekat Komutanlığı Karargahı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın ‘Güney’ Harekat Komutanlığı Karargahı vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun hava ve füze saldırıları sonucu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 'Güney' Harekat Komutanlığı karargahını imha ettiğini... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T14:58+0300
2024-05-01T14:58+0300
2024-05-01T14:58+0300
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Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekatının devam ettiğini kaydeden bakanlık, son 24 saatte Ukrayna ordusunun yaklaşık 970 askerinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda Batı yapımı silah ve teçhizatın yok edildiğini ifade etti.Rusya Savunma Bakanlığı bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonla ilgili son gelişmeleri ve güncel bilgileri paylaştı.Buna göre Batı Askeri Grubu, cephe ilerisindeki konumunu güçlendirip Ukrayna birliklerini bozguna uğrattı. Düşman güçler yaklaşık 30 asker, beş otomobil, İngiltere yapımı FH-70 obüsü, D-20 topu ve Gvozdika topçu sistemini kaybetti.Güney Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve düşman mevzilerini yoğun ateş açarak yaklaşık 400 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca 7 otomobil, iki adet D-30 obüsü, Nota ve Anklav elektronik harp araçları, ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı yok edildi.Merkez Askeri Grubu’nun taktik konumunu iyileştirmesi ve Ukrayna taarruz gruplarının 9 karşı saldırısını püskürtmesi sonucu düşmanın kaybı 410 kadar asker, bir tank, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil, Çekya yapımı DANA 2 topçu sistemi, ABD yapımı M102 obüsü, Msta-B obüsü ve Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.Doğu Askeri Grubu birimleri de daha avantajlı hatlara ulaşarak düşmanı yoğun ateşle bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu yaklaşık 110 asker, iki kamyonet, İngiltere yapımı FH-70 obüsü, Gvozdika topçu sistemi ve Bukovel-AD elektronik harp aracını kaybetti.Dinyeper Askeri Grubu, düşman mevzilerine yoğun ateş açarak 20’den fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca ABD yapımı M777 obüsü imha edildi.Gerçekleştirilen hava ve füze saldırıları sonucu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ‘Güney’ Harekat Komutanlığı’nın karargahı yok edildi.Rus hava savunma güçleri özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna’nın 29 insansız hava aracını (İHA), 5 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombasını ve bir adet Uragan roketini engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-795-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1083322973.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, operasyon, abd, ingiltere, çekya
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, operasyon, abd, ingiltere, çekya
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın ‘Güney’ Harekat Komutanlığı Karargahı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun hava ve füze saldırıları sonucu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 'Güney' Harekat Komutanlığı karargahını imha ettiğini bildirdi.
Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekatının devam ettiğini kaydeden bakanlık, son 24 saatte Ukrayna ordusunun yaklaşık 970 askerinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda Batı yapımı silah ve teçhizatın yok edildiğini ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonla ilgili son gelişmeleri ve güncel bilgileri paylaştı.
Buna göre Batı Askeri Grubu, cephe ilerisindeki konumunu güçlendirip Ukrayna birliklerini bozguna uğrattı. Düşman güçler yaklaşık 30 asker, beş otomobil, İngiltere yapımı FH-70 obüsü, D-20 topu ve Gvozdika topçu sistemini kaybetti.
Güney Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve düşman mevzilerini yoğun ateş açarak yaklaşık 400 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca 7 otomobil, iki adet D-30 obüsü, Nota ve Anklav elektronik harp araçları, ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı yok edildi.
Merkez Askeri Grubu’nun taktik konumunu iyileştirmesi ve Ukrayna taarruz gruplarının 9 karşı saldırısını püskürtmesi sonucu düşmanın kaybı 410 kadar asker, bir tank, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil, Çekya yapımı DANA 2 topçu sistemi, ABD yapımı M102 obüsü, Msta-B obüsü ve Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.
Doğu Askeri Grubu birimleri de daha avantajlı hatlara ulaşarak düşmanı yoğun ateşle bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu yaklaşık 110 asker, iki kamyonet, İngiltere yapımı FH-70 obüsü, Gvozdika topçu sistemi ve Bukovel-AD elektronik harp aracını kaybetti.
Dinyeper Askeri Grubu, düşman mevzilerine yoğun ateş açarak 20’den fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca ABD yapımı M777 obüsü imha edildi.
Gerçekleştirilen hava ve füze saldırıları sonucu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ‘Güney’ Harekat Komutanlığı’nın karargahı yok edildi.
Rus hava savunma güçleri özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna’nın 29 insansız hava aracını (İHA), 5 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombasını ve bir adet Uragan roketini engelledi.