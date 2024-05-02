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Rus Büyükelçi Antonov: ABD’nin yeni yaptırımları Rusya’yı yıldıramaz
Rus Büyükelçi Antonov: ABD’nin yeni yaptırımları Rusya’yı yıldıramaz
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının yeni bir gayri meşru hile olduğunu belirterek Rusya’nın gözünü... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T08:58+0300
2024-05-02T08:58+0300
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov yazılı açıklamasında ABD’nin Rusya’ya yönelik uygulamaya koyduğu yeni yaptırım paketini değerlendirdi.Anotnov, “Tüm dünya, Washington yönetiminin yeni yaptırım ‘salatasını’ gördü. Bu, ABD’nin son günlerde gerçekleştirdiği çok sayıdaki Rusofobik eylemlerin devam ettiğinin sadece bir örneği. Oysa aralarında Kiev’e milyarlarca dolarlık yardım ‘paketi’, kuklalara tehlikeli uzun menzilli mühimmat tedariki, rejime bazı hayali güvenlik garantileriyle ilgili vaatler de yer alıyor” ifadesini kullandı.ABD’nin “gayri meşru hilelerle sadece diğer ülkeleri kendinden uzaklaştırdığını ve dünyadaki mevcut rolünün yapıcı olduğu konusunda şüpheler artırdığını” kaydeden Rus diplomat, “Washington, sanki bu kararlarla Rusya ve Rusları yıldıramayacağını anlamıyor” diye kaydetti.ABD’nin, normal dış ticaret kanallarını kesmeye çalışarak Çin dahil Rusya’nın ortaklarını da yıldırmaya çalıştığını yazan Antonov, “Bir kez daha Rusya’nın ileri teknoloji, ulaşım, enerji firmalarını hedef alıyor, rakipleri piyasa dışına itmeye çalışıyorlar” diye ekledi.Daha önce Washington yönetimi, Rusya’nın askeri sanayisi ve ordusu, enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri, Rusya Atom Enerjisi Ajansı’nın iki yan kuruluşunun yanı sıra, Rusya’ya cihaz sağladığı gerekçesiyle Çin, Belçika ve Türkiye’den bazı şirketlere yönelik yaptırım kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/abd-rusya-karsiti-yaptirimlarin-listesini-genisletti-1083378951.html
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rusya, abd, abd yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım, abd'den türkiye'ye yaptırım, washington dc, anatoliy antonov, rusya'nın washington büyükelçiliği

Rus Büyükelçi Antonov: ABD’nin yeni yaptırımları Rusya’yı yıldıramaz

08:58 02.05.2024
© Embassy of the Russian Federation in the USARusya'nın ABD Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov
Rusya'nın ABD Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© Embassy of the Russian Federation in the USA
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının yeni bir gayri meşru hile olduğunu belirterek Rusya’nın gözünü korkutmayacağını kaydetti.
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov yazılı açıklamasında ABD’nin Rusya’ya yönelik uygulamaya koyduğu yeni yaptırım paketini değerlendirdi.
Anotnov, “Tüm dünya, Washington yönetiminin yeni yaptırım ‘salatasını’ gördü. Bu, ABD’nin son günlerde gerçekleştirdiği çok sayıdaki Rusofobik eylemlerin devam ettiğinin sadece bir örneği. Oysa aralarında Kiev’e milyarlarca dolarlık yardım ‘paketi’, kuklalara tehlikeli uzun menzilli mühimmat tedariki, rejime bazı hayali güvenlik garantileriyle ilgili vaatler de yer alıyor” ifadesini kullandı.
ABD’nin “gayri meşru hilelerle sadece diğer ülkeleri kendinden uzaklaştırdığını ve dünyadaki mevcut rolünün yapıcı olduğu konusunda şüpheler artırdığını” kaydeden Rus diplomat, “Washington, sanki bu kararlarla Rusya ve Rusları yıldıramayacağını anlamıyor” diye kaydetti.
ABD’nin, normal dış ticaret kanallarını kesmeye çalışarak Çin dahil Rusya’nın ortaklarını da yıldırmaya çalıştığını yazan Antonov, “Bir kez daha Rusya’nın ileri teknoloji, ulaşım, enerji firmalarını hedef alıyor, rakipleri piyasa dışına itmeye çalışıyorlar” diye ekledi.
Daha önce Washington yönetimi, Rusya’nın askeri sanayisi ve ordusu, enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri, Rusya Atom Enerjisi Ajansı’nın iki yan kuruluşunun yanı sıra, Rusya’ya cihaz sağladığı gerekçesiyle Çin, Belçika ve Türkiye’den bazı şirketlere yönelik yaptırım kararı almıştı.
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
DÜNYA
ABD, Rusya karşıtı yaptırımların listesini genişletti
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