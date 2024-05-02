https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/rakiya-bir-zam-daha-en-ucuz-ve-en-pahali-raki-fiyati-ne-kadar-oldu-1083402237.html

Rakıya bir zam daha: Fiyatlar ne kadar arttı?

Rakıya bir zam daha: Fiyatlar ne kadar arttı?

Sputnik Türkiye

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, son dakika haberiyle bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Buna göre zam oranı yüzde 15... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T13:29+0300

2024-05-02T13:29+0300

2024-05-02T13:29+0300

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Rakı fiyatları 2024 yılı içinde artmaya devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir rakı grubuna yüzde 15 oranında zam geldiğini açıkladı.Dündar'ın paylaştığına göre bir seride rakı fiyatları güncel olarak şöyle oldu:Geçen hafta da başka bir rakı grubuna yüzde 10 zam gelmişti.

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