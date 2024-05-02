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Rakıya bir zam daha: Fiyatlar ne kadar arttı?
Rakıya bir zam daha: Fiyatlar ne kadar arttı?
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, son dakika haberiyle bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Buna göre zam oranı yüzde 15... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T13:29+0300
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Rakı fiyatları 2024 yılı içinde artmaya devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir rakı grubuna yüzde 15 oranında zam geldiğini açıkladı.Dündar'ın paylaştığına göre bir seride rakı fiyatları güncel olarak şöyle oldu:Geçen hafta da başka bir rakı grubuna yüzde 10 zam gelmişti.
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en ucuz ve en pahalı rakı fiyatı ne kadar oldu, rakı fiyatları 2024, rakı fiyatları 2024 migros, rakı fiyatları zamlı, rakı fiyatları güncel
en ucuz ve en pahalı rakı fiyatı ne kadar oldu, rakı fiyatları 2024, rakı fiyatları 2024 migros, rakı fiyatları zamlı, rakı fiyatları güncel

Rakıya bir zam daha: Fiyatlar ne kadar arttı?

13:29 02.05.2024
© AFP 2023 / MUSTAFA OZER Rakı
Rakı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AFP 2023 / MUSTAFA OZER
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, son dakika haberiyle bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Buna göre zam oranı yüzde 15 olacak.
Rakı fiyatları 2024 yılı içinde artmaya devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir rakı grubuna yüzde 15 oranında zam geldiğini açıkladı.
Dündar'ın paylaştığına göre bir seride rakı fiyatları güncel olarak şöyle oldu:
"35cl 495, 50 cl 685, 70 cl 895, 100 cl 1175 TL..."
Geçen hafta da başka bir rakı grubuna yüzde 10 zam gelmişti.
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
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Bazı sigaralar artık satılmayacak: Boykot başladı, BAT grubundan açıklama geldi
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