https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/bazi-sigaralar-artik-satilmayacak-boykot-basladi-1083308849.html

Bazı sigaralar artık satılmayacak: Boykot başladı

Bazı sigaralar artık satılmayacak: Boykot başladı

Sputnik Türkiye

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından yapılan açıklamaya göre kar marjının düşürüldüğü gerekçesiyle BAT grubunun sigaralarını artık... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T12:11+0300

2024-04-30T12:11+0300

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ekonomi

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sigara firmalarının esnafın kar marjını düşürdüğünü vurgulayarak British American Tobacco’nun (BAT) sigaralarını satmama kararı aldıklarını duyurdu. Alınan karar sonrası bayiler, boykot kararı aldı ve raflara açıklamalar astı.Dündar, ‘X’ hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kendisini takip edenlerin bildiğini belirterek, sigara satan bayilerin söz konusu ürünlerden neredeyse hiç kar etmediğini ve alışveriş bütünlüğünü bozmamak adına sigara satmak zorunda kaldığına dikkat çekti.Zaten yok denecek kadar az olan sigara karının BAT firmasının uygulamaya başladığı satış politikası ve kendi pos cihazlarına ödedikleri yüksek komisyonlar ile sıfıra indiğini belirten Dündar, bu hafta içi BAT yetkilileri ile yaptığımız görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığı açıkladı. Dündar, bundan dolayı hem bayilerin hem de müşterilerin lehine bugünden itibaren BAT firmasının 'hiç bir ürününü' raflara koymayacaklarını duyurdu.Firmadan açıklama geldiKonuya ilişkin ise BAT marka sigara grubundan basın açıklaması yapıldı. Şirket, ürünlerin satışının sonlandırıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirtti.BAT tarafından yapılan açıklamada, "BAT Türkiye bünyesindeki tütün ürünlerin satışının sonlandırıldığı yönündeki haberler tamamen asılsızdır. İlgili tüm ürünlerin satışı, BAT Türkiye’nin ülke genelindeki 130 binden fazla perakendecisinde sorunsuz şekilde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.BAT Güncel Sigara Fiyatları 2024Kent D Line Blue, Grey: Fiyatı: 65 TLKent D Range Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: Fiyatı: 61 TLKent Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: Fiyatı: 60 TLKent Slims: Fiyatı: 67 TLRothmans: Fiyatı: 57 TLTekel 2000: Fiyatı: 56 TLTekel 2001: Fiyatı: 60 TLViceroy: Fiyatı: 60 TLPall Mall: Fiyatı: 61 TLMaltepe & Samsun: Fiyatı: 61 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/elektronik-sigara-kullananlarin-idrarinda-kursun-ve-uranyum-tespit-edildi-hangi-aromalarda-var-1083301168.html

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sigara, sigara paketi, sigara yasağı, sigara içmek, elektronik sigara, e-sigara