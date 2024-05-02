https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/pfdkdan-besiktasli-al-musratiye-2-mac-ceza-1083414590.html
PFDK'dan Beşiktaşlı Al-Musrati'ye 2 maç ceza
PFDK'dan Beşiktaşlı Al-Musrati'ye 2 maç ceza
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'ye 2 maç men cezası verdi. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T18:19+0300
2024-05-02T18:19+0300
2024-05-02T18:35+0300
al-musrati
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'ye 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.Kurulun Beşiktaş'a 732 bin, Galatasaray'a 500 bin, MKE Ankaragücü'ne 380 bin, Fenerbahçe ve Siltaş Yapı Pendikspor'a da 112'şer bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.MKE Ankaragücü oyuncusu Atakan Çankaya'ya da 39 bin lira ceza verildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/al-musrati-pfdkya-sevk-edildi--besiktas-taraftarindan-ozur-dilemisti-1083279965.html
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al-musrati, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
al-musrati, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
PFDK'dan Beşiktaşlı Al-Musrati'ye 2 maç ceza
18:19 02.05.2024 (güncellendi: 18:35 02.05.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'ye 2 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'ye 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.
Kurulun Beşiktaş'a 732 bin, Galatasaray'a 500 bin, MKE Ankaragücü'ne 380 bin, Fenerbahçe ve Siltaş Yapı Pendikspor'a da 112'şer bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
MKE Ankaragücü oyuncusu Atakan Çankaya'ya da 39 bin lira ceza verildiği belirtildi.