https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/pfdkdan-besiktasli-al-musratiye-2-mac-ceza-1083414590.html

PFDK'dan Beşiktaşlı Al-Musrati'ye 2 maç ceza

PFDK'dan Beşiktaşlı Al-Musrati'ye 2 maç ceza

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'ye 2 maç men cezası verdi. 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T18:19+0300

2024-05-02T18:19+0300

2024-05-02T18:35+0300

al-musrati

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'ye 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.Kurulun Beşiktaş'a 732 bin, Galatasaray'a 500 bin, MKE Ankaragücü'ne 380 bin, Fenerbahçe ve Siltaş Yapı Pendikspor'a da 112'şer bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.MKE Ankaragücü oyuncusu Atakan Çankaya'ya da 39 bin lira ceza verildiği belirtildi.

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al-musrati, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)