https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/al-musrati-pfdkya-sevk-edildi--besiktas-taraftarindan-ozur-dilemisti-1083279965.html

Al-Musrati PFDK'ya sevk edildi: Beşiktaş taraftarından özür dilemişti

Al-Musrati PFDK'ya sevk edildi: Beşiktaş taraftarından özür dilemişti

Sputnik Türkiye

Süper Lig'den 7 kulübe PFDK'ya sevk kararı açıklayan TFF Beşiktaşlı oyuncu Al-Musrati'yi de PFDK'ya sevk etti. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T18:01+0300

2024-04-29T18:01+0300

2024-04-29T18:01+0300

al-musrati

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

pfdk

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamaya göre Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.Beşiktaşlı oyuncu Al-Musrati ile MKE Ankaragücü futbolcusu Atakan Çankaya'nın da kurula sevkine karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/al-musrati-besiktas-taraftarindan-ozur-diledi-1083227550.html

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Sputnik Türkiye

al-musrati, türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk