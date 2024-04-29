https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/al-musrati-pfdkya-sevk-edildi--besiktas-taraftarindan-ozur-dilemisti-1083279965.html
Al-Musrati PFDK'ya sevk edildi: Beşiktaş taraftarından özür dilemişti
Al-Musrati PFDK'ya sevk edildi: Beşiktaş taraftarından özür dilemişti
Sputnik Türkiye
Süper Lig'den 7 kulübe PFDK'ya sevk kararı açıklayan TFF Beşiktaşlı oyuncu Al-Musrati'yi de PFDK'ya sevk etti. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T18:01+0300
2024-04-29T18:01+0300
2024-04-29T18:01+0300
al-musrati
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamaya göre Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.Beşiktaşlı oyuncu Al-Musrati ile MKE Ankaragücü futbolcusu Atakan Çankaya'nın da kurula sevkine karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/al-musrati-besiktas-taraftarindan-ozur-diledi-1083227550.html
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al-musrati, türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk
al-musrati, türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk
Al-Musrati PFDK'ya sevk edildi: Beşiktaş taraftarından özür dilemişti
Süper Lig'den 7 kulübe PFDK'ya sevk kararı açıklayan TFF Beşiktaşlı oyuncu Al-Musrati'yi de PFDK'ya sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.
Beşiktaşlı oyuncu Al-Musrati ile MKE Ankaragücü futbolcusu Atakan Çankaya'nın da kurula sevkine karar verildi.