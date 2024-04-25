https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/rusya-neden-abdnin-uzayda-kitle-imha-silahlarina-iliskin-karar-taslagini-veto-ettigini-acikladi-1083125527.html
Rusya neden ABD’nin uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağını veto ettiğini açıkladı
Rusya neden ABD’nin uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağını veto ettiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BMGK’de ABD ve Japonya'nın uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağına uyguladığı vetonun Washington'un karar yoluyla bu alanda yeni... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T01:58+0300
2024-04-25T01:58+0300
2024-04-25T02:10+0300
rusya
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD ve Japonya'nın uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağına uyguladığı vetonun, Rusya tarafından önerilen değişikliklerin göz ardı edilmesi ve Washington'un karar yoluyla bu alanda yeni yükümlülükler yaratma girişimiyle bağlantılı olduğu belirtildi.Açıklamada, “Vetonun nedeni, önerdiğimiz temel değişikliklerin göz ardı edilmesiyle bağlantılı. Değişiklikler, uzayın (sadece kitle imha silahları için değil) her türlü silahtan uzak tutulmasına yönelik önlemler alınması ihtiyacına ilişkin hükümlerin metne dahil edilmesini, uzay nesnelerine ve bunların uzayda, uzaydan veya uzaya ilişkin kullanımına yönelik olarak güç kullanılmamasının veya güç tehdidinin ortadan kaldırılmasının garanti altına alınmasının sağlanmasının yanı sıra, yasal olarak bağlayıcılığı olan uygun uluslararası bir belgenin hızlı bir şekilde geliştirilmesinin önemine ilişkin hükümleri öngörüyordu” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Rusya'nın taslak karara, ABD'nin BMGK platformunu kullanarak uzay güvenliği alanındaki mevcut anlaşmaların (özellikle 1967 Uzay Antlaşması) çerçevesinin ötesine geçerek yeni uluslararası yasal yükümlülükler yaratma girişimi nedeniyle karşı çıktığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240323/rusyanin-ankara-buyukelciliginde-bayraklar-yariya-indirildi-1081989288.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi
Rusya neden ABD’nin uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağını veto ettiğini açıkladı
01:58 25.04.2024 (güncellendi: 02:10 25.04.2024)
Rusya'nın BMGK’de ABD ve Japonya'nın uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağına uyguladığı vetonun Washington'un karar yoluyla bu alanda yeni yükümlülükler yaratma girişimiyle bağlantılı olduğu belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD ve Japonya'nın uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağına uyguladığı vetonun, Rusya tarafından önerilen değişikliklerin göz ardı edilmesi ve Washington'un karar yoluyla bu alanda yeni yükümlülükler yaratma girişimiyle bağlantılı olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Vetonun nedeni, önerdiğimiz temel değişikliklerin göz ardı edilmesiyle bağlantılı. Değişiklikler, uzayın (sadece kitle imha silahları için değil) her türlü silahtan uzak tutulmasına yönelik önlemler alınması ihtiyacına ilişkin hükümlerin metne dahil edilmesini, uzay nesnelerine ve bunların uzayda, uzaydan veya uzaya ilişkin kullanımına yönelik olarak güç kullanılmamasının veya güç tehdidinin ortadan kaldırılmasının garanti altına alınmasının sağlanmasının yanı sıra, yasal olarak bağlayıcılığı olan uygun uluslararası bir belgenin hızlı bir şekilde geliştirilmesinin önemine ilişkin hükümleri öngörüyordu” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Rusya'nın taslak karara, ABD'nin BMGK platformunu kullanarak uzay güvenliği alanındaki mevcut anlaşmaların (özellikle 1967 Uzay Antlaşması) çerçevesinin ötesine geçerek yeni uluslararası yasal yükümlülükler yaratma girişimi nedeniyle karşı çıktığı kaydedildi.