https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/rusya-neden-abdnin-uzayda-kitle-imha-silahlarina-iliskin-karar-taslagini-veto-ettigini-acikladi-1083125527.html

Rusya neden ABD’nin uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağını veto ettiğini açıkladı

Rusya neden ABD’nin uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağını veto ettiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BMGK’de ABD ve Japonya'nın uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağına uyguladığı vetonun Washington'un karar yoluyla bu alanda yeni... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T01:58+0300

2024-04-25T01:58+0300

2024-04-25T02:10+0300

rusya

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

bm

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm güvenlik konseyi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1f/1060644872_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72e8833b8fff14ae40bcdd2887ec34b9.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD ve Japonya'nın uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağına uyguladığı vetonun, Rusya tarafından önerilen değişikliklerin göz ardı edilmesi ve Washington'un karar yoluyla bu alanda yeni yükümlülükler yaratma girişimiyle bağlantılı olduğu belirtildi.Açıklamada, “Vetonun nedeni, önerdiğimiz temel değişikliklerin göz ardı edilmesiyle bağlantılı. Değişiklikler, uzayın (sadece kitle imha silahları için değil) her türlü silahtan uzak tutulmasına yönelik önlemler alınması ihtiyacına ilişkin hükümlerin metne dahil edilmesini, uzay nesnelerine ve bunların uzayda, uzaydan veya uzaya ilişkin kullanımına yönelik olarak güç kullanılmamasının veya güç tehdidinin ortadan kaldırılmasının garanti altına alınmasının sağlanmasının yanı sıra, yasal olarak bağlayıcılığı olan uygun uluslararası bir belgenin hızlı bir şekilde geliştirilmesinin önemine ilişkin hükümleri öngörüyordu” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Rusya'nın taslak karara, ABD'nin BMGK platformunu kullanarak uzay güvenliği alanındaki mevcut anlaşmaların (özellikle 1967 Uzay Antlaşması) çerçevesinin ötesine geçerek yeni uluslararası yasal yükümlülükler yaratma girişimi nedeniyle karşı çıktığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240323/rusyanin-ankara-buyukelciliginde-bayraklar-yariya-indirildi-1081989288.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi