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Rusya neden ABD’nin uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağını veto ettiğini açıkladı
Rusya neden ABD’nin uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağını veto ettiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BMGK’de ABD ve Japonya'nın uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağına uyguladığı vetonun Washington'un karar yoluyla bu alanda yeni... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T01:58+0300
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rusya
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rusya dışişleri bakanlığı
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD ve Japonya'nın uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağına uyguladığı vetonun, Rusya tarafından önerilen değişikliklerin göz ardı edilmesi ve Washington'un karar yoluyla bu alanda yeni yükümlülükler yaratma girişimiyle bağlantılı olduğu belirtildi.Açıklamada, “Vetonun nedeni, önerdiğimiz temel değişikliklerin göz ardı edilmesiyle bağlantılı. Değişiklikler, uzayın (sadece kitle imha silahları için değil) her türlü silahtan uzak tutulmasına yönelik önlemler alınması ihtiyacına ilişkin hükümlerin metne dahil edilmesini, uzay nesnelerine ve bunların uzayda, uzaydan veya uzaya ilişkin kullanımına yönelik olarak güç kullanılmamasının veya güç tehdidinin ortadan kaldırılmasının garanti altına alınmasının sağlanmasının yanı sıra, yasal olarak bağlayıcılığı olan uygun uluslararası bir belgenin hızlı bir şekilde geliştirilmesinin önemine ilişkin hükümleri öngörüyordu” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Rusya'nın taslak karara, ABD'nin BMGK platformunu kullanarak uzay güvenliği alanındaki mevcut anlaşmaların (özellikle 1967 Uzay Antlaşması) çerçevesinin ötesine geçerek yeni uluslararası yasal yükümlülükler yaratma girişimi nedeniyle karşı çıktığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240323/rusyanin-ankara-buyukelciliginde-bayraklar-yariya-indirildi-1081989288.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi

Rusya neden ABD’nin uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağını veto ettiğini açıkladı

01:58 25.04.2024 (güncellendi: 02:10 25.04.2024)
© AABirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AA
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Rusya'nın BMGK’de ABD ve Japonya'nın uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağına uyguladığı vetonun Washington'un karar yoluyla bu alanda yeni yükümlülükler yaratma girişimiyle bağlantılı olduğu belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD ve Japonya'nın uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağına uyguladığı vetonun, Rusya tarafından önerilen değişikliklerin göz ardı edilmesi ve Washington'un karar yoluyla bu alanda yeni yükümlülükler yaratma girişimiyle bağlantılı olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Vetonun nedeni, önerdiğimiz temel değişikliklerin göz ardı edilmesiyle bağlantılı. Değişiklikler, uzayın (sadece kitle imha silahları için değil) her türlü silahtan uzak tutulmasına yönelik önlemler alınması ihtiyacına ilişkin hükümlerin metne dahil edilmesini, uzay nesnelerine ve bunların uzayda, uzaydan veya uzaya ilişkin kullanımına yönelik olarak güç kullanılmamasının veya güç tehdidinin ortadan kaldırılmasının garanti altına alınmasının sağlanmasının yanı sıra, yasal olarak bağlayıcılığı olan uygun uluslararası bir belgenin hızlı bir şekilde geliştirilmesinin önemine ilişkin hükümleri öngörüyordu” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Rusya'nın taslak karara, ABD'nin BMGK platformunu kullanarak uzay güvenliği alanındaki mevcut anlaşmaların (özellikle 1967 Uzay Antlaşması) çerçevesinin ötesine geçerek yeni uluslararası yasal yükümlülükler yaratma girişimi nedeniyle karşı çıktığı kaydedildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yapılan terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde ülke bayrağı yarıya indirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2024
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