Erdoğan: Amerika'da öğrenciler Filistin'e destek verdikleri için işkenceye maruz kalıyor

Biz nerede yaşarsak yaşayalım milletçe güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Biz nerede yaşarsak yaşayalım milletçe güçlü olmak mecburiyetindeyiz.

Nefret suçları ile mücadelede Avrupa'da bir ayrım söz konusu. Bu tür olaylarda mağdurun kimliği belirleyici oluyor. suçları ile mücadelede Avrupa'da bir ayrım söz konusu. Bu tür olaylarda mağdurun kimliği belirleyici oluyor.

Bugün Türk Müslüman nefretinden beslenen Neonazi terörü insanlığımızı tehdit eder boyuta ulaştı. Bugün Türk Müslüman nefretinden beslenen Neonazi terörü insanlığımızı tehdit eder boyuta ulaştı.

Yurt dışında yaşayan onlarca vatandaşını ırkçı teröre kurban vermiş bir ülke olarak bu menfur hadiseler karşısında sessiz kalamayız Yurt dışında yaşayan onlarca vatandaşını ırkçı teröre kurban vermiş bir ülke olarak bu menfur hadiseler karşısında sessiz kalamayız

Antisemitizme karşı gösterilen hassasiyet ne yazık ki İslam düşmanlığı ve ırkçılık kaynaklı saldırılardan esirgenmektedir Antisemitizme karşı gösterilenne yazık ki İslam düşmanlığı ve ırkçılık kaynaklı saldırılardan esirgenmektedir

Siyonist lobiye rağmen zalime zalim diyoruz. lobiye rağmen zalime zalim diyoruz.

Aşırı sağcı akımların kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet tarafından himaye edilmesi, Batı demokrasileri adına tam bir faciadır, utançtır, skandaldır Aşırı sağcı akımların kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet tarafından himaye edilmesi, Batı demokrasileri adına tam bir faciadır, utançtır, skandaldır

Sağa sola insan hakları karnesi düzenleyenler, 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin ölümünü sadece seyrettiler Sağa sola insan hakları karnesi düzenleyenler, 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin ölümünü sadece seyrettiler

Bugüne kadar İsrail güçleri hastane cami kilise bombaladı. İnsanların sığındığı kampları vurdu. Hiçbir Batılı lider sesini yükseltmedi. Bugüne kadar İsrail güçleri hastane cami kilise bombaladı. İnsanların sığındığı kampları vurdu. Hiçbir Batılı lider sesini yükseltmedi.

Irkçı saldırıların çoğunun örtbas edildiğini biliyoruz Irkçı saldırıların çoğunun örtbas edildiğini biliyoruz

Bazı prestijli Amerikan üniversitelerinde vicdanlı akademisyen ve öğrenciler katliama tepki gösteriyorlar. Bu insanlar sırf Filistin'e destek verdikleri için eziyete hatta işkenceye maruz kalıyorlar. Profesörler rektörler işten atılıyor, linç ediliyor Bazı prestijli Amerikan üniversitelerinde vicdanlı akademisyen ve öğrenciler katliama tepki gösteriyorlar. Bu insanlar sırf Filistin'e destek verdikleri için eziyete hatta işkenceye maruz kalıyorlar. Profesörler rektörler işten atılıyor, linç ediliyor

İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına ve kültürel ırkçılığın her çeşidine nasıl karşıysak antisemitizmi de aynı şekilde reddediyoruz İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına ve kültürel ırkçılığın her çeşidine nasıl karşıysak antisemitizmi de aynı şekilde reddediyoruz

Vahşet sahnelerine bir avuç vicdan sahibi devlet adamı dışında hiçbir Batılı lider tepki göstermedi. İsrail'e 'Artık yeter' diyecek bir cesur yürek çıkmadı Vahşet sahnelerine bir avuç vicdan sahibi devlet adamı dışında hiçbir Batılı lider tepki göstermedi. İsrail'e 'Artık yeter' diyecek bir cesur yürek çıkmadı

Batı demokrasisinin sınırlarını İsrail'in menfaatleri çizmektedir. İsrail'in çıkarına dokunan her şey bunların gözünde antidemokratiktir, antisemitiktir Batı demokrasisinin sınırlarını İsrail'in menfaatleri çizmektedir. İsrail'in çıkarına dokunan her şey bunların gözünde antidemokratiktir, antisemitiktir

İsrail'in Gazzeli kardeşlerimize uyguladığı soykırımı daima gündemde tuttuk. Küresel siyonist lobinin tüm baskılarına rağmen bu tavrımızı koruyoruz İsrail'in Gazzeli kardeşlerimize uyguladığı soykırımı daima gündemde tuttuk. Küresel siyonist lobinin tüm baskılarına rağmen bu tavrımızı koruyoruz

Bizi ve ülkemizi hedef alanlara şunu hatırlatmakta fayda görüyorum, Türkiye'yi düşmanlaştırarak hiçbir yere varamazsınız. Antisemitik lekesi bize yapışmaz Bizi ve ülkemizi hedef alanlara şunu hatırlatmakta fayda görüyorum, Türkiye'yi düşmanlaştırarak hiçbir yere varamazsınız. Antisemitik lekesi bize yapışmaz