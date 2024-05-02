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Erdoğan: Amerika'da öğrenciler Filistin'e destek verdikleri için işkenceye maruz kalıyor
Erdoğan: Amerika'da öğrenciler Filistin'e destek verdikleri için işkenceye maruz kalıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bazı prestijli Amerikan üniversitelerinde akademisyen ve öğrenciler katliama tepki gösteriyor. Bu insanlar sırf Filistin'e destek... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı” katılımcılarına hitap etti.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, filistin, abd, üniversite, gazze
recep tayyip erdoğan, türkiye, filistin, abd, üniversite, gazze

Erdoğan: Amerika'da öğrenciler Filistin'e destek verdikleri için işkenceye maruz kalıyor

14:23 02.05.2024 (güncellendi: 14:52 02.05.2024)
© AA / Mehmet Ali ÖzcanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bazı prestijli Amerikan üniversitelerinde akademisyen ve öğrenciler katliama tepki gösteriyor. Bu insanlar sırf Filistin'e destek verdikleri için işkenceye maruz kalıyor. Profesörler, rektörler işten atılıyorlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı” katılımcılarına hitap etti.
Biz nerede yaşarsak yaşayalım milletçe güçlü olmak mecburiyetindeyiz.
Nefret suçları ile mücadelede Avrupa'da bir ayrım söz konusu. Bu tür olaylarda mağdurun kimliği belirleyici oluyor.
Bugün Türk Müslüman nefretinden beslenen Neonazi terörü insanlığımızı tehdit eder boyuta ulaştı.
Yurt dışında yaşayan onlarca vatandaşını ırkçı teröre kurban vermiş bir ülke olarak bu menfur hadiseler karşısında sessiz kalamayız
Antisemitizme karşı gösterilen hassasiyet ne yazık ki İslam düşmanlığı ve ırkçılık kaynaklı saldırılardan esirgenmektedir
Siyonist lobiye rağmen zalime zalim diyoruz.
Aşırı sağcı akımların kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet tarafından himaye edilmesi, Batı demokrasileri adına tam bir faciadır, utançtır, skandaldır
Sağa sola insan hakları karnesi düzenleyenler, 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin ölümünü sadece seyrettiler
Bugüne kadar İsrail güçleri hastane cami kilise bombaladı. İnsanların sığındığı kampları vurdu. Hiçbir Batılı lider sesini yükseltmedi.
Irkçı saldırıların çoğunun örtbas edildiğini biliyoruz
Bazı prestijli Amerikan üniversitelerinde vicdanlı akademisyen ve öğrenciler katliama tepki gösteriyorlar. Bu insanlar sırf Filistin'e destek verdikleri için eziyete hatta işkenceye maruz kalıyorlar. Profesörler rektörler işten atılıyor, linç ediliyor
İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına ve kültürel ırkçılığın her çeşidine nasıl karşıysak antisemitizmi de aynı şekilde reddediyoruz
Vahşet sahnelerine bir avuç vicdan sahibi devlet adamı dışında hiçbir Batılı lider tepki göstermedi. İsrail'e 'Artık yeter' diyecek bir cesur yürek çıkmadı
Batı demokrasisinin sınırlarını İsrail'in menfaatleri çizmektedir. İsrail'in çıkarına dokunan her şey bunların gözünde antidemokratiktir, antisemitiktir
İsrail'in Gazzeli kardeşlerimize uyguladığı soykırımı daima gündemde tuttuk. Küresel siyonist lobinin tüm baskılarına rağmen bu tavrımızı koruyoruz
Bizi ve ülkemizi hedef alanlara şunu hatırlatmakta fayda görüyorum, Türkiye'yi düşmanlaştırarak hiçbir yere varamazsınız. Antisemitik lekesi bize yapışmaz
Vahşet sahnelerine bir avuç vicdan sahibi devlet adamı dışında hiçbir Batılı lider tepki göstermedi. İsrail'e 'Artık yeter' diyecek bir cesur yürek çıkmadı
İran Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
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