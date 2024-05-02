https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/norvec-savunma-butcesini-yeniden-artirma-karari-aldi-1083412346.html

Norveç, savunma bütçesini yeniden artırma kararı aldı

Norveç, savunma bütçesini yeniden artırma kararı aldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna’ya askeri yardımlarını sürdüren Norveç, savunma bütçesinin geçen ay artırılması planının ardından bütçeye yaklaşık 630 milyon dolar daha ekleme planı... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T17:24+0300

2024-05-02T17:24+0300

2024-05-02T17:24+0300

savunma

norveç

nato

avrupa

savunma bütçesi

savunma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083412189_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_44146f1a9589f834abef4339c415ed7a.jpg

Norveç hükümetinin, geçen ay ‘savunma bütçesini 12 yıl içinde yaklaşık 56 milyar dolar artırmayı hedefleyen bütçe planı’nın ardından Başbakan Jonas Gahr Store, bir artışa daha işaret etti.Store, Norveç Silahlı Kuvvetlerine 12 yıl içinde yaklaşık 630 milyon dolar daha ekleme yapılması niyetinde olduklarını bildirdi.Bölgedeki yükselen tansiyona da işaret eden Store, "Ordunun operasyonel kabiliyetini artırmalıyız" ifadesini kullandı.Norveç hükümeti, 5 Nisan'da tarihi artış olarak nitelendirdiği "savunma bütçesini 12 yıl içinde yaklaşık 56 milyar dolar artırmayı hedefleyen bütçe planı"nı parlamentoya sunacağını duyurmuştu.Norveç'in ortaya çıkan güvenlik ortamında amaca uygun bir savunma ihtiyacının olduğunu aktaran Store, bu durumun hiçbir ülkeyi veya NATO'yu tehdit etmediğini, savaş anında ülkelerini koruyabilecek durumda olmaları gerektiğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ingiltereyi-rusya-korkusu-sardi-avrupa-gokyuzu-kalkani-girisimine-katilimi-degerlendiriyor-1083365846.html

norveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

norveç, nato, avrupa, savunma bütçesi, savunma