https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/norvec-savunma-butcesini-yeniden-artirma-karari-aldi-1083412346.html
Norveç, savunma bütçesini yeniden artırma kararı aldı
Norveç, savunma bütçesini yeniden artırma kararı aldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna’ya askeri yardımlarını sürdüren Norveç, savunma bütçesinin geçen ay artırılması planının ardından bütçeye yaklaşık 630 milyon dolar daha ekleme planı... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T17:24+0300
2024-05-02T17:24+0300
2024-05-02T17:24+0300
savunma
norveç
nato
avrupa
savunma bütçesi
savunma
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Norveç hükümetinin, geçen ay ‘savunma bütçesini 12 yıl içinde yaklaşık 56 milyar dolar artırmayı hedefleyen bütçe planı’nın ardından Başbakan Jonas Gahr Store, bir artışa daha işaret etti.Store, Norveç Silahlı Kuvvetlerine 12 yıl içinde yaklaşık 630 milyon dolar daha ekleme yapılması niyetinde olduklarını bildirdi.Bölgedeki yükselen tansiyona da işaret eden Store, "Ordunun operasyonel kabiliyetini artırmalıyız" ifadesini kullandı.Norveç hükümeti, 5 Nisan'da tarihi artış olarak nitelendirdiği "savunma bütçesini 12 yıl içinde yaklaşık 56 milyar dolar artırmayı hedefleyen bütçe planı"nı parlamentoya sunacağını duyurmuştu.Norveç'in ortaya çıkan güvenlik ortamında amaca uygun bir savunma ihtiyacının olduğunu aktaran Store, bu durumun hiçbir ülkeyi veya NATO'yu tehdit etmediğini, savaş anında ülkelerini koruyabilecek durumda olmaları gerektiğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ingiltereyi-rusya-korkusu-sardi-avrupa-gokyuzu-kalkani-girisimine-katilimi-degerlendiriyor-1083365846.html
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norveç, nato, avrupa, savunma bütçesi, savunma
norveç, nato, avrupa, savunma bütçesi, savunma
Norveç, savunma bütçesini yeniden artırma kararı aldı
Ukrayna’ya askeri yardımlarını sürdüren Norveç, savunma bütçesinin geçen ay artırılması planının ardından bütçeye yaklaşık 630 milyon dolar daha ekleme planı yaptıklarını bildirdi.
Norveç hükümetinin, geçen ay ‘savunma bütçesini 12 yıl içinde yaklaşık 56 milyar dolar artırmayı hedefleyen bütçe planı’nın ardından Başbakan Jonas Gahr Store, bir artışa daha işaret etti.
Store, Norveç Silahlı Kuvvetlerine 12 yıl içinde yaklaşık 630 milyon dolar daha ekleme yapılması niyetinde olduklarını bildirdi.
Bölgedeki yükselen tansiyona da işaret eden Store, "Ordunun operasyonel kabiliyetini artırmalıyız" ifadesini kullandı.
Norveç hükümeti, 5 Nisan'da tarihi artış olarak nitelendirdiği "savunma bütçesini 12 yıl içinde yaklaşık 56 milyar dolar artırmayı hedefleyen bütçe planı"nı parlamentoya sunacağını duyurmuştu.
Norveç'in ortaya çıkan güvenlik ortamında amaca uygun bir savunma ihtiyacının olduğunu aktaran Store, bu durumun hiçbir ülkeyi veya NATO'yu tehdit etmediğini, savaş anında ülkelerini koruyabilecek durumda olmaları gerektiğini dile getirmişti.