https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ingiltereyi-rusya-korkusu-sardi-avrupa-gokyuzu-kalkani-girisimine-katilimi-degerlendiriyor-1083365846.html
İngiltere’yi Rusya korkusu sardı: Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi’ne katılımı değerlendiriyor
İngiltere’yi Rusya korkusu sardı: Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi’ne katılımı değerlendiriyor
Sputnik Türkiye
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps’ın, Rusya’nın olası füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı mücadele amacıyla Avrupa Gökyüzü Kalkanı... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T14:56+0300
2024-05-01T14:56+0300
2024-05-01T14:56+0300
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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberinde, “Grant Shapps, İngiltere’nin Rusya gibi ülkelerin füze ve İHA saldırılarına karşı koyacak yeni Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi’ne katılım konusunda müzakereler yürüttüğünü dün doğruladı” ifadesine yer verildi.Shapps’ın, görüşmelerin henüz erken aşamada bulunduğunu kaydettiği aktarıldı.Ağustos 2022’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası Avrupa Kıtası’nın savunmasıyla ilgili endişelerin önüne geçebilmek için ortaya çıkardığı Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (AGKG, European Sky Shield Initiative, ESSI), antibalistik füze dahilinde ortak bir hava savunma sistemi inşasıyla NATO’nun ortak hava savunmasının Avrupa ayağını ve NATO entegre hava ve füze savunma sistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.13 Ekim 2022’de 15 ülke (Almanya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, Letonya, Litvanya, Macaristan, Norveç, Romanya, Slovakya ve Slovenya) girişimin inşası için niyet mektubu imzalarken, Şubat 2023’te Danimarka ve İsveç, Temmuz 2023’te de Avusturya ve İsviçre girişime dahil olmuştu.15 Şubat 2024’te gerçekleşen NATO Savunma Bakanları zirvesinde Türkiye ve Yunanistan da girişime dahil olacaklarını duyurmuştu.Birçok Avrupa ülkesinin savunma bütçeleri düşünüldüğünde AGKG oldukça iddialı bir proje olarak görünürken, diğer taraftan Avrupa genelinde daha önce ortak dış ve güvenlik politikaları alanında atılmak istenen adımlar çoğunlukla somut bir aşama kaydedemediği de dikkat çekiyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a röportajında, Rusya’nın NATO ülkelerine saldırmayı planlamadığını, ama Batı politikacıların dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırmak için vatandaşlarını Rus tehdidiyle korkutmaya devam ettiğini kaydetmişti. Putin, her şeye rağmen Moskova’nın diyaloğa açık olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/fransada-muhalefet-macronun-avrupa-icin-nukleer-semsiye-onerisine-tepkili-1083271670.html
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avrupa, hava savunma sistemi, ingiltere, almanya, nato, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
avrupa, hava savunma sistemi, ingiltere, almanya, nato, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
İngiltere’yi Rusya korkusu sardı: Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi’ne katılımı değerlendiriyor
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps’ın, Rusya’nın olası füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı mücadele amacıyla Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi’ne katılma konusunda müzakereler yürüttüklerini doğruladığı belirtildi.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberinde, “Grant Shapps, İngiltere’nin Rusya gibi ülkelerin füze ve İHA saldırılarına karşı koyacak yeni Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi’ne katılım konusunda müzakereler yürüttüğünü dün doğruladı” ifadesine yer verildi.
Shapps’ın, görüşmelerin henüz erken aşamada bulunduğunu kaydettiği aktarıldı.
Ağustos 2022’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası Avrupa Kıtası’nın savunmasıyla ilgili endişelerin önüne geçebilmek için ortaya çıkardığı Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (AGKG, European Sky Shield Initiative, ESSI), antibalistik füze dahilinde ortak bir hava savunma sistemi inşasıyla NATO’nun ortak hava savunmasının Avrupa ayağını ve NATO entegre hava ve füze savunma sistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.
13 Ekim 2022’de 15 ülke (Almanya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, Letonya, Litvanya, Macaristan, Norveç, Romanya, Slovakya ve Slovenya) girişimin inşası için niyet mektubu imzalarken, Şubat 2023’te Danimarka ve İsveç, Temmuz 2023’te de Avusturya ve İsviçre girişime dahil olmuştu.
15 Şubat 2024’te gerçekleşen NATO Savunma Bakanları zirvesinde Türkiye ve Yunanistan da girişime dahil olacaklarını duyurmuştu.
Birçok Avrupa ülkesinin savunma bütçeleri düşünüldüğünde AGKG oldukça iddialı bir proje olarak görünürken, diğer taraftan Avrupa genelinde daha önce ortak dış ve güvenlik politikaları alanında atılmak istenen adımlar çoğunlukla somut bir aşama kaydedemediği de dikkat çekiyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a röportajında, Rusya’nın NATO ülkelerine saldırmayı planlamadığını, ama Batı politikacıların dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırmak için vatandaşlarını Rus tehdidiyle korkutmaya devam ettiğini kaydetmişti. Putin, her şeye rağmen Moskova’nın diyaloğa açık olduğunu vurgulamıştı.