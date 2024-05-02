https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/misir-maliye-bakani-maait-brics-zamanla-g20-duzeyine-cikacak-1083391476.html

Mısır Maliye Bakanı Maait: BRICS, zamanla G20 düzeyine çıkacak

Mısır Maliye Bakanı Maait: BRICS, zamanla G20 düzeyine çıkacak

Sputnik Türkiye

Mısır Maliye Bakanı Maait, Rusya ve Çin öncülüğündeki BRICS grubunun parlak bir geleceğe sahip olduğunu ve zamanla G20'yle kıyaslanmaya başlayacağını belirtti. 02.05.2024, Sputnik Türkiye

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1 Ocak 2024'te resmiyet kazanan BRICS'in yeni genişleme dalgasında gruba dahil olan Mısır'ın Maliye Bakanı Mohamed Maait, Sputnik'e demeç vererek Kahire'nin BRICS'e bakışını anlattı.BRICS'in geleceğine ilişkin öngörülerini paylaşann Maait, "Bu grupta ortak hedefleri, güçlü ekonomileri ve büyük nüfusları olan ülkeler var. BRICS'in geleceği parlak, dünyada önemli bir yere sahip ve zamanla, aynı şekilde başlayan ve daha sonra büyüyen G20'yle kıyaslanır hale gelecek" dedi.'Ödemelerde ruble ve yuanın rolünü artırmayı konuşuyoruz'Maait, Rus rublesi ve Çin yuanı ile yürütülecek ticari operasyonların Mısır için önemli olduğunu kaydederek, bu konunun şu anda Mısır'daki finans kuruluşları tarafından istişare edildiğini söyledi.Ticarette kullanılan para birimlerinin çeşitlendirilmesinin önemli ekonomik kazançlar sağlayacağının altını çizen Maait, şu ifadeleri kullandı:Mısır Maliye Bakanı Maait, BRICS bünyesindeki para birimi sepetine de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından 16 Haziran 2009’da kurulan BRICS, 1 Ocak 2024’ten itibaren İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya’nın katılımıyla genişlemişti.BRICS nedir?Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.Bir sonraki zirve Kazan’da yapılacakRusya'nın öncülüğünde kurulan BRIC, ilk zirvesini 16 Temmuz 2009 tarihinde Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gerçekleştirdi. İlk zirvede Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin yer aldı. Ardından 2010'da Güney Afrika'nın da katılımıyla üye ülke sayısı 5'e ulaştı ve BRICS ismine dönüştü. BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ından fazlasını ve GSYİH’inin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. 2024'te yapılması planlanan 16. BRICS Zirvesi Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleşecek.BRICS ülkeleri hangileri?Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.

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brics, brics zirvesi, brics kalkınma bankası, mısır, rusya, çin, hindistan, brezilya, güney afrika, suudi arabistan, bae, etiyopya, iran