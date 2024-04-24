https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/suriyenin-gozu-brics-uyeliginde-1083114608.html

Suriye'nin gözü BRICS üyeliğinde

Suriye'nin gözü BRICS üyeliğinde

Sputnik Türkiye

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Beşar Caferi, Şam'ın Rusya ve Çin öncülüğündeki BRICS grubuna katılmayı ciddi olarak düşündüğünü söyledi. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T17:17+0300

2024-04-24T17:17+0300

2024-04-24T17:17+0300

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Yeni dünya düzeninin en güçlü savunucusu olarak görülen BRICS'e üye olmak isteyen ülke sayısı giderek artıyor. Son olarak, Kolombiya'nın ardından Suriye de BRICS üyesi olmak istediğini ilan etti.St.Petersburg kentinde düzenlenen bir uluslararası güvenlik toplantısı marjında Rus basınına demeç veren Büyükelçi Caferi, Suriye'nin BRICS üyeliğine bakışını anlattı.Şam yönetiminin BRICS grubuna katılmayı ciddi olarak düşündüğünü kaydeden Caferi, "Bunun olacağını umuyoruz. Bu, üzerinde ciddi olarak düşündüğümüz bir fikir. Gündemimizde BRICS'e üyelik fikri var" ifadelerini kullandı.Geçen hafta Kolombiya lideri Gustavo Petro en kısa sürede BRICS'e tam üye olmak istediklerini duyurmuştu. Brezilyalı mevkidaşı Lula da, bu konuda Kolombiya’ya destek olacaklarını belirtmişti.Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından 16 Haziran 2009’da kurulan BRICS, 1 Ocak 2024’ten itibaren İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya’nın katılımıyla genişlemişti.BRICS nedir?Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.Bir sonraki zirve Kazan’da yapılacakRusya'nın öncülüğünde kurulan BRIC, ilk zirvesini 16 Temmuz 2009 tarihinde Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gerçekleştirdi. İlk zirvede Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin yer aldı. Ardından 2010'da Güney Afrika'nın da katılımıyla üye ülke sayısı 5'e ulaştı ve BRICS ismine dönüştü. BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ından fazlasını ve GSYİH’inin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. 2024'te yapılması planlanan 16. BRICS Zirvesi Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleşecek.BRICS ülkeleri hangileri?Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.

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