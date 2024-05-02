https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/meteorolojiden-dikkat-ceken-uyari-kis-geri-dondu-gunlerce-surecek-olan-saganak-yagis-geliyor-1083387723.html

Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Kış geri döndü, günlerce sürecek olan sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Kış geri döndü, günlerce sürecek olan sağanak yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji otoriteleri, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta ortasından itibaren azalacağını tahmin ediyor. Özellikle... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T07:30+0300

2024-05-02T07:30+0300

2024-05-02T07:34+0300

türkiye

meteoroloji

uyarı

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

ankara

izmir

bursa

sağanak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083340716_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_9ccf19fde9b874b0f88b77bf6c7feeec.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin haritasını yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde pazartesi gününe kadar kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek.Eskişehir için uyarı verildiMeteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülürken, iç kesimlerde aralıklı ve hafif sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve batı yönünden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Öte yandan, kent merkezinde sıcaklıkların 20 derece civarında seyredeceği beklenirken, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ise hava sıcaklığı 24 derece olması tahmin ediliyor.'Ankara'da yağmur olumsuzluklara sebep oldu'Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ankara'da hayatı olumsuz etkileyen dün akşam görülen yağışın uç değerlerin yakınında bir yağış olduğunu söyledi. Çelik, "Ekstrem bir yağış değil, hiç görülmeyen yağış değil; ancak ona yakın miktarda bir yağış gerçekleşti diyebiliriz. Bu yağış 2 saat içinde gerçekleşti ve özellikle şehir merkezinde olması sebebiyle, Yenimahalle- Ulus- Çankaya arasında olması sebebiyle özellikle ulaşımda büyük olumsuzluklara yol açtı. Metrekareye 2 saat içinde 70 kilograma yaklaşan, Yenimahalle’de 70 kilogram civarında, Ulus’ta 60 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bu yağış özellikle şehir merkezinde çeşitli olumsuzluklara sebep oldu" diye konuştu.Ankara'ya bir uyarı dahaAnkara'da, dün akşam gerçekleşen yağış miktarı kadar bir yağış beklemediklerini aktaran Çelik, "Ancak Ankara'da özellikle cuma ve cumartesi günü yine sağanak yağış geçişleri görülecek. İstanbul'da da 3 gün boyunca perşembe, cuma ve cumartesi günü aralıklarla çok kuvvetli olmayan sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Hava sıcaklıkları da bu yağışlı sistemle birlikte artık mevsim normallerine yaklaştı. Önümüzdeki yaklaşık bir hafta boyunca önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Çoğunlukla mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek" dedi.'Tüm Türkiye'de yağışlar görülecek'Çelik, hafta başına kadar yağışların süreceği uyarısı yaparak, "Önümüzdeki hafta başına kadar, perşembe günden pazar günü dahil olmak üzere 4 gün boyunca, ülkemizin en güneybatı kesimleri dışında tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz. Perşembe günü bu yağışlar özellikle doğu kesimlerde etkili olacak. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde bir de Güney Doğu Anadolu bölgesinin doğusunda perşembe günü yağışların etkili olmasını bekliyoruz. Onun için doğu bölgelerimizde yağış görüldükten sonra cuma ve cumartesi günü yine Doğu bölgelerimizde Trakya'da yine kuvvetli yağışlar göreceğiz. Bununla ilgili de yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün adresinden uyarılarımızı takip etmekte fayda var. Pazartesi günden itibaren ise birkaç gün boyunca batı bölgelerde yağış yok, sadece doğu bölgelerde sağanak yağışlar devam edecek diyebiliriz" ifadelerini kullandı.Elazığ için uyarı yayınlandıMeteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “02.05.2024 Perşembe günü sabah Elazığ çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.Güneydoğu Anadolu bölgesine dikkatMeteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak çevrelerinde ve Şanlıurfa’nın doğusunda (Siverek, Hilvan, Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye, Harran, Viranşehir, Ceylanpınar, Akçakale) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/turkiyenin-farkli-illerinde-ortaya-cikmisti-en-son-istanbulda-goruldu-1083387007.html

türkiye

ankara

izmir

bursa

karaman

şanlıurfa

elazığ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2 mayıs hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu