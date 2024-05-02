https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/irandan-abdnin-5-sirket-ve-7-vatandasina-israil-yaptirimi-1083404593.html
İran’dan ABD’nin 5 şirket ve 7 vatandaşına ‘İsrail’ yaptırımı
İran’dan ABD’nin 5 şirket ve 7 vatandaşına ‘İsrail’ yaptırımı
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı’nın, ABD’nin bir dizi şirket ve vatandaşına yönelik İsrail’e destek verdikleri gerekçesiyle yaptırım kararı aldığı bildirildi. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T14:15+0300
2024-05-02T14:15+0300
2024-05-02T14:15+0300
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İran hükümetinin Telegram paylaşımında, “İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin bir dizi kuruluş ve vatandaşına yönelik İsrail rejimine destek verdikleri ve başta Gazze Şeridi sakinleri Filistin halkına karşı korkunç eylemlerin işlenmesine katıldıkları nedeniyle yaptırım getirdi” ifadesine yer verildi.ABD Ordusu Özel Harekat Komutanı Bryan Fenton, ABD'nin eski Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Demokrasileri Savunma Vakfı Başkanı Clifford May, eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin dahil toplam 7 Amerikalı da "Gazze Şeridi'nde İsrail'in terör eylemlerini destekledikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.Bu doğrultuda aralarında İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'ın da olduğu 8 üst düzey İngiliz yetkili ile İngiltere Hava Kuvvetlerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan Akrotiri Hava Üssü, İngiliz Donanmasına ait HMS Diamond savaş gemisi, Elbit Systems, Rafael İleri Savunma Sistemleri ile Meggitt savunma şirketlerine yaptırım kararı alındı.Söz konusu şirket ve vatandaşların İsrail’in “terör eylemlerini finanse ettiği” ve Filistinlilerin haklarının ihlaline yardımcı olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ingiltere-ve-abdden-irana-yaptirim-1082914032.html
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iran, yaptırım, abd yaptırım, abd-iran ilişkileri, ingiltere, tahran
iran, yaptırım, abd yaptırım, abd-iran ilişkileri, ingiltere, tahran
İran’dan ABD’nin 5 şirket ve 7 vatandaşına ‘İsrail’ yaptırımı
İran Dışişleri Bakanlığı’nın, ABD’nin bir dizi şirket ve vatandaşına yönelik İsrail’e destek verdikleri gerekçesiyle yaptırım kararı aldığı bildirildi.
İran hükümetinin Telegram paylaşımında, “İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin bir dizi kuruluş ve vatandaşına yönelik İsrail rejimine destek verdikleri ve başta Gazze Şeridi sakinleri Filistin halkına karşı korkunç eylemlerin işlenmesine katıldıkları nedeniyle yaptırım getirdi” ifadesine yer verildi.
ABD Ordusu Özel Harekat Komutanı Bryan Fenton, ABD'nin eski Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Demokrasileri Savunma Vakfı Başkanı Clifford May, eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin dahil toplam 7 Amerikalı da "Gazze Şeridi'nde İsrail'in terör eylemlerini destekledikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.
Bu doğrultuda aralarında İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'ın da olduğu 8 üst düzey İngiliz yetkili ile İngiltere Hava Kuvvetlerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan Akrotiri Hava Üssü, İngiliz Donanmasına ait HMS Diamond savaş gemisi, Elbit Systems, Rafael İleri Savunma Sistemleri ile Meggitt savunma şirketlerine yaptırım kararı alındı.
Söz konusu şirket ve vatandaşların İsrail’in “terör eylemlerini finanse ettiği” ve Filistinlilerin haklarının ihlaline yardımcı olduğu kaydedildi.