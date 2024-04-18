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İngiltere ve ABD’den İran’a yaptırım
İngiltere ve ABD’den İran’a yaptırım
Sputnik Türkiye
İngiltere, İran Devrim Muhafızları Donanması ve İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nı yaptırım listesine ekledi. ABD de İsrail’e yönelik saldırıya... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T17:57+0300
2024-04-18T17:57+0300
dünya
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İngiliz hükümetinin internet sitesinde yayınlanan belgeye göre, İslam Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, İngiltere’nin güncellenen yaptırım listesine dahil edildi.“İran Devrim Muhafızları Donanması, İsrail’in refahını veya güvenliğini baltalamayı amaçlayan faaliyetleri tehdit, planlama veya gerçekleştirme yoluyla İran hükümetinin düşmanca faaliyetlerine karışıyor” denilen açıklamada, listeye aynı nedenlerden dolayı İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’nın da eklendiği kaydedildi.İran savunma sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerin müdürlerine bir takım kısıtlayıcı önlemlerin getirildiğine de dikkat çekilen açıklamada, Aseman Pishraneh Engineering Services Company ve Sarmad Electronic Sepahan Company adlı şirketlerin de yaptırımlara tabi tutulduğu vurgulandı.ABD, İsrail’e yönelik saldırıya yanıt olarak İran karşıtı yaptırımları genişlettiABD Dışişleri Bakanlığı da İran’ın İsrail’e yönelik saldırısına yanıt olarak 16 kişiye ve 2 kuruluşa karşı yaptırım uygulandığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, “İran’ın İsrail’e yönelik benzeri görülmemiş saldırısına yanıt olarak ABD, İran’ın insansız hava aracı programına dahil olanların yanı sıra, ülkenin en büyük çelik üreticilerinden birinin tedarikçileri ve alıcılarına ve ABD’nin yaptırımlarına tabi olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanlığı (MODAFL) ile bağlantılı otomobil şirketlerine karşı kapsamlı önlemler alıyor” ifadelerine yer verildi.Yaptırım listelerini oluşturan ABD Maliye Bakanlığı ise motor üreticisi Oje Parvaz Mado Nafar Company, İHA’larda kullanılan küçük uçak motorlarının bakımlarını yapan Aseman Pishraneh Co ve her iki şirketin yöneticilerinin kısıtlamalara tabi olduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/rusya-bmgknin-ramazanda-ateskes-talebine-uymayan-israile-yaptirim-uygulanmali-1082886415.html
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abd iran yaptırım, ingiltere iran yaptırım
abd iran yaptırım, ingiltere iran yaptırım

İngiltere ve ABD’den İran’a yaptırım

17:57 18.04.2024
İsrail Demir Kubbe
İsrail Demir Kubbe - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
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İngiltere, İran Devrim Muhafızları Donanması ve İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nı yaptırım listesine ekledi. ABD de İsrail’e yönelik saldırıya yanıt olarak İran’a karşı yaptırım getirildiğini duyurdu. Yaptırımlar 16 kişiyi ve 2 kuruluşu etkileyecek.
İngiliz hükümetinin internet sitesinde yayınlanan belgeye göre, İslam Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, İngiltere’nin güncellenen yaptırım listesine dahil edildi.
“İran Devrim Muhafızları Donanması, İsrail’in refahını veya güvenliğini baltalamayı amaçlayan faaliyetleri tehdit, planlama veya gerçekleştirme yoluyla İran hükümetinin düşmanca faaliyetlerine karışıyor” denilen açıklamada, listeye aynı nedenlerden dolayı İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’nın da eklendiği kaydedildi.
İran savunma sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerin müdürlerine bir takım kısıtlayıcı önlemlerin getirildiğine de dikkat çekilen açıklamada, Aseman Pishraneh Engineering Services Company ve Sarmad Electronic Sepahan Company adlı şirketlerin de yaptırımlara tabi tutulduğu vurgulandı.

ABD, İsrail’e yönelik saldırıya yanıt olarak İran karşıtı yaptırımları genişletti

ABD Dışişleri Bakanlığı da İran’ın İsrail’e yönelik saldırısına yanıt olarak 16 kişiye ve 2 kuruluşa karşı yaptırım uygulandığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, “İran’ın İsrail’e yönelik benzeri görülmemiş saldırısına yanıt olarak ABD, İran’ın insansız hava aracı programına dahil olanların yanı sıra, ülkenin en büyük çelik üreticilerinden birinin tedarikçileri ve alıcılarına ve ABD’nin yaptırımlarına tabi olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanlığı (MODAFL) ile bağlantılı otomobil şirketlerine karşı kapsamlı önlemler alıyor” ifadelerine yer verildi.
Yaptırım listelerini oluşturan ABD Maliye Bakanlığı ise motor üreticisi Oje Parvaz Mado Nafar Company, İHA’larda kullanılan küçük uçak motorlarının bakımlarını yapan Aseman Pishraneh Co ve her iki şirketin yöneticilerinin kısıtlamalara tabi olduğunu bildirdi.
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