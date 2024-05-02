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Gürcistan’dan ABD’ye yanıt: ‘Yardımlar karşılığında kölelik istiyorsanız bunu kabul edemeyiz'
Gürcistan’dan ABD’ye yanıt: ‘Yardımlar karşılığında kölelik istiyorsanız bunu kabul edemeyiz'
Sputnik Türkiye
Halkın Gücü partisi milletvekili Guram Maçaraşvili, ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Şefi Matthew Miller'in açıklamasının uygunsuz olduğunu ve Gürcistan ile ABD... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T13:38+0300
2024-05-02T13:57+0300
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gürcistan parlamentosu
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Halkın Gücü Partisi milletvekili Maçaraşvili açıklamasında, “Yabancı ortaklarımızdan herhangi birinin yaptığı açıklama, televizyon kameraları önünde barışçıl bir eylem olduğunu söyleyen Georgiy Vaşadze'nin dünkü açıklaması kadar uygunsuzdur. Oysa arkasından parlamento kapılarının yandığı görülüyordu” dedi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada ABD'nin 'Kremlin'den esinlendiğini öne sürdüğü yasa tasarısını kınadığını' söylemişti. Miller açıklamasında, bu yasa ve Gürcü Rüyası'nın Batı karşıtı söylemlerinin Gürcistan'ı tehlikeli bir yörüngeye soktuğunu iddia etmişti.Tiflis'te 15 Nisan'dan bu yana devam eden “Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı” yasasının kabulüne karşı protesto gösterilerindeki durum 1 ve 2 Mayıs'ta daha da kızışmıştı. Göstericiler farklı yönlerden Parlamento avlusuna taş, şişe ve diğer nesneler fırlatırken kolluk kuvvetleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.Maçaraşvili küfür ve hakarete varan eylemlerin bir Avrupa değeri olmadığını belirterek, “Dün olanlar bir Avrupa değeri mi! Eğer onların bakış açısına göre bu bir Avrupa değeriyse, o zaman tabii ki biz bununla savaşıyoruz ve Avrupa'nın kendisi de bununla savaşıyor” dedi.Bu tür açıklamaların Gürcistan'ın ABD ile ilişkilerine zarar verdiğinin altını çizen Maçaraşvili, "Şeffaflığı Avrupa değerlerine aykırı olarak nitelendirmeleri ABD-Gürcistan ilişkilerine zarar veriyor. Herkes yalan söylemeyi bırakmalı, bu Gürcü-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor" cümlelerini dile getirdi.Miller'in ABD'nin Gürcistan'a yardımına ilişkin açıklamasını da yorumlayan Maçaraşvili, karşılığında kölelik isterlerse Gürcistan'ın bunu kabul edemeyeceğini belirterek şu cümleleri dile getirdi:'Ulusal çıkarlarımız her şeyin üstünde'İktidardaki Gürcü Hayali - Demokratik Gürcistan partisi milletvekili Rati İonatamişvili, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın açıklamasını yorumlayarak Gürcü yetkililerin dost ülkelerin açıklamalarını yakından takip ettiklerini ancak toplumun ve ulusal güvenliğin gerektirdiği şekilde hareket ettiklerini söyledi.Şu ana kadar hiç kimsenin şeffaflık yasasının neden kötü olduğunu söyleyemediğini belirten İonatamişvili açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:Gürcü yetkililer, sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşlarının dış finansmanının şeffaflaştırılması gerektiği konusunda ısrar ederken, muhalifler tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını aynı kefeye koyduğunu, onları damgaladığını ve Gürcistan'ın AB'ye entegrasyonunu engellediğini savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/gurcistan-abden-gelen-tepkilere-yanit-verdi-sizde-de-ayni-yasalar-var-bizi-tehdit-etmeyin-1082534989.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı, abd, abd dışişleri bakanlığı, mathew miller
gürcistan, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı, abd, abd dışişleri bakanlığı, mathew miller

Gürcistan’dan ABD’ye yanıt: ‘Yardımlar karşılığında kölelik istiyorsanız bunu kabul edemeyiz'

13:38 02.05.2024 (güncellendi: 13:57 02.05.2024)
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan Tiflis'te protestolar
Gürcistan Tiflis'te protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AA / Davit Kachkachishvili
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Halkın Gücü partisi milletvekili Guram Maçaraşvili, ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Şefi Matthew Miller'in açıklamasının uygunsuz olduğunu ve Gürcistan ile ABD arasındaki ilişkilere zarar verdiğini belirterek yardımlar karşısında köleliği kabul edemeyeceklerinin altını çizdi.
Halkın Gücü Partisi milletvekili Maçaraşvili açıklamasında, “Yabancı ortaklarımızdan herhangi birinin yaptığı açıklama, televizyon kameraları önünde barışçıl bir eylem olduğunu söyleyen Georgiy Vaşadze'nin dünkü açıklaması kadar uygunsuzdur. Oysa arkasından parlamento kapılarının yandığı görülüyordu” dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada ABD'nin 'Kremlin'den esinlendiğini öne sürdüğü yasa tasarısını kınadığını' söylemişti. Miller açıklamasında, bu yasa ve Gürcü Rüyası'nın Batı karşıtı söylemlerinin Gürcistan'ı tehlikeli bir yörüngeye soktuğunu iddia etmişti.
Tiflis'te 15 Nisan'dan bu yana devam eden “Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı” yasasının kabulüne karşı protesto gösterilerindeki durum 1 ve 2 Mayıs'ta daha da kızışmıştı. Göstericiler farklı yönlerden Parlamento avlusuna taş, şişe ve diğer nesneler fırlatırken kolluk kuvvetleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.
Maçaraşvili küfür ve hakarete varan eylemlerin bir Avrupa değeri olmadığını belirterek, “Dün olanlar bir Avrupa değeri mi! Eğer onların bakış açısına göre bu bir Avrupa değeriyse, o zaman tabii ki biz bununla savaşıyoruz ve Avrupa'nın kendisi de bununla savaşıyor” dedi.
Bu tür açıklamaların Gürcistan'ın ABD ile ilişkilerine zarar verdiğinin altını çizen Maçaraşvili, "Şeffaflığı Avrupa değerlerine aykırı olarak nitelendirmeleri ABD-Gürcistan ilişkilerine zarar veriyor. Herkes yalan söylemeyi bırakmalı, bu Gürcü-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor" cümlelerini dile getirdi.
Miller'in ABD'nin Gürcistan'a yardımına ilişkin açıklamasını da yorumlayan Maçaraşvili, karşılığında kölelik isterlerse Gürcistan'ın bunu kabul edemeyeceğini belirterek şu cümleleri dile getirdi:
Görünüşe göre psikolojimizi inceleyememişler. Herkese yardımları için teşekkür ediyoruz ama bizden kölelik isterlerse bunu kabul edemeyiz. Eğer taş, molotof kokteyli satın almak, parlamento kapısında kundaklama ve sabotaj düzenlemek için yardım etmek istiyorlarsa, bu yardımı geri alsınlar.

'Ulusal çıkarlarımız her şeyin üstünde'

İktidardaki Gürcü Hayali - Demokratik Gürcistan partisi milletvekili Rati İonatamişvili, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın açıklamasını yorumlayarak Gürcü yetkililerin dost ülkelerin açıklamalarını yakından takip ettiklerini ancak toplumun ve ulusal güvenliğin gerektirdiği şekilde hareket ettiklerini söyledi.
Şu ana kadar hiç kimsenin şeffaflık yasasının neden kötü olduğunu söyleyemediğini belirten İonatamişvili açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:
Dost ülkelerimizin açıklamalarını dikkatle takip ediyoruz, ancak her şeyden önce toplumumuzun ve ulusal güvenliğimizin gerektirdiği şekilde hareket ediyoruz. Her şeyden önce vatandaşlarımızın emirlerini yerine getiriyoruz ve önemli olan 29 Nisan'da gerçekleşen toplantıydı.
Gürcü yetkililer, sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşlarının dış finansmanının şeffaflaştırılması gerektiği konusunda ısrar ederken, muhalifler tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını aynı kefeye koyduğunu, onları damgaladığını ve Gürcistan'ın AB'ye entegrasyonunu engellediğini savunuyor.
Rus siyaset bilimci Viktoria Fedosova, Gürcistan’daki yabancı ajan tasarısının, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kanaat önderlerini ilerletmeye alışık ABD ve Avrupa Birliği (AB) için riskler oluşturduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
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Gürcistan AB'den gelen tepkilere yanıt verdi: 'Sizde de aynı yasalar var, bizi tehdit etmeyin'
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