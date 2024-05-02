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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/guney-afrikali-iscilerden-filistinle-dayanisma-yuruyusu-1083411000.html
Güney Afrikalı işçilerden Filistin'le dayanışma yürüyüşü
Güney Afrikalı işçilerden Filistin'le dayanışma yürüyüşü
Sputnik Türkiye
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüzlerce işçi, Cape Town şehrinde Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlerken, İsrail'in Gazze'de işlediği ‘soykırıma’ son vermesi... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T17:00+0300
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israil- filistin çatışması
güney afrika
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Güney Afrika Sendikalar Kongresi (COSATU) tarafından Athole Stadyumu'ndaki işçi mitingi öncesi yüzlerce Güney Afrikalı, Filistin'le dayanışma için yürüdü.Stadyum çevresinde düzenlenen yürüyüşte göstericiler, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma son vermesi çağrısında bulundu.Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yürüyüş sonrası gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, Güney Afrikalı işçileri dünyanın dört bir yanında ezilenler adına mücadeleye davet etti.Ramaphosa, "Güney Afrika olarak dünyanın her yerinde işkencelere, şiddete ve soykırıma karşı baskı altında olanların hakkını savunuyoruz" dedi.Bu yüzden ülke olarak Filistin halkına destek için sağlam bir duruş sergilediklerini vurgulayan Ramaphosa, "Filistin'in özgür olmasını istiyoruz" diye konuştu.Ülkenin en büyük işçi sendikası COSATU'nun Başkanı Zingiswa Losi de Güney Afrika hükümetini, işçi hareketini ve Filistin davasını desteklemek için bir araya geldiklerini belirterek, "Yoldaşlar! Özgürlüğümüz, Filistin halkı özgürleşene kadar tamamlanmış sayılmaz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/disisleri-bakani-fidan-guney-afrikanin-israile-actigi-davaya-mudahil-olmaya-karar-verdik-1083367709.html
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güney afrika, cyril ramaphosa, işçi, filistin, israil-filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu
güney afrika, cyril ramaphosa, işçi, filistin, israil-filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu

Güney Afrikalı işçilerden Filistin'le dayanışma yürüyüşü

17:00 02.05.2024
© AFP 2023 / RODGER BOSCHGüney Afrikalı işçilerden Filistin'le dayanışma yürüyüşü
Güney Afrikalı işçilerden Filistin'le dayanışma yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AFP 2023 / RODGER BOSCH
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüzlerce işçi, Cape Town şehrinde Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlerken, İsrail'in Gazze'de işlediği ‘soykırıma’ son vermesi çağrısında bulundu.
Güney Afrika Sendikalar Kongresi (COSATU) tarafından Athole Stadyumu'ndaki işçi mitingi öncesi yüzlerce Güney Afrikalı, Filistin'le dayanışma için yürüdü.
Stadyum çevresinde düzenlenen yürüyüşte göstericiler, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma son vermesi çağrısında bulundu.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yürüyüş sonrası gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, Güney Afrikalı işçileri dünyanın dört bir yanında ezilenler adına mücadeleye davet etti.
Ramaphosa, "Güney Afrika olarak dünyanın her yerinde işkencelere, şiddete ve soykırıma karşı baskı altında olanların hakkını savunuyoruz" dedi.
Bu yüzden ülke olarak Filistin halkına destek için sağlam bir duruş sergilediklerini vurgulayan Ramaphosa, "Filistin'in özgür olmasını istiyoruz" diye konuştu.
Ülkenin en büyük işçi sendikası COSATU'nun Başkanı Zingiswa Losi de Güney Afrika hükümetini, işçi hareketini ve Filistin davasını desteklemek için bir araya geldiklerini belirterek, "Yoldaşlar! Özgürlüğümüz, Filistin halkı özgürleşene kadar tamamlanmış sayılmaz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
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Dışişleri Bakanı Fidan: Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik
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