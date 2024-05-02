https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/guney-afrikali-iscilerden-filistinle-dayanisma-yuruyusu-1083411000.html

Güney Afrikalı işçilerden Filistin'le dayanışma yürüyüşü

Güney Afrikalı işçilerden Filistin'le dayanışma yürüyüşü

Sputnik Türkiye

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüzlerce işçi, Cape Town şehrinde Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlerken, İsrail'in Gazze'de işlediği ‘soykırıma’ son vermesi... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T17:00+0300

2024-05-02T17:00+0300

2024-05-02T17:00+0300

israil- filistin çatışması

güney afrika

cyril ramaphosa

işçi

filistin

israil-filistin

filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

soykırım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083410732_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9772d5ac39d0b509161047e4904e969.jpg

Güney Afrika Sendikalar Kongresi (COSATU) tarafından Athole Stadyumu'ndaki işçi mitingi öncesi yüzlerce Güney Afrikalı, Filistin'le dayanışma için yürüdü.Stadyum çevresinde düzenlenen yürüyüşte göstericiler, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma son vermesi çağrısında bulundu.Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yürüyüş sonrası gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, Güney Afrikalı işçileri dünyanın dört bir yanında ezilenler adına mücadeleye davet etti.Ramaphosa, "Güney Afrika olarak dünyanın her yerinde işkencelere, şiddete ve soykırıma karşı baskı altında olanların hakkını savunuyoruz" dedi.Bu yüzden ülke olarak Filistin halkına destek için sağlam bir duruş sergilediklerini vurgulayan Ramaphosa, "Filistin'in özgür olmasını istiyoruz" diye konuştu.Ülkenin en büyük işçi sendikası COSATU'nun Başkanı Zingiswa Losi de Güney Afrika hükümetini, işçi hareketini ve Filistin davasını desteklemek için bir araya geldiklerini belirterek, "Yoldaşlar! Özgürlüğümüz, Filistin halkı özgürleşene kadar tamamlanmış sayılmaz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/disisleri-bakani-fidan-guney-afrikanin-israile-actigi-davaya-mudahil-olmaya-karar-verdik-1083367709.html

güney afrika

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney afrika, cyril ramaphosa, işçi, filistin, israil-filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu