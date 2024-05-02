https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/guney-afrikali-iscilerden-filistinle-dayanisma-yuruyusu-1083411000.html
Güney Afrikalı işçilerden Filistin'le dayanışma yürüyüşü
Güney Afrikalı işçilerden Filistin'le dayanışma yürüyüşü
Sputnik Türkiye
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüzlerce işçi, Cape Town şehrinde Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlerken, İsrail'in Gazze'de işlediği ‘soykırıma’ son vermesi... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T17:00+0300
2024-05-02T17:00+0300
2024-05-02T17:00+0300
israil- filistin çatışması
güney afrika
cyril ramaphosa
işçi
filistin
israil-filistin
filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
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Güney Afrika Sendikalar Kongresi (COSATU) tarafından Athole Stadyumu'ndaki işçi mitingi öncesi yüzlerce Güney Afrikalı, Filistin'le dayanışma için yürüdü.Stadyum çevresinde düzenlenen yürüyüşte göstericiler, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma son vermesi çağrısında bulundu.Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yürüyüş sonrası gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, Güney Afrikalı işçileri dünyanın dört bir yanında ezilenler adına mücadeleye davet etti.Ramaphosa, "Güney Afrika olarak dünyanın her yerinde işkencelere, şiddete ve soykırıma karşı baskı altında olanların hakkını savunuyoruz" dedi.Bu yüzden ülke olarak Filistin halkına destek için sağlam bir duruş sergilediklerini vurgulayan Ramaphosa, "Filistin'in özgür olmasını istiyoruz" diye konuştu.Ülkenin en büyük işçi sendikası COSATU'nun Başkanı Zingiswa Losi de Güney Afrika hükümetini, işçi hareketini ve Filistin davasını desteklemek için bir araya geldiklerini belirterek, "Yoldaşlar! Özgürlüğümüz, Filistin halkı özgürleşene kadar tamamlanmış sayılmaz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/disisleri-bakani-fidan-guney-afrikanin-israile-actigi-davaya-mudahil-olmaya-karar-verdik-1083367709.html
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güney afrika, cyril ramaphosa, işçi, filistin, israil-filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu
güney afrika, cyril ramaphosa, işçi, filistin, israil-filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu
Güney Afrikalı işçilerden Filistin'le dayanışma yürüyüşü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüzlerce işçi, Cape Town şehrinde Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlerken, İsrail'in Gazze'de işlediği ‘soykırıma’ son vermesi çağrısında bulundu.
Güney Afrika Sendikalar Kongresi (COSATU) tarafından Athole Stadyumu'ndaki işçi mitingi öncesi yüzlerce Güney Afrikalı, Filistin'le dayanışma için yürüdü.
Stadyum çevresinde düzenlenen yürüyüşte göstericiler, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma son vermesi çağrısında bulundu.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa,
yürüyüş sonrası gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, Güney Afrikalı işçileri dünyanın dört bir yanında ezilenler adına mücadeleye davet etti.
Ramaphosa, "Güney Afrika olarak dünyanın her yerinde işkencelere, şiddete ve soykırıma karşı baskı altında olanların hakkını savunuyoruz" dedi.
Bu yüzden ülke olarak Filistin halkına destek için sağlam bir duruş sergilediklerini vurgulayan Ramaphosa, "Filistin'in özgür olmasını istiyoruz" diye konuştu.
Ülkenin en büyük işçi sendikası COSATU'nun Başkanı Zingiswa Losi de Güney Afrika hükümetini, işçi hareketini ve Filistin davasını desteklemek için bir araya geldiklerini belirterek, "Yoldaşlar! Özgürlüğümüz, Filistin halkı özgürleşene kadar tamamlanmış sayılmaz" ifadelerini kullandı.