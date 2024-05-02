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Fatih Erbakan'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt: 'Babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan'
Fatih Erbakan'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt: 'Babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan'
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli isim vermeden Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı eleştirdi. Erbakan ise, Devlet Bahçeli... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T14:51+0300
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devlet bahçeli
yeniden refah partisi
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MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında isim vermeden Yeniden Refah Partisi’ni ve lideri Fatih Erbakan’ı eleştirmesinin ardından Erbakan katıldığı bir canlı yayında eleştiriye cevap verdi.Erbakan, Devlet Bahçeli için, “Biz bu gibi polemiklere girmeyi istemiyoruz. Bahçeli, babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz. Zaten YRP’yi kurarken siyasete nezaket getireceğiz, kavga yerine çözüm üreteceğiz dedik. O nedenle bu konudaki görüşümüz bu yönde'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/yeniden-refah-partili-belediye-baskani-partisinden-istifa-etti-1083160941.html
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fatih erbakan, devlet bahçeli, yeniden refah partisi, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), dede, baba
fatih erbakan, devlet bahçeli, yeniden refah partisi, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), dede, baba

Fatih Erbakan'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt: 'Babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan'

14:51 02.05.2024
© İHA / ORKUN KAYA-Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© İHA / ORKUN KAYA-
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli isim vermeden Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı eleştirdi. Erbakan ise, Devlet Bahçeli için, "Babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz" ifadelerini kullandı.
MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında isim vermeden Yeniden Refah Partisi’ni ve lideri Fatih Erbakan’ı eleştirmesinin ardından Erbakan katıldığı bir canlı yayında eleştiriye cevap verdi.
Erbakan, Devlet Bahçeli için, Biz bu gibi polemiklere girmeyi istemiyoruz. Bahçeli, babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz. Zaten YRP’yi kurarken siyasete nezaket getireceğiz, kavga yerine çözüm üreteceğiz dedik. O nedenle bu konudaki görüşümüz bu yönde'' dedi.
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