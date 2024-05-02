https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/fatih-erbakandan-devlet-bahceliye-yanit-babamiz-hatta-belki-de-dedemiz-yasinda-insan-1083405514.html

Fatih Erbakan'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt: 'Babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan'

Fatih Erbakan'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt: 'Babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan'

Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli isim vermeden Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı eleştirdi. Erbakan ise, Devlet Bahçeli... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T14:51+0300

2024-05-02T14:51+0300

2024-05-02T14:51+0300

türkiye

fatih erbakan

devlet bahçeli

yeniden refah partisi

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

dede

baba

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MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında isim vermeden Yeniden Refah Partisi’ni ve lideri Fatih Erbakan’ı eleştirmesinin ardından Erbakan katıldığı bir canlı yayında eleştiriye cevap verdi.Erbakan, Devlet Bahçeli için, “Biz bu gibi polemiklere girmeyi istemiyoruz. Bahçeli, babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz. Zaten YRP’yi kurarken siyasete nezaket getireceğiz, kavga yerine çözüm üreteceğiz dedik. O nedenle bu konudaki görüşümüz bu yönde'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/yeniden-refah-partili-belediye-baskani-partisinden-istifa-etti-1083160941.html

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fatih erbakan, devlet bahçeli, yeniden refah partisi, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), dede, baba