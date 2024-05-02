https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/fatih-erbakandan-devlet-bahceliye-yanit-babamiz-hatta-belki-de-dedemiz-yasinda-insan-1083405514.html
Fatih Erbakan'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt: 'Babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan'
Fatih Erbakan'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt: 'Babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan'
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli isim vermeden Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı eleştirdi. Erbakan ise, Devlet Bahçeli... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T14:51+0300
2024-05-02T14:51+0300
2024-05-02T14:51+0300
türkiye
fatih erbakan
devlet bahçeli
yeniden refah partisi
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
dede
baba
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MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında isim vermeden Yeniden Refah Partisi’ni ve lideri Fatih Erbakan’ı eleştirmesinin ardından Erbakan katıldığı bir canlı yayında eleştiriye cevap verdi.Erbakan, Devlet Bahçeli için, “Biz bu gibi polemiklere girmeyi istemiyoruz. Bahçeli, babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz. Zaten YRP’yi kurarken siyasete nezaket getireceğiz, kavga yerine çözüm üreteceğiz dedik. O nedenle bu konudaki görüşümüz bu yönde'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/yeniden-refah-partili-belediye-baskani-partisinden-istifa-etti-1083160941.html
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fatih erbakan, devlet bahçeli, yeniden refah partisi, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), dede, baba
fatih erbakan, devlet bahçeli, yeniden refah partisi, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), dede, baba
Fatih Erbakan'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt: 'Babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan'
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli isim vermeden Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı eleştirdi. Erbakan ise, Devlet Bahçeli için, "Babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz" ifadelerini kullandı.
MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında isim vermeden Yeniden Refah Partisi’ni ve lideri Fatih Erbakan’ı eleştirmesinin ardından Erbakan katıldığı bir canlı yayında eleştiriye cevap verdi.
Erbakan, Devlet Bahçeli için, “Biz bu gibi polemiklere girmeyi istemiyoruz. Bahçeli, babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz. Zaten YRP’yi kurarken siyasete nezaket getireceğiz, kavga yerine çözüm üreteceğiz dedik. O nedenle bu konudaki görüşümüz bu yönde'' dedi.