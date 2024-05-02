https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ermenistanda-azerbaycan-ile-sinirin-belirlenmesini-protesto-eden-30-gosterici-gozaltina-alindi-1083397238.html

Ermenistan’da Azerbaycan ile sınırın belirlenmesini protesto eden 30 gösterici gözaltına alındı

Ermenistan’da Azerbaycan ile sınırın belirlenmesini protesto eden 30 gösterici gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ermenistan’da Azerbaycan’la sınırın belirlenme sürecini protesto amacıyla Tavuş bölgesinin Kirants köyünde yol kapatan göstericilere polis tarafından müdahale... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T11:09+0300

2024-05-02T11:09+0300

2024-05-02T11:09+0300

dünya

ermenistan

azerbaycan

protesto

sınır

gözaltı

gösterici

göstericiler

sovyetler birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103264/61/1032646108_0:112:3789:2243_1920x0_80_0_0_2f492d3519492d10c6752fbef1f78826.jpg

Ermenistan Polisi Basın Dairesi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Kirants köyünden polis karakoluna 30 kişi getirildi” ifadesi kullanıldı.‘Vatan Namına Tavuş’ adlı sivil toplum kuruluşu, sabah saatlerinde yolu kapatan Kirants sakinlerinin kaba kuvvet kullanılarak gözaltına alındığını ve İcevan şehrindeki polis karakoluna getirildiğini açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında muhalefetteki Hayastan partili milletvekili Garnik Danielyan’ın da bulunduğunu belirten aktivistler, köye çok sayıda güvenlik güçleri mensubunun geldiğini kaydetti.Ermenistan ve Azerbaycan özel komisyonları, iki ülke arasındaki sınırın aralarında Kerants köyünün de bulunduğu dört Ermeni ve dört Azerbaycan köyü arasından geçmesi konusunda ön anlaşmaya varmışlardı. Sınırın, Sovyetler Birliği dağılmadan önce iki Sovyet cumhuriyet arasında bulunan sınıra uygun şekilde çizilmesi öngörülüyor.Bu çalışmalar, Ermenistan’da protestolara yol açtı. Aktivistler, 20 Nisan’dan bu yana büyük kısmı Tavuş bölgesinde olmak üzere yol kapatma eylemlerini gerçekleştiriyor. Protestocular, sınırı belirleme ve sınırdaki tartışmalı toprakları Azerbaycan’a devretme sürecinin durdurulmasını talep ediyorlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/aliyev-guney-kafkasyada-alevi-yeniden-koruklemek-istiyorlar-buna-izin-vermeyecegiz-1083376169.html

ermenistan

azerbaycan

sovyetler birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, azerbaycan, protesto, sınır, gözaltı, gösterici, göstericiler, sovyetler birliği