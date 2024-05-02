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Ermenistan’da Azerbaycan ile sınırın belirlenmesini protesto eden 30 gösterici gözaltına alındı
Ermenistan’da Azerbaycan ile sınırın belirlenmesini protesto eden 30 gösterici gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ermenistan’da Azerbaycan’la sınırın belirlenme sürecini protesto amacıyla Tavuş bölgesinin Kirants köyünde yol kapatan göstericilere polis tarafından müdahale... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T11:09+0300
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Ermenistan Polisi Basın Dairesi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Kirants köyünden polis karakoluna 30 kişi getirildi” ifadesi kullanıldı.‘Vatan Namına Tavuş’ adlı sivil toplum kuruluşu, sabah saatlerinde yolu kapatan Kirants sakinlerinin kaba kuvvet kullanılarak gözaltına alındığını ve İcevan şehrindeki polis karakoluna getirildiğini açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında muhalefetteki Hayastan partili milletvekili Garnik Danielyan’ın da bulunduğunu belirten aktivistler, köye çok sayıda güvenlik güçleri mensubunun geldiğini kaydetti.Ermenistan ve Azerbaycan özel komisyonları, iki ülke arasındaki sınırın aralarında Kerants köyünün de bulunduğu dört Ermeni ve dört Azerbaycan köyü arasından geçmesi konusunda ön anlaşmaya varmışlardı. Sınırın, Sovyetler Birliği dağılmadan önce iki Sovyet cumhuriyet arasında bulunan sınıra uygun şekilde çizilmesi öngörülüyor.Bu çalışmalar, Ermenistan’da protestolara yol açtı. Aktivistler, 20 Nisan’dan bu yana büyük kısmı Tavuş bölgesinde olmak üzere yol kapatma eylemlerini gerçekleştiriyor. Protestocular, sınırı belirleme ve sınırdaki tartışmalı toprakları Azerbaycan’a devretme sürecinin durdurulmasını talep ediyorlar.
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ermenistan, azerbaycan, protesto, sınır, gözaltı, gösterici, göstericiler, sovyetler birliği
ermenistan, azerbaycan, protesto, sınır, gözaltı, gösterici, göstericiler, sovyetler birliği

Ermenistan’da Azerbaycan ile sınırın belirlenmesini protesto eden 30 gösterici gözaltına alındı

11:09 02.05.2024
© AP Photo / Misha JaparidzeErmenistan bayrağı
Ermenistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Misha Japaridze
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Ermenistan’da Azerbaycan’la sınırın belirlenme sürecini protesto amacıyla Tavuş bölgesinin Kirants köyünde yol kapatan göstericilere polis tarafından müdahale yapıldığı, 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Ermenistan Polisi Basın Dairesi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Kirants köyünden polis karakoluna 30 kişi getirildi” ifadesi kullanıldı.
Vatan Namına Tavuş’ adlı sivil toplum kuruluşu, sabah saatlerinde yolu kapatan Kirants sakinlerinin kaba kuvvet kullanılarak gözaltına alındığını ve İcevan şehrindeki polis karakoluna getirildiğini açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında muhalefetteki Hayastan partili milletvekili Garnik Danielyan’ın da bulunduğunu belirten aktivistler, köye çok sayıda güvenlik güçleri mensubunun geldiğini kaydetti.
Ermenistan ve Azerbaycan özel komisyonları, iki ülke arasındaki sınırın aralarında Kerants köyünün de bulunduğu dört Ermeni ve dört Azerbaycan köyü arasından geçmesi konusunda ön anlaşmaya varmışlardı. Sınırın, Sovyetler Birliği dağılmadan önce iki Sovyet cumhuriyet arasında bulunan sınıra uygun şekilde çizilmesi öngörülüyor.
Bu çalışmalar, Ermenistan’da protestolara yol açtı. Aktivistler, 20 Nisan’dan bu yana büyük kısmı Tavuş bölgesinde olmak üzere yol kapatma eylemlerini gerçekleştiriyor. Protestocular, sınırı belirleme ve sınırdaki tartışmalı toprakları Azerbaycan’a devretme sürecinin durdurulmasını talep ediyorlar.
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