https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/aliyev-guney-kafkasyada-alevi-yeniden-koruklemek-istiyorlar-buna-izin-vermeyecegiz-1083376169.html
Aliyev: Güney Kafkasya'da alevi yeniden körüklemek istiyorlar, buna izin vermeyeceğiz
Aliyev: Güney Kafkasya'da alevi yeniden körüklemek istiyorlar, buna izin vermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bölgede barışın ancak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşmeyle sağlanabileceğini belirterek alevin yeniden... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T18:53+0300
2024-05-01T18:53+0300
2024-05-01T18:53+0300
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 1 Mayıs'ta Bakü'de başlayan 'Barış ve Küresel Güvenlik için Diyalog' konulu 6. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, savaş sonrasında bölgedeki duruma değindi.Aliyev Azerbaycan'ın çok aktif çalıştığını, Ermenistan ile barış anlaşması müzakerelerinin başlatılması için inisiyatif aldığını hatta barış anlaşmasının temel ilkelerini ve taslağını hazırladığını dile getirdi.Geçen yılın eylül ayında Azerbaycan'ın egemenliğine tamamen kavuştuğunu söyleyen Aliyev, bundan sonra Azerbaycan'ın siyasi saldırılara maruz kaldığını ancak buna rağmen yine de barış teklifinde bulunduğunu söylerek "Artık olumlu bir gelişim içerisindeyiz, barışa doğru ilerliyoruz” dedi.Aliyev açıklamasında, "Sınırların çizilmesi başladı, hatta sınır belirleme çalışmaları da sürüyor. Ben burada konuşurken bu çalışmalar devam ediyor" dedi.Bu çalışmaların iki ülke tarafından herhangi bir arabulucu olmadan başarıldığını dile getiren Aliyev konuşmasında şu cümlelere yer verdi:Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Otuz yıl süren çatışmaların ardından Ermenistan, Güney Kafkasya'da barış istediğimizi açıkça anlıyor. Bu bölgede barış ancak Azerbaycan ile Ermenistan arasında normalleşme yoluyla sağlanabilir" cümlelerini dile getirdi.Azerbaycan barışı savaşla sağladığını ve bunun iyi değerlendirilmesini gerektiğinin altını çizen Aliyev, uluslararası kuruluşların Ermenistan'ın işgaline son verilmesi yönünde karar ve kararlar aldığını hatırlatarak, "Kararları benimseyenler bunları uygulamak için hiçbir şey yapmadı. O zaman barışı savaş yoluyla sağlamalıydık. 2020'de 44 gün süren savaş sonucunda topraklarımızın çoğunu özgürleştirdik" cümleleriyle konuşmasını tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/aliyev-baku-ve-erivan-baris-anlasmasi-imzalamaya-hic-olmadigi-kadar-yakin-1083063504.html
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azerbaycan, ilham aliyev, ermenistan, güney kafkasya, savaş, barış
azerbaycan, ilham aliyev, ermenistan, güney kafkasya, savaş, barış
Aliyev: Güney Kafkasya'da alevi yeniden körüklemek istiyorlar, buna izin vermeyeceğiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bölgede barışın ancak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşmeyle sağlanabileceğini belirterek alevin yeniden körüklenmek istendiğini ancak Güney Kafkasya'da buna izin vermeyeceklerini dile getirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 1 Mayıs'ta Bakü'de başlayan 'Barış ve Küresel Güvenlik için Diyalog' konulu 6. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, savaş sonrasında bölgedeki duruma değindi.
Aliyev Azerbaycan'ın çok aktif çalıştığını, Ermenistan ile barış anlaşması müzakerelerinin başlatılması için inisiyatif aldığını hatta barış anlaşmasının temel ilkelerini ve taslağını hazırladığını dile getirdi.
Geçen yılın eylül ayında Azerbaycan'ın egemenliğine tamamen kavuştuğunu söyleyen Aliyev, bundan sonra Azerbaycan'ın siyasi saldırılara maruz kaldığını ancak buna rağmen yine de barış teklifinde bulunduğunu söylerek "Artık olumlu bir gelişim içerisindeyiz, barışa doğru ilerliyoruz” dedi.
Aliyev açıklamasında, "Sınırların çizilmesi başladı, hatta sınır belirleme çalışmaları da sürüyor. Ben burada konuşurken bu çalışmalar devam ediyor" dedi.
Bu çalışmaların iki ülke tarafından herhangi bir arabulucu olmadan başarıldığını dile getiren Aliyev konuşmasında şu cümlelere yer verdi:
Bu, arabuluculara ihtiyacımız olmadığını bir kez daha gösteriyor. Bilhassa da kendi amaçlarının peşinde koşan insanlara. Yardım etmek istemiyorlar, siyasi ve ekonomik çıkarları için bölgemize müdahale etmek istiyorlar. Alevi körüklemek istiyorlar. Güney Kafkasya'da bunun olmasına izin vermeyeceğiz.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Otuz yıl süren çatışmaların ardından Ermenistan, Güney Kafkasya'da barış istediğimizi açıkça anlıyor. Bu bölgede barış ancak Azerbaycan ile Ermenistan arasında normalleşme yoluyla sağlanabilir" cümlelerini dile getirdi.
Azerbaycan barışı savaşla sağladığını ve bunun iyi değerlendirilmesini gerektiğinin altını çizen Aliyev, uluslararası kuruluşların Ermenistan'ın işgaline son verilmesi yönünde karar ve kararlar aldığını hatırlatarak, "Kararları benimseyenler bunları uygulamak için hiçbir şey yapmadı. O zaman barışı savaş yoluyla sağlamalıydık. 2020'de 44 gün süren savaş sonucunda topraklarımızın çoğunu özgürleştirdik" cümleleriyle konuşmasını tamamladı.