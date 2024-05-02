https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/dunya-bankasindan-gurcistana-uyari-hukumetin-atacagi-adimlar-konusunda-dikkatli-olmasi-onemli-1083415370.html

Dünya Bankası'ndan Gürcistan'a uyarı: 'Hükümetin atacağı adımlar konusunda dikkatli olması önemli'

Dünya Bankası'ndan Gürcistan'a uyarı: 'Hükümetin atacağı adımlar konusunda dikkatli olması önemli'

Sputnik Türkiye

Dünya Bankası Güney Kafkasya Bölge Direktörü Price, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının Gürcistan'daki çalışmalar üzerindeki olası etkisini... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T18:34+0300

2024-05-02T18:34+0300

2024-05-02T18:34+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

dünya bankası

avrupa birliği

kafkasya

yabancı nüfuzun şeffaflığı

adaylık

uyarı

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Dünya Bankası Güney Kafkasya Bölge Direktörü Rolanda Price, Dünya Bankası'nın 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına karşı yapılan protestoları büyük bir ilgiyle izlediğini ve ülkenin bu nedenle manşetlerde yer almasının bir meydan okuma olduğunu düşündüğünü söyledi.Price, Asya Kalkınma Bankası'nın Tiflis'teki Yıllık Toplantısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gürcistan son yıllarda adaylık statüsü meselesi, önemli bölgesel işbirliği girişimleri de dahil olmak üzere olumlu konular nedeniyle sık sık manşetlerde yer aldı ve şimdi bu üzücü protesto nedeniyle manşetlerde yer almak bir meydan okumadır” dedi.Price, Gürcistan'ın AB'ye adaylık statüsü kazanmaya odaklandığını ve bu nedenle hükümetin bu yolda atacağı adımlar konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.Price konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:Price, Gürcistan hükümetinin reformlar üzerinde çalışmaya devam etmesini ve Gürcistan'ın refaha kavuşması için bir yol bulmasını istediğini söyledi.Price konuşmasını, "Bence gazeteciler AB temsilcilerine bu yasanın Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerinde nasıl bir etkisi olacağını sormalısınız. Dünya Bankası daha çok ekonomik kalkınma, Gürcistan'da yoksulluğun azaltılması ve nihayetinde Gürcistan ve Gürcüler için refah sağlanmasıyla ilgileniyor ve Gürcistan hükümetinin de bunu düşündüğünü biliyorum” cümleleriyle sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/gurcistandan-abdye-yanit-yardimlar-karsiliginda-kolelik-istiyorsaniz-bunu-kabul-edemeyiz-1083403191.html

gürcistan

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gürcistan, gürcistan parlamentosu, dünya bankası, avrupa birliği, kafkasya, yabancı nüfuzun şeffaflığı, adaylık, uyarı