Dünya Bankası'ndan Gürcistan'a uyarı: 'Hükümetin atacağı adımlar konusunda dikkatli olması önemli'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
12:12
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
13:13
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
15:25
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
21:04
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
22:04
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin'in bir piyasası yok'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Açlık sınırı asgari ücreti geçti
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Erdoğan, Bülent Arınç’ın kimle görüşmesine izin vermedi?
11:05
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
3 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Hüseyin Turan, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
İstanbul ve Tekirdağ'da hastanelere operasyon: 14 doktor ve 17 hemşire gözaltına alındı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Açlık sınırı asgari ücretin üstünde: Çalışanları ne bekliyor?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Eski İspanyol istihbarat şefi: Batı, Rusya’dan korkuyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
18:30
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/dunya-bankasindan-gurcistana-uyari-hukumetin-atacagi-adimlar-konusunda-dikkatli-olmasi-onemli-1083415370.html
Dünya Bankası'ndan Gürcistan'a uyarı: 'Hükümetin atacağı adımlar konusunda dikkatli olması önemli'
Dünya Bankası'ndan Gürcistan'a uyarı: 'Hükümetin atacağı adımlar konusunda dikkatli olması önemli'
Sputnik Türkiye
Dünya Bankası Güney Kafkasya Bölge Direktörü Price, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının Gürcistan'daki çalışmalar üzerindeki olası etkisini... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T18:34+0300
2024-05-02T18:34+0300
dünya
gürcistan
gürcistan parlamentosu
dünya bankası
avrupa birliği
kafkasya
yabancı nüfuzun şeffaflığı
adaylık
uyarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083349080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e14dfaff71d07dfbd981c208d5dcc064.jpg
Dünya Bankası Güney Kafkasya Bölge Direktörü Rolanda Price, Dünya Bankası'nın 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına karşı yapılan protestoları büyük bir ilgiyle izlediğini ve ülkenin bu nedenle manşetlerde yer almasının bir meydan okuma olduğunu düşündüğünü söyledi.Price, Asya Kalkınma Bankası'nın Tiflis'teki Yıllık Toplantısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gürcistan son yıllarda adaylık statüsü meselesi, önemli bölgesel işbirliği girişimleri de dahil olmak üzere olumlu konular nedeniyle sık sık manşetlerde yer aldı ve şimdi bu üzücü protesto nedeniyle manşetlerde yer almak bir meydan okumadır” dedi.Price, Gürcistan'ın AB'ye adaylık statüsü kazanmaya odaklandığını ve bu nedenle hükümetin bu yolda atacağı adımlar konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.Price konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:Price, Gürcistan hükümetinin reformlar üzerinde çalışmaya devam etmesini ve Gürcistan'ın refaha kavuşması için bir yol bulmasını istediğini söyledi.Price konuşmasını, "Bence gazeteciler AB temsilcilerine bu yasanın Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerinde nasıl bir etkisi olacağını sormalısınız. Dünya Bankası daha çok ekonomik kalkınma, Gürcistan'da yoksulluğun azaltılması ve nihayetinde Gürcistan ve Gürcüler için refah sağlanmasıyla ilgileniyor ve Gürcistan hükümetinin de bunu düşündüğünü biliyorum” cümleleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/gurcistandan-abdye-yanit-yardimlar-karsiliginda-kolelik-istiyorsaniz-bunu-kabul-edemeyiz-1083403191.html
gürcistan
avrupa birliği
kafkasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083349080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a06d012f2e587d1e89b3604e186742e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gürcistan, gürcistan parlamentosu, dünya bankası, avrupa birliği, kafkasya, yabancı nüfuzun şeffaflığı, adaylık, uyarı
gürcistan, gürcistan parlamentosu, dünya bankası, avrupa birliği, kafkasya, yabancı nüfuzun şeffaflığı, adaylık, uyarı

Dünya Bankası'ndan Gürcistan'a uyarı: 'Hükümetin atacağı adımlar konusunda dikkatli olması önemli'

18:34 02.05.2024
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan Tiflis'te protestolar
Gürcistan Tiflis'te protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AA / Davit Kachkachishvili
Abone ol
Dünya Bankası Güney Kafkasya Bölge Direktörü Price, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının Gürcistan'daki çalışmalar üzerindeki olası etkisini değerlendirmeleri gerektiğini belirterek Gürcistan hükümetinin bir sonraki adımlarında dikkatli olmasının ehemmiyet taşıdığının altını çizdi.
Dünya Bankası Güney Kafkasya Bölge Direktörü Rolanda Price, Dünya Bankası'nın 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına karşı yapılan protestoları büyük bir ilgiyle izlediğini ve ülkenin bu nedenle manşetlerde yer almasının bir meydan okuma olduğunu düşündüğünü söyledi.
Price, Asya Kalkınma Bankası'nın Tiflis'teki Yıllık Toplantısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gürcistan son yıllarda adaylık statüsü meselesi, önemli bölgesel işbirliği girişimleri de dahil olmak üzere olumlu konular nedeniyle sık sık manşetlerde yer aldı ve şimdi bu üzücü protesto nedeniyle manşetlerde yer almak bir meydan okumadır” dedi.
Price, Gürcistan'ın AB'ye adaylık statüsü kazanmaya odaklandığını ve bu nedenle hükümetin bu yolda atacağı adımlar konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Price konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Sadece AB'ye üyelik konusunda değil, aynı zamanda ekonomik büyüme ve kalkınma konusunda da. Bence tüm bu nedenler hala mevcut. Bu sebepten hükümetin bir sonraki adımlar konusunda dikkatli olması çok önemli. AB'ye adaylık statüsüyle motive edilen reformların hala geçerli olduğunu ve Gürcistan'ın bu rotayı tehlikeye atmamak için sürdürmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.

Price, Gürcistan hükümetinin reformlar üzerinde çalışmaya devam etmesini ve Gürcistan'ın refaha kavuşması için bir yol bulmasını istediğini söyledi.
Price konuşmasını, "Bence gazeteciler AB temsilcilerine bu yasanın Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerinde nasıl bir etkisi olacağını sormalısınız. Dünya Bankası daha çok ekonomik kalkınma, Gürcistan'da yoksulluğun azaltılması ve nihayetinde Gürcistan ve Gürcüler için refah sağlanmasıyla ilgileniyor ve Gürcistan hükümetinin de bunu düşündüğünü biliyorum” cümleleriyle sonlandırdı.
Gürcistan Tiflis'te protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
DÜNYA
Gürcistan’dan ABD’ye yanıt: ‘Yardımlar karşılığında kölelik istiyorsanız bunu kabul edemeyiz'
13:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала