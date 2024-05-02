https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ak-parti-sozcusu-celikten-cumhurbaskani-erdogan-ile-ozgur-ozel-gorusmesine-iliskin-aciklama-1083420821.html

AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir iadeiziyaret gerçekleştirecek

AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir iadeiziyaret gerçekleştirecek

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel ile yaptığı görüşmeyle ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T20:30+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

özgür özel

son dakika

görüşme

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ozgur-ozel-erdogan-ile-gorusmek-uzere-ak-parti-genel-merkezine-geldi-1083408504.html

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