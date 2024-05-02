https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ak-parti-sozcusu-celikten-cumhurbaskani-erdogan-ile-ozgur-ozel-gorusmesine-iliskin-aciklama-1083420821.html
AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir iadeiziyaret gerçekleştirecek
AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir iadeiziyaret gerçekleştirecek
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel ile yaptığı görüşmeyle ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T20:30+0300
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2024-05-02T20:42+0300
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recep tayyip erdoğan
özgür özel
son dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ozgur-ozel-erdogan-ile-gorusmek-uzere-ak-parti-genel-merkezine-geldi-1083408504.html
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recep tayyip erdoğan, özgür özel, son dakika, görüşme
recep tayyip erdoğan, özgür özel, son dakika, görüşme
AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir iadeiziyaret gerçekleştirecek
20:30 02.05.2024 (güncellendi: 20:42 02.05.2024)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel ile yaptığı görüşmeyle ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir" açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Çelik, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir" ifadelerini kullandı.