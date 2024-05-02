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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün CHP lideri Özgür Özel ile görüşecek: Neler konuşulacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün CHP lideri Özgür Özel ile görüşecek: Neler konuşulacak?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Görüşmede, yeni anayasa çalışmalarının yanı... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T02:52+0300
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recep tayyip erdoğan
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cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
ak parti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bugün saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek. Görüşmede Erdoğan ve Özel'e kurmayları da eşlik edecek.Erdoğan'ın Özel ile görüşmesinde, yeni anayasa çalışmalarındaki son durumun ele alınması bekleniyor. Erdoğan, konuya ilişkin, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım" ifadelerini kullanmıştı.Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımların da değerlendirilmesi öngörülüyor. Özel'in görüşmede, Filistin için liderlere yazdığı mektup ile gelecek günlerde Filistin'e yapacağı ziyareti de anlatması bekleniyor.Özel'in gündeme getireceği bir diğer konu ise, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması olacağı belirtiliyor. Belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, ve atama bekleyen öğretmenler görüşmede yer alacak diğer konular olacak.Görüşme öncesi Özel, partisinin önceki genel başkanlarıyla telefonda görüşmüştüGörüşme öncesi Özel, partisinin eski genel başkanlarını telefonla arayarak görüşlerini almıştı. Hikmet Çetin, Altan Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüşen Özel, görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdi, görüş ve önerilerini dinlemişti.Ancak daha önce CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” açıklaması yapmıştı, söz konusu açıklama, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği ve yeniden yapılacak olan görüşmelere tepki olarak yorumlanmıştı.Özel, parti yöneticilerinin de görüşlerini almıştı.Süreç nasıl başlamıştı?Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel, Ramazan Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüşmüştü. Erdoğan ile Özel, son olarak, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda diğer siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu Mermerli Salon'daki bayramlaşmada bir araya gelmişti. Erdoğan, o görüşmenin ardından Özgür Özel'in randevu talebine ilişkin "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz" açıklamasını yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/chp-lideri-ozgur-ozel-partisinin-onceki-genel-baskanlariyla-telefonda-gorustu-1083375802.html
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recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ak parti, kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ak parti, kemal kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün CHP lideri Özgür Özel ile görüşecek: Neler konuşulacak?

02:52 02.05.2024
© CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© Cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Görüşmede, yeni anayasa çalışmalarının yanı sıra ekonomideki gelişmeler, çalışma hayatı ile Gazze'nin de ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bugün saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek.
Görüşmede Erdoğan ve Özel'e kurmayları da eşlik edecek.
Erdoğan'ın Özel ile görüşmesinde, yeni anayasa çalışmalarındaki son durumun ele alınması bekleniyor. Erdoğan, konuya ilişkin, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım" ifadelerini kullanmıştı.
Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımların da değerlendirilmesi öngörülüyor.
Özel'in görüşmede, Filistin için liderlere yazdığı mektup ile gelecek günlerde Filistin'e yapacağı ziyareti de anlatması bekleniyor.
Özel'in gündeme getireceği bir diğer konu ise, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması olacağı belirtiliyor. Belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, ve atama bekleyen öğretmenler görüşmede yer alacak diğer konular olacak.

Görüşme öncesi Özel, partisinin önceki genel başkanlarıyla telefonda görüşmüştü

Görüşme öncesi Özel, partisinin eski genel başkanlarını telefonla arayarak görüşlerini almıştı. Hikmet Çetin, Altan Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüşen Özel, görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdi, görüş ve önerilerini dinlemişti.
Ancak daha önce CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” açıklaması yapmıştı, söz konusu açıklama, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği ve yeniden yapılacak olan görüşmelere tepki olarak yorumlanmıştı.
Özel, parti yöneticilerinin de görüşlerini almıştı.

Süreç nasıl başlamıştı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel, Ramazan Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüşmüştü.
Erdoğan ile Özel, son olarak, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda diğer siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu Mermerli Salon'daki bayramlaşmada bir araya gelmişti. Erdoğan, o görüşmenin ardından Özgür Özel'in randevu talebine ilişkin "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz" açıklamasını yapmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
POLİTİKA
CHP lideri Özgür Özel, partisinin önceki genel başkanlarıyla telefonda görüştü
Dün, 18:25
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