https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/cumhurbaskani-erdogan-bugun-chp-lideri-ozgur-ozel-ile-gorusecek-neler-konusulacak-1083386674.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün CHP lideri Özgür Özel ile görüşecek: Neler konuşulacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün CHP lideri Özgür Özel ile görüşecek: Neler konuşulacak?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Görüşmede, yeni anayasa çalışmalarının yanı... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T02:52+0300

2024-05-02T02:52+0300

2024-05-02T02:52+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

ak parti

kemal kılıçdaroğlu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bugün saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek. Görüşmede Erdoğan ve Özel'e kurmayları da eşlik edecek.Erdoğan'ın Özel ile görüşmesinde, yeni anayasa çalışmalarındaki son durumun ele alınması bekleniyor. Erdoğan, konuya ilişkin, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım" ifadelerini kullanmıştı.Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımların da değerlendirilmesi öngörülüyor. Özel'in görüşmede, Filistin için liderlere yazdığı mektup ile gelecek günlerde Filistin'e yapacağı ziyareti de anlatması bekleniyor.Özel'in gündeme getireceği bir diğer konu ise, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması olacağı belirtiliyor. Belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, ve atama bekleyen öğretmenler görüşmede yer alacak diğer konular olacak.Görüşme öncesi Özel, partisinin önceki genel başkanlarıyla telefonda görüşmüştüGörüşme öncesi Özel, partisinin eski genel başkanlarını telefonla arayarak görüşlerini almıştı. Hikmet Çetin, Altan Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüşen Özel, görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdi, görüş ve önerilerini dinlemişti.Ancak daha önce CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” açıklaması yapmıştı, söz konusu açıklama, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği ve yeniden yapılacak olan görüşmelere tepki olarak yorumlanmıştı.Özel, parti yöneticilerinin de görüşlerini almıştı.Süreç nasıl başlamıştı?Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel, Ramazan Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüşmüştü. Erdoğan ile Özel, son olarak, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda diğer siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu Mermerli Salon'daki bayramlaşmada bir araya gelmişti. Erdoğan, o görüşmenin ardından Özgür Özel'in randevu talebine ilişkin "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz" açıklamasını yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/chp-lideri-ozgur-ozel-partisinin-onceki-genel-baskanlariyla-telefonda-gorustu-1083375802.html

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recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ak parti, kemal kılıçdaroğlu