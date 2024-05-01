https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/chp-lideri-ozgur-ozel-partisinin-onceki-genel-baskanlariyla-telefonda-gorustu-1083375802.html
CHP lideri Özgür Özel, partisinin önceki genel başkanlarıyla telefonda görüştü
CHP lideri Özgür Özel, partisinin önceki genel başkanlarıyla telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı ile yarın yapacağı görüşme öncesinde eski CHP liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T18:25+0300
2024-05-01T18:25+0300
2024-05-01T18:25+0300
politika
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
özgür özel
genel başkan
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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yapacağı görüşme öncesinde partisinin eski genel başkanlarını telefonla arayarak görüşlerini aldı.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak, Erdoğan ile görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdi, görüş ve önerilerini dinledi.Özel, Erdoğan ile görüşmesine ilişkin daha önce de parti yöneticilerinin görüşlerini almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/chp-genel-baskani-ozel-10-cumhurbaskani-ahmet-necdet-sezer-ile-gorustu-1083075641.html
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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, özgür özel, genel başkan
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, özgür özel, genel başkan
CHP lideri Özgür Özel, partisinin önceki genel başkanlarıyla telefonda görüştü
CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı ile yarın yapacağı görüşme öncesinde eski CHP liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yapacağı görüşme öncesinde partisinin eski genel başkanlarını telefonla arayarak görüşlerini aldı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak, Erdoğan ile görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdi, görüş ve önerilerini dinledi.
Özel, Erdoğan ile görüşmesine ilişkin daha önce de parti yöneticilerinin görüşlerini almıştı.