https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/chp-lideri-ozgur-ozel-partisinin-onceki-genel-baskanlariyla-telefonda-gorustu-1083375802.html

CHP lideri Özgür Özel, partisinin önceki genel başkanlarıyla telefonda görüştü

CHP lideri Özgür Özel, partisinin önceki genel başkanlarıyla telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı ile yarın yapacağı görüşme öncesinde eski CHP liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T18:25+0300

2024-05-01T18:25+0300

2024-05-01T18:25+0300

politika

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

özgür özel

genel başkan

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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yapacağı görüşme öncesinde partisinin eski genel başkanlarını telefonla arayarak görüşlerini aldı.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak, Erdoğan ile görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdi, görüş ve önerilerini dinledi.Özel, Erdoğan ile görüşmesine ilişkin daha önce de parti yöneticilerinin görüşlerini almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/chp-genel-baskani-ozel-10-cumhurbaskani-ahmet-necdet-sezer-ile-gorustu-1083075641.html

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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, özgür özel, genel başkan