https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/disisleri-bakani-fidan-suudi-mevkidasi-faysal-bin-ferhan-ile-gorustu-1083285674.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T21:23+0300

2024-04-29T21:23+0300

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türkiye

hakan fidan

dışişleri

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı bin Ferhan ile görüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/disisleri-bakani-fidan-amerikali-mevkidasi-blinken-ile-riyadda-gorustu-1083281088.html

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