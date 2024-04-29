https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/disisleri-bakani-fidan-suudi-mevkidasi-faysal-bin-ferhan-ile-gorustu-1083285674.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
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hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı bin Ferhan ile görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/disisleri-bakani-fidan-amerikali-mevkidasi-blinken-ile-riyadda-gorustu-1083281088.html
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hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı
hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü
21:23 29.04.2024 (güncellendi: 21:34 29.04.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı bin Ferhan ile görüştü.