https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/benzin-ve-motorine-zam-1083410889.html
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Sputnik Türkiye
Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T16:52+0300
2024-05-02T16:52+0300
2024-05-02T16:52+0300
ekonomi
benzin
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ekonomi
motorin
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Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi.Otogaz fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi.Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/otogaza-indirim-bekleniyor-1083394691.html
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benzin, benzin fiyatları, ekonomi, motorin
benzin, benzin fiyatları, ekonomi, motorin
Benzin ve motorine zam
Ayrıntılar geliyor
Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi.
Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi.
Otogaz fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi.
Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.