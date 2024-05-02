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Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
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Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi.Otogaz fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi.Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/otogaza-indirim-bekleniyor-1083394691.html
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benzin, benzin fiyatları, ekonomi, motorin
benzin, benzin fiyatları, ekonomi, motorin

Benzin ve motorine zam

16:52 02.05.2024
© AAbenzin, motorin
benzin, motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi.
Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi.

Otogaz fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi.
Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.
Otogaz (LPG) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
EKONOMİ
Otogaza indirim bekleniyor
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